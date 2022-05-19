https://ria.ru/20220519/deputat-1789440752.html

Депутат, задержанный на границе США, не сообщал коллегам о своем отъезде

Депутат, задержанный на границе США, не сообщал коллегам о своем отъезде - РИА Новости, 19.05.2022

Депутат, задержанный на границе США, не сообщал коллегам о своем отъезде

Депутат думы Владивостока, бывший коммунист Виктор Каменщиков, задержанный на границе Мексики и США, не сообщал бывшим однопартийцам о целях отъезда из РФ,... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T12:58

2022-05-19T12:58

2022-05-19T12:58

россия

сша

мексика

украина

владивосток

приморский край

кпрф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/56815/22/568152209_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_30fd8b5a2a1858be924ffed17b1d0f3d.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 19 мая – РИА Новости. Депутат думы Владивостока, бывший коммунист Виктор Каменщиков, задержанный на границе Мексики и США, не сообщал бывшим однопартийцам о целях отъезда из РФ, сообщил РИА Новости депутат заксобрания Приморья Владимир Беспалов (КПРФ).Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что Каменщиков задержан на границе Мексики и США, предположительно, за незаконное пересечение границы. В думе города агентству уточнили, что он числится действующим депутатом, но на заседаниях не был с конца февраля, когда выступил против специальной военной операции на Украине. В краевом отделении КПРФ РИА Новости сообщили, что Каменщиков вышел из партии по собственному желанию сразу после своих заявлений против операции на Украине."У меня есть информация, что его задержали на границе Мексики и США… У меня были некоторые данные, что он уехал через Грузию или Турцию. Он никому не сообщал (о целях отъезда – ред.), ни моим друзьям, ни мне. Он просто оборвал все концы с партийной организацией, как депутат думы – с февраля, все бросил и исчез. Считаю, что он действовал целенаправленно", - сказал Беспалов.Он отметил, что Каменщиков до вступления в КПРФ долгое время состоял в "Яблоке". "Я не жалею, что он уехал из России. Пусть он там выбирает свой путь", - добавил собеседник агентства.В соцсетях Каменщикова 14 апреля опубликован пост с фотографиями, где он пишет о прибытии в Стамбул. Последний пост депутата датирован 16 апреля.

https://ria.ru/20220519/deputat-1789370286.html

россия

сша

мексика

украина

владивосток

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сша, мексика, украина, владивосток, приморский край, кпрф