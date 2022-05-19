https://ria.ru/20220519/bolezn-1789394322.html
В России появится регистр пациентов с болезнью Альцгеймера
В России появится регистр пациентов с болезнью Альцгеймера - РИА Новости, 19.05.2022
В России появится регистр пациентов с болезнью Альцгеймера
В России планируют создать регистр пациентов с болезнью Альцгеймера, заявила главный внештатный специалист-гериатр Минздрава России Ольга Ткачева. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T10:31
2022-05-19T10:31
2022-05-19T10:31
россия
общество
здоровье - общество
ольга баталина
болезнь альцгеймера
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В России планируют создать регистр пациентов с болезнью Альцгеймера, заявила главный внештатный специалист-гериатр Минздрава России Ольга Ткачева."Мы собираемся и будем организовывать регистр пациентов с болезнью Альцгеймера. Я думаю, что эта тема уже давно назрела, и действительно вот с 2022 года мы реально подходим к тому, чтобы этот регистр создавать", - сказала она на VI Всероссийском конгрессе по геронтологии и гериатрии.Ткачева также отметила, что в мире будет эпидемия деменции, уже сегодня выявляется 10 миллионов новых случаев деменции ежегодно. Болезнь Альцгеймера выходит на пятое место в мире среди причин смерти, добавила эксперт.Ранее первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина заявила, что пожилых людей с деменцией становится больше, одним из ключевых приоритетов является раннее выявление когнитивных расстройств.
https://radiosputnik.ria.ru/20220424/altsgeymer-1785155313.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, здоровье - общество, ольга баталина, болезнь альцгеймера
В России появится регистр пациентов с болезнью Альцгеймера
Специалист Минздрава Ткачева: в России создадут регистр пациентов с болезнью Альцгеймера
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В России планируют создать регистр пациентов с болезнью Альцгеймера, заявила главный внештатный специалист-гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.
"Мы собираемся и будем организовывать регистр пациентов с болезнью Альцгеймера. Я думаю, что эта тема уже давно назрела, и действительно вот с 2022 года мы реально подходим к тому, чтобы этот регистр создавать", - сказала она на VI Всероссийском конгрессе по геронтологии и гериатрии.
Ткачева также отметила, что в мире будет эпидемия деменции, уже сегодня выявляется 10 миллионов новых случаев деменции ежегодно. Болезнь Альцгеймера выходит на пятое место в мире среди причин смерти, добавила эксперт.
Ранее первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина
заявила, что пожилых людей с деменцией становится больше, одним из ключевых приоритетов является раннее выявление когнитивных расстройств.