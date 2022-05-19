https://ria.ru/20220519/avto-1789453297.html
СМИ: производство "Москвичей" может возобновиться на китайской платформе
СМИ: производство "Москвичей" может возобновиться на китайской платформе - РИА Новости, 19.05.2022
СМИ: производство "Москвичей" может возобновиться на китайской платформе
"Камаз" и китайский автопроизводитель JAC ведут переговоры о возобновлении производства автомобилей советской марки "Москвич", сообщает агентство Рейтер со... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T13:35
2022-05-19T13:35
2022-05-19T13:40
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экономика
авто
ростех
renault logan
автоваз
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. "Камаз" и китайский автопроизводитель JAC ведут переговоры о возобновлении производства автомобилей советской марки "Москвич", сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники."Производство автомобилей марки "Москвич" может возобновиться на китайской платформе в партнерстве с производителем грузовиков "Камаз", модель будет собираться на бывшем московском заводе Renault", - пишет агентство.По словам источников, "Камаз" ведет переговоры со своим партнером, китайским автопроизводителем JAC, об использовании его дизайнерской, инженерной и производственной платформы для выпуска бренда. "Камаз" и "Москвич" отказались от предоставления комментариев.В понедельник, 16 мая, состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Renault. Доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ", завод "Рено Россия" - городу Москве."Камаз" - крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, Казахстане, Пакистане и Индии. Основные акционеры автоконцерна - госкорпорация "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%).
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, экономика, авто, ростех, renault logan, автоваз, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", вьетнам, китай, пакистан, индия
13:35 19.05.2022 (обновлено: 13:40 19.05.2022)
СМИ: производство "Москвичей" может возобновиться на китайской платформе
"Рейтер": производство автомобилей "Москвич" может возобновиться на китайской платформе