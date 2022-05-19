https://ria.ru/20220519/azovstal-1789385828.html

В плен сдались уже больше половины украинских боевиков с "Азовстали"

В плен сдались уже больше половины украинских боевиков с "Азовстали" - РИА Новости, 19.05.2022

В плен сдались уже больше половины украинских боевиков с "Азовстали"

Больше половины украинских боевиков, заблокированных на мариупольском комбинате "Азовсталь", уже сдались в плен, сообщил глава Донецкой Народной Республики... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T09:43

2022-05-19T09:43

2022-05-19T10:24

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

денис пушилин

донецкая народная республика

мариуполь

россия

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Больше половины украинских боевиков, заблокированных на мариупольском комбинате "Азовсталь", уже сдались в плен, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире "СоловьевLive"."Больше половины уже вышло, больше половины, точно абсолютно, уже сложили оружие и вышли с белым флагом", — сказал он.Российские войска и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, а 21 апреля министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что город полностью освобожден, но на "Азовстали" остаются более двух тысяч военнослужащих ВСУ и бойцов нацбатальона "Азов" (против некоторых из них в России расследуются уголовные дела). Президент Владимир Путин назвал штурм завода нецелесообразным и распорядился полностью заблокировать промышленную зону.С 16 мая заблокированные боевики начали сдаваться в плен. По информации российского Минобороны, за два дня оружие сложили 959 человек, в том числе 80 раненых. Из них 51 потребовалось стационарное лечение, их отправили в больницу Новоазовска в ДНР. Всех сдавшихся допросят российские следователи, чтобы установить их личности и проверить на причастность к преступлениям против мирного населения.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

украина

донецкая народная республика

мариуполь

россия

новоазовск

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Кадры сдачи пленных боевиков с "Азовстали" в Мариуполе Минобороны России публикует новые кадры сдачи пленных боевиков с "Азовстали" в Мариуполе 2022-05-19T09:43 true PT0M46S

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Ольга Маркова

в мире, украина, вооруженные силы украины, денис пушилин, донецкая народная республика, мариуполь, россия, новоазовск