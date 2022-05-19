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За сутки в плен сдался 771 заблокированный на "Азовстали" боевик - РИА Новости, 19.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220519/azovstal-1789397607.html
За сутки в плен сдался 771 заблокированный на "Азовстали" боевик
За сутки в плен сдался 771 заблокированный на "Азовстали" боевик - РИА Новости, 19.05.2022
За сутки в плен сдался 771 заблокированный на "Азовстали" боевик
Число украинских боевиков, сложивших оружие на мариупольском комбинате "Азовсталь", превысило 1,7 тысячи, заявил официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T10:47
2022-05-19T17:56
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Число украинских боевиков, сложивших оружие на мариупольском комбинате "Азовсталь", превысило 1,7 тысячи, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."За прошедшие сутки &lt;…&gt; в плен сдался 771 боевик националистического подразделения "Азов". Всего с 16 мая в плен сдались 1730 боевиков, в том числе 80 раненых", — сказал он.По словам генерала, все нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в Донецкой Народной Республике — в больницах Новоазовска и Донецка.Российские войска и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта и полностью освободили его 21 апреля. Но на "Азовстали" оставались более двух тысяч военнослужащих ВСУ и бойцов нацбатальона "Азов" (против некоторых из них в России расследуются уголовные дела). Президент Владимир Путин назвал штурм завода нецелесообразным и распорядился полностью заблокировать промышленную зону.С 16 мая боевики начали сдаваться в плен. Всех их допросят российские следователи, чтобы установить их личности и проверить на причастность к преступлениям против мирного населения.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Выход пленных украинских боевиков с "Азовстали". Видео МО РФ
Число украинских боевиков, сложивших оружие на мариупольском комбинате "Азовсталь", превысило 1,7 тысячи, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, мариуполь
10:47 19.05.2022 (обновлено: 17:56 19.05.2022)
 
За сутки в плен сдался 771 заблокированный на "Азовстали" боевик

Минобороны заявило о сдаче в плен 771 боевика с "Азовстали" за сутки

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Число украинских боевиков, сложивших оружие на мариупольском комбинате "Азовсталь", превысило 1,7 тысячи, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"За прошедшие сутки <…> в плен сдался 771 боевик националистического подразделения "Азов". Всего с 16 мая в плен сдались 1730 боевиков, в том числе 80 раненых", — сказал он.
По словам генерала, все нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в Донецкой Народной Республике — в больницах Новоазовска и Донецка.
Российские войска и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта и полностью освободили его 21 апреля. Но на "Азовстали" оставались более двух тысяч военнослужащих ВСУ и бойцов нацбатальона "Азов" (против некоторых из них в России расследуются уголовные дела). Президент Владимир Путин назвал штурм завода нецелесообразным и распорядился полностью заблокировать промышленную зону.
Автобусы со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 19:42
МИД назвал оказание медпомощи пленным с "Азовстали" первостепенным вопросом
С 16 мая боевики начали сдаваться в плен. Всех их допросят российские следователи, чтобы установить их личности и проверить на причастность к преступлениям против мирного населения.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Сдались безоговорочно: пленные украинские боевики с "Азовстали"
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Боевики начали сдаваться в плен 16 мая. За два дня сложили оружие 959 человек, в том числе 80 раненых.

Сдавшихся в плен украинских военнослужащих и боевиков националистического батальона Азов привезли в следственный изолятор в Еленовке
1 из 10

Боевики начали сдаваться в плен 16 мая. За два дня сложили оружие 959 человек, в том числе 80 раненых.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Колонна, выехавшая из Мариуполя, разделилась на две части: одна (с ранеными) уехала в Новоазовск, другая — в Еленовку, где находится импровизированный лагерь для пленных.

Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона Азов сидят в автобусе у следственного изолятора в Еленовке
2 из 10

Колонна, выехавшая из Мариуполя, разделилась на две части: одна (с ранеными) уехала в Новоазовск, другая — в Еленовку, где находится импровизированный лагерь для пленных.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Киев попытался представить выход боевиков как "эвакуацию". В России на это ответили, что трактовка произошедшего может быть только одна: они сдаются.

Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона Азов в автобусе, который выехал с территории завода Азовсталь в Мариуполе
3 из 10

Киев попытался представить выход боевиков как "эвакуацию". В России на это ответили, что трактовка произошедшего может быть только одна: они сдаются.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

"Те военные, которые укрывались на территории "Азовстали", они складывают оружие и сдаются", — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов у следственного изолятора в Еленовке
4 из 10

"Те военные, которые укрывались на территории "Азовстали", они складывают оружие и сдаются", — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Боевики батальона "Азов" (против них в России возбуждено уголовное дело) сдались безоговорочно, отметил также первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов у следственного изолятора в Еленовке
5 из 10

Боевики батальона "Азов" (против них в России возбуждено уголовное дело) сдались безоговорочно, отметил также первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Теперь бойцов допросят российские следователи: установят личности и проверят на причастность к преступлениям против мирного населения.

Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов у следственного изолятора в Еленовке
6 из 10

Теперь бойцов допросят российские следователи: установят личности и проверят на причастность к преступлениям против мирного населения.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Киев хочет обменять раненых военных с "Азовстали" на российских пленных. Тем временем в России ведутся дискуссии о том, как поступить c националистами.

Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона Азов сидят в автобусе у следственного изолятора в Еленовке
7 из 10

Киев хочет обменять раненых военных с "Азовстали" на российских пленных. Тем временем в России ведутся дискуссии о том, как поступить c националистами.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Верховный суд России 26 мая рассмотрит дело о признании батальона "Азов" террористической организацией.

Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов у следственного изолятора в Еленовке
8 из 10

Верховный суд России 26 мая рассмотрит дело о признании батальона "Азов" террористической организацией.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить постановление о невозможности обмена пленных из "Азова".

Автобусы со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов у следственного изолятора в Еленовке
9 из 10

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить постановление о невозможности обмена пленных из "Азова".

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

"Нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники, и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом", — сказал Володин.

Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона Азов сидят в автобусе у следственного изолятора в Еленовке
10 из 10

"Нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники, и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом", — сказал Володин.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
1 из 10

Боевики начали сдаваться в плен 16 мая. За два дня сложили оружие 959 человек, в том числе 80 раненых.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
2 из 10

Колонна, выехавшая из Мариуполя, разделилась на две части: одна (с ранеными) уехала в Новоазовск, другая — в Еленовку, где находится импровизированный лагерь для пленных.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
3 из 10

Киев попытался представить выход боевиков как "эвакуацию". В России на это ответили, что трактовка произошедшего может быть только одна: они сдаются.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
4 из 10

"Те военные, которые укрывались на территории "Азовстали", они складывают оружие и сдаются", — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
5 из 10

Боевики батальона "Азов" (против них в России возбуждено уголовное дело) сдались безоговорочно, отметил также первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
6 из 10

Теперь бойцов допросят российские следователи: установят личности и проверят на причастность к преступлениям против мирного населения.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
7 из 10

Киев хочет обменять раненых военных с "Азовстали" на российских пленных. Тем временем в России ведутся дискуссии о том, как поступить c националистами.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
8 из 10

Верховный суд России 26 мая рассмотрит дело о признании батальона "Азов" террористической организацией.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
9 из 10

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить постановление о невозможности обмена пленных из "Азова".

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
10 из 10

"Нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники, и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом", — сказал Володин.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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