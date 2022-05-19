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Глава Татарстана рассказал о перспективах исламского банкинга в России - РИА Новости, 19.05.2022
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Глава Татарстана рассказал о перспективах исламского банкинга в России
Глава Татарстана рассказал о перспективах исламского банкинга в России - РИА Новости, 19.05.2022
Глава Татарстана рассказал о перспективах исламского банкинга в России
Исламский банкинг может быть востребован в регионах России, где значительная доля населения исповедует ислам, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T20:52
2022-05-19T20:52
республика татарстан
экономика
россия
казань
организация исламского сотрудничества
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 19 мая – РИА Новости. Исламский банкинг может быть востребован в регионах России, где значительная доля населения исповедует ислам, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на сессии SberTalk в рамках международного экономического саммита "Россия – Исламский мир: KazanSummit 2022".Видеотрансляция мероприятия велась на сайте саммита.Глава Татарстана отметил, что несмотря на западные санкции, большинство стран-членов Организации исламского сотрудничества продолжают взаимодействовать с РФ. Перспективным направлением торгово-экономического сотрудничества, по его мнению, является система исламского финансирования. Подобная модель может выступить в качестве альтернативы западным рынкам капитала и торговым площадкам.Минниханов считает, что целесообразно создать специализированную структуру сугубо в этом секторе, с внесением соответствующих изменений в законодательство, а также провести эксперимент с установлением специального режима налогообложения и банковского дела в субъектах РФ. Ранее, в ходе пленарного заседания саммита Минниханов отмечал, что в предстоящие годы в РФ важно продолжить системную работу в сфере дальнейшей корректировки законодательства по регулированию исламских финансовых инструментов.Старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев высоко оценил потенциал сегмента корпоративного исламского финансирования в России. Среди продуктов, которые соответствуют нормам шариата – торговое финансирование, мудараба (доверительное управление активами клиента), денежные переводы и ряд других, отмечается в сообщении пресс-службы главы Татарстана. В ближайшее время Сбер планирует представить новые сервисы для мусульман, в частности, банк работает над созданием продукта для кредитования бизнеса в сфере строительства.В четверг в Казани открылся XIII международный экономический саммит "Россия – Исламский мир: KazanSummit 2022". Основная его тема - "Экономика совместного потребления и всеобщее благо халяль". Участие в форуме принимают порядка 5 тысяч человек – представители международных организаций, общественных и финансовых институтов, федеральных и региональных органов власти, сотрудники посольств, политики, инвесторы и предприниматели – из 72 стран и 38 российских регионов.
https://ria.ru/20220519/kazansummit-1789540846.html
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экономика, россия, казань, организация исламского сотрудничества, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан)
20:52 19.05.2022
 
Глава Татарстана рассказал о перспективах исламского банкинга в России

Глава Татарстана Минниханов рассказал о перспективах исламского банкинга в регионах России

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 19 мая – РИА Новости. Исламский банкинг может быть востребован в регионах России, где значительная доля населения исповедует ислам, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на сессии SberTalk в рамках международного экономического саммита "Россия – Исламский мир: KazanSummit 2022".
Видеотрансляция мероприятия велась на сайте саммита.
России наблюдается рост доли населения, исповедующего ислам. Есть отдельные регионы с традиционно высокой долей мусульманского населения. В данных регионах есть спрос на банковские продукты и услуги, которые соответствуют стандартам партнерского финансирования", - сказал Минниханов.
Глава Татарстана отметил, что несмотря на западные санкции, большинство стран-членов Организации исламского сотрудничества продолжают взаимодействовать с РФ. Перспективным направлением торгово-экономического сотрудничества, по его мнению, является система исламского финансирования. Подобная модель может выступить в качестве альтернативы западным рынкам капитала и торговым площадкам.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
Вчера, 17:23Республика Татарстан
Минниханов: KazanSummit показывает исламскому миру возможности регионов
Минниханов считает, что целесообразно создать специализированную структуру сугубо в этом секторе, с внесением соответствующих изменений в законодательство, а также провести эксперимент с установлением специального режима налогообложения и банковского дела в субъектах РФ. Ранее, в ходе пленарного заседания саммита Минниханов отмечал, что в предстоящие годы в РФ важно продолжить системную работу в сфере дальнейшей корректировки законодательства по регулированию исламских финансовых инструментов.
Старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев высоко оценил потенциал сегмента корпоративного исламского финансирования в России. Среди продуктов, которые соответствуют нормам шариата – торговое финансирование, мудараба (доверительное управление активами клиента), денежные переводы и ряд других, отмечается в сообщении пресс-службы главы Татарстана. В ближайшее время Сбер планирует представить новые сервисы для мусульман, в частности, банк работает над созданием продукта для кредитования бизнеса в сфере строительства.
В четверг в Казани открылся XIII международный экономический саммит "Россия – Исламский мир: KazanSummit 2022". Основная его тема - "Экономика совместного потребления и всеобщее благо халяль". Участие в форуме принимают порядка 5 тысяч человек – представители международных организаций, общественных и финансовых институтов, федеральных и региональных органов власти, сотрудники посольств, политики, инвесторы и предприниматели – из 72 стран и 38 российских регионов.
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Республика ТатарстанЭкономикаРоссияКазаньОрганизация исламского сотрудничестваРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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