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Матвиенко рассказала, когда может возобновиться диалог России и Запада - РИА Новости, 19.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Матвиенко рассказала, когда может возобновиться диалог России и Запада
Матвиенко рассказала, когда может возобновиться диалог России и Запада - РИА Новости, 19.05.2022
Матвиенко рассказала, когда может возобновиться диалог России и Запада
Диалог России с Западом может возобновиться после завершения военной операции на Украине, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T00:33
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специальная военная операция на украине
в мире
россия
совет федерации рф
валентина матвиенко
москва
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Диалог России с Западом может возобновиться после завершения военной операции на Украине, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью "Известиям".Спикер Совфеда подчеркнула, что Россия по-прежнему открыта для диалога."Но не по придуманным кем-то правилам, а на основе международного права, взаимного уважения. К диалогу, который позволил бы обеспечить равную, неделимую, всеобщую безопасность на европейском континенте", — заключила Матвиенко.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, совет федерации рф, валентина матвиенко, москва
00:33 19.05.2022 (обновлено: 00:50 19.05.2022)
 
Матвиенко рассказала, когда может возобновиться диалог России и Запада

Матвиенко: диалог с Западом может возобновиться после завершения операции на Украине

© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Диалог России с Западом может возобновиться после завершения военной операции на Украине, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью "Известиям".

"Думаю, что шанс возобновить диалог будет, когда мы завершим специальную военную операцию — а я ни на минуту не сомневаюсь, что она будет завершена успешно", — отметила она.

Спикер Совфеда подчеркнула, что Россия по-прежнему открыта для диалога.
"Но не по придуманным кем-то правилам, а на основе международного права, взаимного уважения. К диалогу, который позволил бы обеспечить равную, неделимую, всеобщую безопасность на европейском континенте", — заключила Матвиенко.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоМосква
 
 
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