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В суде сообщили о двойном гражданстве у замкомандира "Айдара" Мурыги

В суде сообщили о двойном гражданстве у замкомандира "Айдара" Мурыги - РИА Новости, 19.05.2022

В суде сообщили о двойном гражданстве у замкомандира "Айдара" Мурыги

Денис Мурыга, арестованный в Ростове-на-Дону по подозрению в участии в незаконном вооруженном формировании, имеет как российское, так и украинское гражданство,... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T18:47

2022-05-19T18:47

2022-05-19T18:47

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батальон "айдар"

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая – РИА Новости. Денис Мурыга, арестованный в Ростове-на-Дону по подозрению в участии в незаконном вооруженном формировании, имеет как российское, так и украинское гражданство, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области.По данным источника РИА Новости, Мурыга является заместителем командира одного из подразделений украинского националистического батальона "Айдар". Он был задержан в апреле при попытке въехать в Россию в потоке беженцев. В четверг Ленинский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал арест Мурыги до 16 июля. Его подозревают в участии в незаконном вооруженном формировании."У Мурыги двойное гражданство: РФ и Украины", - сказал представитель суда.По данным источника РИА Новости, не позднее февраля 2015 года Мурыга стал заместителем командира подразделения "Айдара" в Лисичанске. В марте того же года он был в составе группы "айдаровцев", которые подорвали мост в ЛНР, в результате чего погибли люди.

луганская народная республика

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр, батальон "айдар"