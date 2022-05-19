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В ожидании бензина: на Шри-Ланке закончилось топливо - РИА Новости, 19.05.2022
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В ожидании бензина: на Шри-Ланке закончилось топливо
В ожидании бензина: на Шри-Ланке закончилось топливо - РИА Новости, 19.05.2022
В ожидании бензина: на Шри-Ланке закончилось топливо
Топливный кризис в Шри-Ланке провоцирует длинные очереди на автозаправочных станциях и повышение цен на бензин. На заправках в курортных поселениях можно наблюдать десятки мотороллеров и машин. Как рассказывают местные жители, топливо быстро заканчивается и цена на него резко растет.
2022-05-19T16:58
2022-05-19T16:58
видео
шри-ланка
бензин
топливо
дефицит
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Премьер-министр республики Ранил Викремесингхе в своем обращении к нации заявил, что на острове закончились запасы бензина. Министр энергетики Канчан Виджесекера попросил людей не стоять в очередях, а заправить автомобили чуть позже, пообещав, что более тысячи АЗС по всей стране получат достаточно бензина.
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В ожидании бензина: на Шри-Ланке закончилось топливо
Топливный кризис на Шри-Ланке провоцирует длинные очереди на автозаправочных станциях и повышение цен на бензин. На заправках в курортных поселениях можно наблюдать десятки мотороллеров и машин. Как рассказывают местные жители, топливо быстро заканчивается и цена на него резко растет. Премьер-министр республики Ранил Викремесингхе в своем обращении к нации заявил, что на острове закончились запасы бензина. Министр энергетики Канчан Виджесекера попросил людей не стоять в очередях, а заправить автомобили чуть позже, пообещав, что более тысячи АЗС по всей стране получат достаточно бензина.
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видео, шри-ланка, бензин, топливо, дефицит, видео
В ожидании бензина: на Шри-Ланке закончилось топливо
Топливный кризис в Шри-Ланке провоцирует длинные очереди на автозаправочных станциях и повышение цен на бензин. На заправках в курортных поселениях можно наблюдать десятки мотороллеров и машин. Как рассказывают местные жители, топливо быстро заканчивается и цена на него резко растет.
2022-05-19T16:58
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16:58 19.05.2022
 

В ожидании бензина: на Шри-Ланке закончилось топливо

Читать ria.ru в
Топливный кризис в Шри-Ланке провоцирует длинные очереди на автозаправочных станциях и повышение цен на бензин. На заправках в курортных поселениях можно наблюдать десятки мотороллеров и машин. Как рассказывают местные жители, топливо быстро заканчивается и цена на него резко растет.
Премьер-министр республики Ранил Викремесингхе в своем обращении к нации заявил, что на острове закончились запасы бензина. Министр энергетики Канчан Виджесекера попросил людей не стоять в очередях, а заправить автомобили чуть позже, пообещав, что более тысячи АЗС по всей стране получат достаточно бензина.
 
ВидеоШри-ЛанкаБензинТопливоДефицит
 
 
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