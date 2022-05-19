https://ria.ru/20220519/aydar-1789456581.html

Источник: замкомандира "Айдара" пытался въехать в Россию под видом беженца

Источник: замкомандира "Айдара" пытался въехать в Россию под видом беженца - РИА Новости, 19.05.2022

Источник: замкомандира "Айдара" пытался въехать в Россию под видом беженца

Замкомандира одного из подразделений украинского националистического батальона "Айдар" Денис Мурыга пытался въехать в Ростовскую область под видом беженца и был РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T13:45

2022-05-19T13:45

2022-05-19T14:27

специальная военная операция на украине

украина

происшествия

россия

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая – РИА Новости, Юлия Насулина. Замкомандира одного из подразделений украинского националистического батальона "Айдар" Денис Мурыга пытался въехать в Ростовскую область под видом беженца и был задержан, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.В четверг Ленинский районный суд Ростова-на-Дону рассматривает ходатайство следствия об аресте Мурыги, который подозревается в участии в незаконном вооруженном формировании."Мурыгу задержали в апреле. Он пытался въехать на территорию России в потоке беженцев", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что его личность была установлена силовиками на территории Ростовской области, после чего он был задержан.Как ранее сообщал источник агентства, не позднее февраля 2015 года Мурыга стал заместителем командира подразделения "Айдара" в Лисичанске, в том же году был в составе группы айдаровцев, которые подорвали мост в ЛНР, в результате чего погибли люди.

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ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, происшествия, россия, ростовская область, ситуация в днр и лнр