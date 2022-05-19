Байден не намерен обсуждать с Эрдоганом возражения Турции по НАТО
Джейк Салливан: Байден не намерен обсуждать с Эрдоганом возражения Турции по НАТО
© AP Photo / Susan WalshПрезидент Джо Байден на саммите США-АСЕАН в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Президент Джо Байден на саммите США-АСЕАН в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден на данном этапе не планирует вступать в контакт со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в свете озабоченностей Анкары по поводу расширения НАТО, заявил в четверг советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
"На данный момент таких планов нет", - сказал Салливан во время брифинга на борту президента США, отвечая на соответствующий вопрос.
Финляндия и Швеция в среду передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Турция, в свою очередь, ранее заявила, что не может сказать "да" вступлению в НАТО Швеции и Финляндии из-за их подходов к курдской проблеме.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.