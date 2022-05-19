https://ria.ru/20220519/chartery-1789441392.html

Туристические чартеры впервые полетят в Тобольск и во Владивосток

Туристические чартеры впервые полетят в Тобольск и во Владивосток - РИА Новости, 19.05.2022

Туристические чартеры впервые полетят в Тобольск и во Владивосток

Список туристических чартеров пополнился еще двумя направлениями: с 23 июня из Санкт-Петербурга можно отправиться в Тобольск, а с 20 июля из Москвы – в... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T13:04

2022-05-19T13:04

2022-05-19T14:33

туризм

санкт-петербург

тобольск

владивосток

уральские авиалинии

ifly

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

зарина догузова

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Список туристических чартеров пополнился еще двумя направлениями: с 23 июня из Санкт-Петербурга можно отправиться в Тобольск, а с 20 июля из Москвы – в Приморский край, рейсы выполняются при поддержке Федерального агентства по туризму и правительств двух восточных регионов РФ, сообщает пресс-служба Fun&Sun (бывший "TUI Россия")."К заявленным чартерным цепочкам на Дальний Восток – на Сахалин, Камчатку и на Байкал (в Бурятию) – добавится новое направление: Приморский край. А Сибирскую коллекцию чартерных программ дополнила цепочка из Санкт-Петербурга в Тобольск", – рассказали в туркомпании.Чартерная программа между Санкт-Петербургом и Тобольском стартует 23 июня. Полеты будут выполняться до 8 июля с периодичностью один раз в четыре дня с авиакомпанией Smartavia. Стоимость турпакета "под ключ" на три ночи начинается от 28,3 тысячи рублей за человека. Цена путешествия из Тобольска в Санкт-Петербург – от 27,2 тысячи рублей за человека.Уточняется, что чартеры из Москвы во Владивосток начнут летать с 20 июля еженедельно до конца августа по средам. Полетная программа будет выполняться совместно с авиакомпанией iFly. Стоимость путевки на семь ночей составляет от 48 тысяч рублей за человека и включает чартерный перелет, проживание, трансферы и экскурсии по программе.Программы представлены в трех форматах: "Лайт", "Стандарт" и "Макси", которые отличаются количеством включенных экскурсий.

https://ria.ru/20220512/puteshestviya-1788151868.html

https://ria.ru/20220517/keshbek-1788970575.html

санкт-петербург

тобольск

владивосток

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санкт-петербург, тобольск, владивосток, уральские авиалинии, ifly, федеральное агентство по туризму (ростуризм), зарина догузова, новости - туризм