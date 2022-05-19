https://ria.ru/20220519/banking-1789591561.html

Глава Татарстана рассказал о перспективах исламского банкинга в России

Глава Татарстана рассказал о перспективах исламского банкинга в России - РИА Новости, 19.05.2022

Глава Татарстана рассказал о перспективах исламского банкинга в России

Исламский банкинг может быть востребован в регионах России, где значительная доля населения исповедует ислам, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T20:52

2022-05-19T20:52

2022-05-19T20:52

республика татарстан

экономика

россия

казань

организация исламского сотрудничества

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775530644_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_21a9cae1de5c5ad3d7e3997452dd05ba.jpg

КАЗАНЬ, 19 мая – РИА Новости. Исламский банкинг может быть востребован в регионах России, где значительная доля населения исповедует ислам, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на сессии SberTalk в рамках международного экономического саммита "Россия – Исламский мир: KazanSummit 2022".Видеотрансляция мероприятия велась на сайте саммита.Глава Татарстана отметил, что несмотря на западные санкции, большинство стран-членов Организации исламского сотрудничества продолжают взаимодействовать с РФ. Перспективным направлением торгово-экономического сотрудничества, по его мнению, является система исламского финансирования. Подобная модель может выступить в качестве альтернативы западным рынкам капитала и торговым площадкам.Минниханов считает, что целесообразно создать специализированную структуру сугубо в этом секторе, с внесением соответствующих изменений в законодательство, а также провести эксперимент с установлением специального режима налогообложения и банковского дела в субъектах РФ. Ранее, в ходе пленарного заседания саммита Минниханов отмечал, что в предстоящие годы в РФ важно продолжить системную работу в сфере дальнейшей корректировки законодательства по регулированию исламских финансовых инструментов.Старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев высоко оценил потенциал сегмента корпоративного исламского финансирования в России. Среди продуктов, которые соответствуют нормам шариата – торговое финансирование, мудараба (доверительное управление активами клиента), денежные переводы и ряд других, отмечается в сообщении пресс-службы главы Татарстана. В ближайшее время Сбер планирует представить новые сервисы для мусульман, в частности, банк работает над созданием продукта для кредитования бизнеса в сфере строительства.В четверг в Казани открылся XIII международный экономический саммит "Россия – Исламский мир: KazanSummit 2022". Основная его тема - "Экономика совместного потребления и всеобщее благо халяль". Участие в форуме принимают порядка 5 тысяч человек – представители международных организаций, общественных и финансовых институтов, федеральных и региональных органов власти, сотрудники посольств, политики, инвесторы и предприниматели – из 72 стран и 38 российских регионов.

https://ria.ru/20220519/kazansummit-1789540846.html

https://ria.ru/20220503/islam-1786580491.html

россия

казань

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, россия, казань, организация исламского сотрудничества, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан)