https://ria.ru/20220519/benzin-1789529292.html

В ожидании бензина: на Шри-Ланке закончилось топливо

В ожидании бензина: на Шри-Ланке закончилось топливо - РИА Новости, 19.05.2022

В ожидании бензина: на Шри-Ланке закончилось топливо

Топливный кризис в Шри-Ланке провоцирует длинные очереди на автозаправочных станциях и повышение цен на бензин. На заправках в курортных поселениях можно наблюдать десятки мотороллеров и машин. Как рассказывают местные жители, топливо быстро заканчивается и цена на него резко растет.

2022-05-19T16:58

2022-05-19T16:58

2022-05-19T16:58

видео

шри-ланка

бензин

топливо

дефицит

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Премьер-министр республики Ранил Викремесингхе в своем обращении к нации заявил, что на острове закончились запасы бензина. Министр энергетики Канчан Виджесекера попросил людей не стоять в очередях, а заправить автомобили чуть позже, пообещав, что более тысячи АЗС по всей стране получат достаточно бензина.

шри-ланка

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2022

Ольга Кожухова

Ольга Кожухова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

В ожидании бензина: на Шри-Ланке закончилось топливо Топливный кризис на Шри-Ланке провоцирует длинные очереди на автозаправочных станциях и повышение цен на бензин. На заправках в курортных поселениях можно наблюдать десятки мотороллеров и машин. Как рассказывают местные жители, топливо быстро заканчивается и цена на него резко растет. Премьер-министр республики Ранил Викремесингхе в своем обращении к нации заявил, что на острове закончились запасы бензина. Министр энергетики Канчан Виджесекера попросил людей не стоять в очередях, а заправить автомобили чуть позже, пообещав, что более тысячи АЗС по всей стране получат достаточно бензина. 2022-05-19T16:58 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кожухова

видео, шри-ланка, бензин, топливо, дефицит, видео