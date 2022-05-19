https://ria.ru/20220519/chartery-1789441392.html
Туристические чартеры впервые полетят в Тобольск и во Владивосток
Туристические чартеры впервые полетят в Тобольск и во Владивосток - РИА Новости, 19.05.2022
Туристические чартеры впервые полетят в Тобольск и во Владивосток
Список туристических чартеров пополнился еще двумя направлениями: с 23 июня из Санкт-Петербурга можно отправиться в Тобольск, а с 20 июля из Москвы – в... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T13:04
2022-05-19T13:04
2022-05-19T14:33
туризм
санкт-петербург
тобольск
владивосток
уральские авиалинии
ifly
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
зарина догузова
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Список туристических чартеров пополнился еще двумя направлениями: с 23 июня из Санкт-Петербурга можно отправиться в Тобольск, а с 20 июля из Москвы – в Приморский край, рейсы выполняются при поддержке Федерального агентства по туризму и правительств двух восточных регионов РФ, сообщает пресс-служба Fun&Sun (бывший "TUI Россия")."К заявленным чартерным цепочкам на Дальний Восток – на Сахалин, Камчатку и на Байкал (в Бурятию) – добавится новое направление: Приморский край. А Сибирскую коллекцию чартерных программ дополнила цепочка из Санкт-Петербурга в Тобольск", – рассказали в туркомпании.Чартерная программа между Санкт-Петербургом и Тобольском стартует 23 июня. Полеты будут выполняться до 8 июля с периодичностью один раз в четыре дня с авиакомпанией Smartavia. Стоимость турпакета "под ключ" на три ночи начинается от 28,3 тысячи рублей за человека. Цена путешествия из Тобольска в Санкт-Петербург – от 27,2 тысячи рублей за человека.Уточняется, что чартеры из Москвы во Владивосток начнут летать с 20 июля еженедельно до конца августа по средам. Полетная программа будет выполняться совместно с авиакомпанией iFly. Стоимость путевки на семь ночей составляет от 48 тысяч рублей за человека и включает чартерный перелет, проживание, трансферы и экскурсии по программе.Программы представлены в трех форматах: "Лайт", "Стандарт" и "Макси", которые отличаются количеством включенных экскурсий.
https://ria.ru/20220512/puteshestviya-1788151868.html
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санкт-петербург, тобольск, владивосток, уральские авиалинии, ifly, федеральное агентство по туризму (ростуризм), зарина догузова, новости - туризм
13:04 19.05.2022 (обновлено: 14:33 19.05.2022)
Туристические чартеры впервые полетят в Тобольск и во Владивосток
В Fun&Sun заявили, что в Тобольск и во Владивосток впервые запустят туристические чартеры
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Список туристических чартеров пополнился еще двумя направлениями: с 23 июня из Санкт-Петербурга можно отправиться в Тобольск, а с 20 июля из Москвы – в Приморский край, рейсы выполняются при поддержке Федерального агентства по туризму и правительств двух восточных регионов РФ, сообщает пресс-служба Fun&Sun (бывший "TUI Россия").
"К заявленным чартерным цепочкам на Дальний Восток – на Сахалин, Камчатку и на Байкал (в Бурятию) – добавится новое направление: Приморский край. А Сибирскую коллекцию чартерных программ дополнила цепочка из Санкт-Петербурга в Тобольск", – рассказали в туркомпании.
Чартерная программа между Санкт-Петербургом и Тобольском стартует 23 июня. Полеты будут выполняться до 8 июля с периодичностью один раз в четыре дня с авиакомпанией Smartavia. Стоимость турпакета "под ключ" на три ночи начинается от 28,3 тысячи рублей за человека. Цена путешествия из Тобольска в Санкт-Петербург – от 27,2 тысячи рублей за человека.
Уточняется, что чартеры из Москвы во Владивосток начнут летать с 20 июля еженедельно до конца августа по средам. Полетная программа будет выполняться совместно с авиакомпанией iFly. Стоимость путевки на семь ночей составляет от 48 тысяч рублей за человека и включает чартерный перелет, проживание, трансферы и экскурсии по программе.
Идея чартерной программы заключается в формировании удобных, полностью готовых "под ключ" туров, стоимость которых в 1,5-2 раза дешевле рынка. Ростуризм субсидирует из федерального бюджета половину стоимости фрахта самолета, что делает чартеры доступнее по цене для туриста и выгоднее для туроператора, указывает глава ведомства Зарина Догузова.
Программы представлены в трех форматах: "Лайт", "Стандарт" и "Макси", которые отличаются количеством включенных экскурсий.