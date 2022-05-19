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Источник: замкомандира "Айдара" пытался въехать в Россию под видом беженца - РИА Новости, 19.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220519/aydar-1789456581.html
Источник: замкомандира "Айдара" пытался въехать в Россию под видом беженца
Источник: замкомандира "Айдара" пытался въехать в Россию под видом беженца - РИА Новости, 19.05.2022
Источник: замкомандира "Айдара" пытался въехать в Россию под видом беженца
Замкомандира одного из подразделений украинского националистического батальона "Айдар" Денис Мурыга пытался въехать в Ростовскую область под видом беженца и был РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T13:45
2022-05-19T14:27
специальная военная операция на украине
украина
происшествия
россия
ростовская область
ситуация в днр и лнр
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая – РИА Новости, Юлия Насулина. Замкомандира одного из подразделений украинского националистического батальона "Айдар" Денис Мурыга пытался въехать в Ростовскую область под видом беженца и был задержан, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.В четверг Ленинский районный суд Ростова-на-Дону рассматривает ходатайство следствия об аресте Мурыги, который подозревается в участии в незаконном вооруженном формировании."Мурыгу задержали в апреле. Он пытался въехать на территорию России в потоке беженцев", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что его личность была установлена силовиками на территории Ростовской области, после чего он был задержан.Как ранее сообщал источник агентства, не позднее февраля 2015 года Мурыга стал заместителем командира подразделения "Айдара" в Лисичанске, в том же году был в составе группы айдаровцев, которые подорвали мост в ЛНР, в результате чего погибли люди.
украина
россия
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украина, происшествия, россия, ростовская область, ситуация в днр и лнр
13:45 19.05.2022 (обновлено: 14:27 19.05.2022)
 
Источник: замкомандира "Айдара" пытался въехать в Россию под видом беженца

Источник: замкомандира "Айдара" Мурыга пытался въехать в Россию под видом беженца

© РИА Новости / Юлия Насулина / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ РФ конвоируют заместителя командира нацбатальона "Айдар" Дениса Мурыгу в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону, где будет рассматриваться ходатайство об его аресте
Сотрудники ФСБ РФ конвоируют заместителя командира нацбатальона Айдар Дениса Мурыгу в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону, где будет рассматриваться ходатайство об его аресте - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Юлия Насулина
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Сотрудники ФСБ РФ конвоируют заместителя командира нацбатальона "Айдар" Дениса Мурыгу в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону, где будет рассматриваться ходатайство об его аресте
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая – РИА Новости, Юлия Насулина. Замкомандира одного из подразделений украинского националистического батальона "Айдар" Денис Мурыга пытался въехать в Ростовскую область под видом беженца и был задержан, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
В четверг Ленинский районный суд Ростова-на-Дону рассматривает ходатайство следствия об аресте Мурыги, который подозревается в участии в незаконном вооруженном формировании.
"Мурыгу задержали в апреле. Он пытался въехать на территорию России в потоке беженцев", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что его личность была установлена силовиками на территории Ростовской области, после чего он был задержан.
Как ранее сообщал источник агентства, не позднее февраля 2015 года Мурыга стал заместителем командира подразделения "Айдара" в Лисичанске, в том же году был в составе группы айдаровцев, которые подорвали мост в ЛНР, в результате чего погибли люди.
"Для них мы не люди, а полуживое мясо". Нелегальная тюрьма нацбата "Айдар"
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Бывший колбасный завод представляет собой отдельное здание, обнесенное бетонным забором. По периметру айдаровцы поставили дозорные вышки, отчего завод стал похож на концлагерь.

Территория бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар, в селе Половинкино Старобельского района Луганской народной республики
1 из 10

Бывший колбасный завод представляет собой отдельное здание, обнесенное бетонным забором. По периметру айдаровцы поставили дозорные вышки, отчего завод стал похож на концлагерь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В течение восьми лет власти ЛНР получали свидетельские показания потерпевших, которых держали на заводе в качестве узников.

Территория бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар, в селе Половинкино Старобельского района Луганской народной республики
2 из 10

В течение восьми лет власти ЛНР получали свидетельские показания потерпевших, которых держали на заводе в качестве узников.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Когда Народная милиция ЛНР взяла под контроль Старобельский район, сотрудники местной общественной организации "Мемориал" сразу поехали туда.

Военнослужащие народной милиции ЛНР на территории бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар
3 из 10

Когда Народная милиция ЛНР взяла под контроль Старобельский район, сотрудники местной общественной организации "Мемориал" сразу поехали туда.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В подвале цеха находится коптильня, состоящая из отдельных камер. Сверху они закрыты решетками, изначально предназначенными для раскладывания мяса.

Территория бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар, в селе Половинкино Старобельского района Луганской народной республики
4 из 10

В подвале цеха находится коптильня, состоящая из отдельных камер. Сверху они закрыты решетками, изначально предназначенными для раскладывания мяса.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Каждая секция коптильни — размером 80 × 150 сантиметров. Люди проводили тут недели и месяцы скорчившись. Зимой камеры не отапливались.

Журналист в помещении бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар
5 из 10

Каждая секция коптильни — размером 80 × 150 сантиметров. Люди проводили тут недели и месяцы скорчившись. Зимой камеры не отапливались.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Ручные противотанковые гранатометы на территории бывшего колбасного завода, в котором была оборудована нелегальная тюрьма нацбатальона "Айдар".

Ручные противотанковые гранатометы на территории бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар
6 из 10

Ручные противотанковые гранатометы на территории бывшего колбасного завода, в котором была оборудована нелегальная тюрьма нацбатальона "Айдар".

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

По свидетельствам потерпевших, узников избивали, пытали, обливали ледяной водой, держали впроголодь.

Территория бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар
7 из 10

По свидетельствам потерпевших, узников избивали, пытали, обливали ледяной водой, держали впроголодь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Сейчас в тюрьме работают следователи и эксперты-криминалисты из ЛНР: ищут остатки ДНК-материалов жертв концлагеря, документы.

Помещение колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар
8 из 10

Сейчас в тюрьме работают следователи и эксперты-криминалисты из ЛНР: ищут остатки ДНК-материалов жертв концлагеря, документы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Сохранились видеопоказания побывавшей в плену медсестры Оксаны К., которая впоследствии умерла от ран и болезней. "На пленных очень сильно отрываются — избивают, унижают. Для них мы вообще не люди… Мы для них полуживое мясо", — свидетельствовала Оксана.

Военнослужащий народной милиции ЛНР на территории бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар
9 из 10

Сохранились видеопоказания побывавшей в плену медсестры Оксаны К., которая впоследствии умерла от ран и болезней. "На пленных очень сильно отрываются — избивают, унижают. Для них мы вообще не люди… Мы для них полуживое мясо", — свидетельствовала Оксана.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Власти ЛНР не исключают, что где-то вблизи тюрьмы расположено место захоронения погибших.

Территория бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар, в селе Половинкино Старобельского района в ЛНР
10 из 10

Власти ЛНР не исключают, что где-то вблизи тюрьмы расположено место захоронения погибших.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
1 из 10

Бывший колбасный завод представляет собой отдельное здание, обнесенное бетонным забором. По периметру айдаровцы поставили дозорные вышки, отчего завод стал похож на концлагерь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 10

В течение восьми лет власти ЛНР получали свидетельские показания потерпевших, которых держали на заводе в качестве узников.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 10

Когда Народная милиция ЛНР взяла под контроль Старобельский район, сотрудники местной общественной организации "Мемориал" сразу поехали туда.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
4 из 10

В подвале цеха находится коптильня, состоящая из отдельных камер. Сверху они закрыты решетками, изначально предназначенными для раскладывания мяса.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
5 из 10

Каждая секция коптильни — размером 80 × 150 сантиметров. Люди проводили тут недели и месяцы скорчившись. Зимой камеры не отапливались.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
6 из 10

Ручные противотанковые гранатометы на территории бывшего колбасного завода, в котором была оборудована нелегальная тюрьма нацбатальона "Айдар".

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
7 из 10

По свидетельствам потерпевших, узников избивали, пытали, обливали ледяной водой, держали впроголодь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
8 из 10

Сейчас в тюрьме работают следователи и эксперты-криминалисты из ЛНР: ищут остатки ДНК-материалов жертв концлагеря, документы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
9 из 10

Сохранились видеопоказания побывавшей в плену медсестры Оксаны К., которая впоследствии умерла от ран и болезней. "На пленных очень сильно отрываются — избивают, унижают. Для них мы вообще не люди… Мы для них полуживое мясо", — свидетельствовала Оксана.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
10 из 10

Власти ЛНР не исключают, что где-то вблизи тюрьмы расположено место захоронения погибших.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
 
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