https://ria.ru/20220519/azovstal-1789397607.html

За сутки в плен сдался 771 заблокированный на "Азовстали" боевик

За сутки в плен сдался 771 заблокированный на "Азовстали" боевик - РИА Новости, 19.05.2022

За сутки в плен сдался 771 заблокированный на "Азовстали" боевик

Число украинских боевиков, сложивших оружие на мариупольском комбинате "Азовсталь", превысило 1,7 тысячи, заявил официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T10:47

2022-05-19T10:47

2022-05-19T17:56

специальная военная операция на украине

в мире

мариуполь

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Число украинских боевиков, сложивших оружие на мариупольском комбинате "Азовсталь", превысило 1,7 тысячи, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."За прошедшие сутки <…> в плен сдался 771 боевик националистического подразделения "Азов". Всего с 16 мая в плен сдались 1730 боевиков, в том числе 80 раненых", — сказал он.По словам генерала, все нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в Донецкой Народной Республике — в больницах Новоазовска и Донецка.Российские войска и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта и полностью освободили его 21 апреля. Но на "Азовстали" оставались более двух тысяч военнослужащих ВСУ и бойцов нацбатальона "Азов" (против некоторых из них в России расследуются уголовные дела). Президент Владимир Путин назвал штурм завода нецелесообразным и распорядился полностью заблокировать промышленную зону.С 16 мая боевики начали сдаваться в плен. Всех их допросят российские следователи, чтобы установить их личности и проверить на причастность к преступлениям против мирного населения.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220518/mid-1789333046.html

мариуполь

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Выход пленных украинских боевиков с "Азовстали". Видео МО РФ Число украинских боевиков, сложивших оружие на мариупольском комбинате "Азовсталь", превысило 1,7 тысячи, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. 2022-05-19T10:47 true PT1M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мариуполь