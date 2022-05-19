https://ria.ru/20220519/bolezn-1789394322.html

В России появится регистр пациентов с болезнью Альцгеймера

В России появится регистр пациентов с болезнью Альцгеймера - РИА Новости, 19.05.2022

В России появится регистр пациентов с болезнью Альцгеймера

В России планируют создать регистр пациентов с болезнью Альцгеймера, заявила главный внештатный специалист-гериатр Минздрава России Ольга Ткачева. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T10:31

2022-05-19T10:31

2022-05-19T10:31

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общество

здоровье - общество

ольга баталина

болезнь альцгеймера

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В России планируют создать регистр пациентов с болезнью Альцгеймера, заявила главный внештатный специалист-гериатр Минздрава России Ольга Ткачева."Мы собираемся и будем организовывать регистр пациентов с болезнью Альцгеймера. Я думаю, что эта тема уже давно назрела, и действительно вот с 2022 года мы реально подходим к тому, чтобы этот регистр создавать", - сказала она на VI Всероссийском конгрессе по геронтологии и гериатрии.Ткачева также отметила, что в мире будет эпидемия деменции, уже сегодня выявляется 10 миллионов новых случаев деменции ежегодно. Болезнь Альцгеймера выходит на пятое место в мире среди причин смерти, добавила эксперт.Ранее первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина заявила, что пожилых людей с деменцией становится больше, одним из ключевых приоритетов является раннее выявление когнитивных расстройств.

https://radiosputnik.ria.ru/20220424/altsgeymer-1785155313.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, здоровье - общество, ольга баталина, болезнь альцгеймера