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Матвиенко рассказала, когда может возобновиться диалог России и Запада

Матвиенко рассказала, когда может возобновиться диалог России и Запада - РИА Новости, 19.05.2022

Матвиенко рассказала, когда может возобновиться диалог России и Запада

Диалог России с Западом может возобновиться после завершения военной операции на Украине, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T00:33

2022-05-19T00:33

2022-05-19T00:50

специальная военная операция на украине

в мире

россия

совет федерации рф

валентина матвиенко

москва

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Диалог России с Западом может возобновиться после завершения военной операции на Украине, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью "Известиям".Спикер Совфеда подчеркнула, что Россия по-прежнему открыта для диалога."Но не по придуманным кем-то правилам, а на основе международного права, взаимного уважения. К диалогу, который позволил бы обеспечить равную, неделимую, всеобщую безопасность на европейском континенте", — заключила Матвиенко.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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в мире, россия, совет федерации рф, валентина матвиенко, москва