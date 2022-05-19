https://ria.ru/20220519/bayden-1789612002.html

Байден не намерен обсуждать с Эрдоганом возражения Турции по НАТО

Байден не намерен обсуждать с Эрдоганом возражения Турции по НАТО - РИА Новости, 19.05.2022

Байден не намерен обсуждать с Эрдоганом возражения Турции по НАТО

Президент США Джо Байден на данном этапе не планирует вступать в контакт со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в свете озабоченностей Анкары по поводу... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T23:17

2022-05-19T23:17

2022-05-19T23:17

в мире

йенс столтенберг

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

владимир путин

финляндия

россия

швеция

нато

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ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден на данном этапе не планирует вступать в контакт со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в свете озабоченностей Анкары по поводу расширения НАТО, заявил в четверг советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан."На данный момент таких планов нет", - сказал Салливан во время брифинга на борту президента США, отвечая на соответствующий вопрос.Финляндия и Швеция в среду передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Турция, в свою очередь, ранее заявила, что не может сказать "да" вступлению в НАТО Швеции и Финляндии из-за их подходов к курдской проблеме.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.

https://ria.ru/20220519/bayden-1789593037.html

https://ria.ru/20220519/nato-1789550130.html

финляндия

россия

швеция

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в мире, йенс столтенберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, финляндия, россия, швеция, нато