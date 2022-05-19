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В России появится регистр пациентов с болезнью Альцгеймера - РИА Новости, 19.05.2022
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В России появится регистр пациентов с болезнью Альцгеймера
В России появится регистр пациентов с болезнью Альцгеймера - РИА Новости, 19.05.2022
В России появится регистр пациентов с болезнью Альцгеймера
В России планируют создать регистр пациентов с болезнью Альцгеймера, заявила главный внештатный специалист-гериатр Минздрава России Ольга Ткачева. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T10:31
2022-05-19T10:31
россия
общество
здоровье - общество
ольга баталина
болезнь альцгеймера
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В России планируют создать регистр пациентов с болезнью Альцгеймера, заявила главный внештатный специалист-гериатр Минздрава России Ольга Ткачева."Мы собираемся и будем организовывать регистр пациентов с болезнью Альцгеймера. Я думаю, что эта тема уже давно назрела, и действительно вот с 2022 года мы реально подходим к тому, чтобы этот регистр создавать", - сказала она на VI Всероссийском конгрессе по геронтологии и гериатрии.Ткачева также отметила, что в мире будет эпидемия деменции, уже сегодня выявляется 10 миллионов новых случаев деменции ежегодно. Болезнь Альцгеймера выходит на пятое место в мире среди причин смерти, добавила эксперт.Ранее первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина заявила, что пожилых людей с&nbsp;деменцией&nbsp;становится больше, одним из ключевых приоритетов является раннее выявление когнитивных расстройств.
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россия, общество, здоровье - общество, ольга баталина, болезнь альцгеймера
10:31 19.05.2022
 
В России появится регистр пациентов с болезнью Альцгеймера

Специалист Минздрава Ткачева: в России создадут регистр пациентов с болезнью Альцгеймера

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПожилая женщина выходит из магазина
Пожилая женщина выходит из магазина - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В России планируют создать регистр пациентов с болезнью Альцгеймера, заявила главный внештатный специалист-гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.
"Мы собираемся и будем организовывать регистр пациентов с болезнью Альцгеймера. Я думаю, что эта тема уже давно назрела, и действительно вот с 2022 года мы реально подходим к тому, чтобы этот регистр создавать", - сказала она на VI Всероссийском конгрессе по геронтологии и гериатрии.
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Ткачева также отметила, что в мире будет эпидемия деменции, уже сегодня выявляется 10 миллионов новых случаев деменции ежегодно. Болезнь Альцгеймера выходит на пятое место в мире среди причин смерти, добавила эксперт.
Ранее первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина заявила, что пожилых людей с деменцией становится больше, одним из ключевых приоритетов является раннее выявление когнитивных расстройств.
 
РоссияОбществоЗдоровье - ОбществоОльга Баталинаболезнь Альцгеймера
 
 
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