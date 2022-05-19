https://ria.ru/20220519/avto-1789453297.html

СМИ: производство "Москвичей" может возобновиться на китайской платформе

СМИ: производство "Москвичей" может возобновиться на китайской платформе - РИА Новости, 19.05.2022

СМИ: производство "Москвичей" может возобновиться на китайской платформе

"Камаз" и китайский автопроизводитель JAC ведут переговоры о возобновлении производства автомобилей советской марки "Москвич", сообщает агентство Рейтер со... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T13:35

2022-05-19T13:35

2022-05-19T13:40

москва

россия

экономика

авто

ростех

renault logan

автоваз

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. "Камаз" и китайский автопроизводитель JAC ведут переговоры о возобновлении производства автомобилей советской марки "Москвич", сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники."Производство автомобилей марки "Москвич" может возобновиться на китайской платформе в партнерстве с производителем грузовиков "Камаз", модель будет собираться на бывшем московском заводе Renault", - пишет агентство.По словам источников, "Камаз" ведет переговоры со своим партнером, китайским автопроизводителем JAC, об использовании его дизайнерской, инженерной и производственной платформы для выпуска бренда. "Камаз" и "Москвич" отказались от предоставления комментариев.В понедельник, 16 мая, состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Renault. Доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ", завод "Рено Россия" - городу Москве."Камаз" - крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, Казахстане, Пакистане и Индии. Основные акционеры автоконцерна - госкорпорация "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%).

https://ria.ru/20220516/avtomobili-1788913215.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, россия, экономика, авто, ростех, renault logan, автоваз, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", вьетнам, китай, пакистан, индия