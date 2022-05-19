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Депутат, задержанный на границе США, не сообщал коллегам о своем отъезде - РИА Новости, 19.05.2022
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Депутат, задержанный на границе США, не сообщал коллегам о своем отъезде
Депутат, задержанный на границе США, не сообщал коллегам о своем отъезде - РИА Новости, 19.05.2022
Депутат, задержанный на границе США, не сообщал коллегам о своем отъезде
Депутат думы Владивостока, бывший коммунист Виктор Каменщиков, задержанный на границе Мексики и США, не сообщал бывшим однопартийцам о целях отъезда из РФ,... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T12:58
2022-05-19T12:58
россия
сша
мексика
украина
владивосток
приморский край
кпрф
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ВЛАДИВОСТОК, 19 мая – РИА Новости. Депутат думы Владивостока, бывший коммунист Виктор Каменщиков, задержанный на границе Мексики и США, не сообщал бывшим однопартийцам о целях отъезда из РФ, сообщил РИА Новости депутат заксобрания Приморья Владимир Беспалов (КПРФ).Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что Каменщиков задержан на границе Мексики и США, предположительно, за незаконное пересечение границы. В думе города агентству уточнили, что он числится действующим депутатом, но на заседаниях не был с конца февраля, когда выступил против специальной военной операции на Украине. В краевом отделении КПРФ РИА Новости сообщили, что Каменщиков вышел из партии по собственному желанию сразу после своих заявлений против операции на Украине."У меня есть информация, что его задержали на границе Мексики и США… У меня были некоторые данные, что он уехал через Грузию или Турцию. Он никому не сообщал (о целях отъезда – ред.), ни моим друзьям, ни мне. Он просто оборвал все концы с партийной организацией, как депутат думы – с февраля, все бросил и исчез. Считаю, что он действовал целенаправленно", - сказал Беспалов.Он отметил, что Каменщиков до вступления в КПРФ долгое время состоял в "Яблоке". "Я не жалею, что он уехал из России. Пусть он там выбирает свой путь", - добавил собеседник агентства.В соцсетях Каменщикова 14 апреля опубликован пост с фотографиями, где он пишет о прибытии в Стамбул. Последний пост депутата датирован 16 апреля.
https://ria.ru/20220519/deputat-1789370286.html
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россия, сша, мексика, украина, владивосток, приморский край, кпрф
12:58 19.05.2022
 
Депутат, задержанный на границе США, не сообщал коллегам о своем отъезде

Коллега задержанного на границе США приморского депутата заявил, что не знал о его отъезде

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийКПП на границе Мексики и США
КПП на границе Мексики и США - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
КПП на границе Мексики и США. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 19 мая – РИА Новости. Депутат думы Владивостока, бывший коммунист Виктор Каменщиков, задержанный на границе Мексики и США, не сообщал бывшим однопартийцам о целях отъезда из РФ, сообщил РИА Новости депутат заксобрания Приморья Владимир Беспалов (КПРФ).
Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что Каменщиков задержан на границе Мексики и США, предположительно, за незаконное пересечение границы. В думе города агентству уточнили, что он числится действующим депутатом, но на заседаниях не был с конца февраля, когда выступил против специальной военной операции на Украине. В краевом отделении КПРФ РИА Новости сообщили, что Каменщиков вышел из партии по собственному желанию сразу после своих заявлений против операции на Украине.
Сотрудник правоохранительных органов США у стены на границе США и Мексики в Сан-Диего - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
04:19
Источник: депутата из Владивостока задержали на границе Мексики и США
"У меня есть информация, что его задержали на границе Мексики и США… У меня были некоторые данные, что он уехал через Грузию или Турцию. Он никому не сообщал (о целях отъезда – ред.), ни моим друзьям, ни мне. Он просто оборвал все концы с партийной организацией, как депутат думы – с февраля, все бросил и исчез. Считаю, что он действовал целенаправленно", - сказал Беспалов.
Он отметил, что Каменщиков до вступления в КПРФ долгое время состоял в "Яблоке". "Я не жалею, что он уехал из России. Пусть он там выбирает свой путь", - добавил собеседник агентства.
В соцсетях Каменщикова 14 апреля опубликован пост с фотографиями, где он пишет о прибытии в Стамбул. Последний пост депутата датирован 16 апреля.
 
РоссияСШАМексикаУкраинаВладивостокПриморский крайКПРФ
 
 
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