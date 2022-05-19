https://ria.ru/20220519/aptechka-1789375844.html

Фармаколог рассказала об обязательных лекарствах в дачной аптечке

Фармаколог рассказала об обязательных лекарствах в дачной аптечке - РИА Новости, 19.05.2022

Фармаколог рассказала об обязательных лекарствах в дачной аптечке

Лекарства для купирования симптомов простуды, препараты от аллергии и различных видов болей, активированный уголь и энтеросорбенты, перевязочный материал и... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T07:52

2022-05-19T07:52

2022-05-19T07:52

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марина журавлева

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Лекарства для купирования симптомов простуды, препараты от аллергии и различных видов болей, активированный уголь и энтеросорбенты, перевязочный материал и антисептики необходимо обязательно иметь в дачной аптечке, рассказала РИА Новости в день фармацевтического работника главный клинический фармаколог департамента здравоохранения Москвы Марина Журавлева."Впереди лето, и уже сейчас мы активно находимся за городом и на природе, поэтому важно понимать, что необходимо иметь в дачной аптечке. Безусловно, в первую очередь должны быть средства, которые необходимы для острых ситуаций, и в то же время не требуют особых рекомендаций врача. В мае выдалась неустойчивая погода, поэтому сейчас встречаются острые респираторные заболевания, поэтому нужно иметь лекарственные препараты, которые помогут купировать симптомы простуды. При насморке — это сосудосуживающие капли в нос, средства от боли в горле — с антисептиком, которые можно рассасывать, и те, которые можно принимать внутрь, жаропонижающие — когда имеются симптомы и повышается температура выше 38 градусов", — рассказала Журавлева.По словам фармаколога, акцент стоит сделать на препараты, содержащие парацетамол или ибупрофен и все его аналоги, которые можно применять детям младшего возраста и взрослым старших возрастных групп. Также есть препараты, которые комплексно воздействуют на симптомы ОРВИ и быстро дают облегчение. А вот препараты на основе ацетилсалициловой кислоты нежелательно использовать при начинающемся насморке или респираторном заболевании."Кроме того, в период активного цветения актуально иметь в аптечке антигистаминные препараты. Это средства, которые необходимо быстро применить для купирования основных симптомов аллергии — заложенности носа, слезотечения, чихания и кашля, высыпаний на коже, отека и затрудненного дыхания. Поэтому все пациенты с аллергией знают, когда начинается период цветения тех растений, на которые у них аллергия, а часто это бывает целая симфония аллергических проявлений на растения, когда разом расцветают многие деревья", — рассказала Журавлева.Она отметила, что также нужно иметь в аптечке препараты от различных видов болей. Но при купировании боли важно не пропустить какие-то неясные состояния, которые требуют обращения к врачу."При головной боли, если она разово возникла, можно принимать анальгетики, спазмолитики, средства, где написано "от головной боли". Но если это постоянно рецидивирующие головные боли и причина их человеку неясна, то нужно срочно обращаться к врачу, проходить обследования, установить диагноз. Так же нужно относиться к любым болям в области живота. Категорически не рекомендуется применять обезболивающие средства, в лучшем случае - спазмолитик, но если боли не уходят и если непонятно, с чем они связаны, лучше вообще не применять лекарства, а дождаться врача", — уточнила Журавлева.Собеседница агентства отметила, что при болях в области грудной клетки, сердца как средство быстрой помощи можно рекомендовать валидол, он обладает успокаивающим действием, или прием нитроглицерина, он должен купировать боли в области сердца в течение 3-5 минут. Если это не произошло, надо выяснять, чем вызваны боли, так как они могут быть связаны с другими органами или свидетельствовать о более тяжелом состоянии со стороны сердечно-сосудистой системы. А при болях в области суставов, которые могут возникнуть во время дачных работ, стоит иметь наружные нестероидные противовоспалительные препараты."При различных дискомфортах ЖКТ, таких как изжога, отравление, нужно иметь активированный уголь и различные энтеросорбенты, которые могут быстро помочь вывести вредные вещества из организма. Но наиболее эффективно промывание желудка, которое сам себе человек часто не сможет сделать, поэтому если состояние тяжелое, самолечением заниматься запрещено. При ранах, кровотечениях, незначительных ожогах нужно иметь под рукой перевязочный материал и средства-антисептики — йод, зеленка, хлоргексидин, перекись водорода, вата, бинт, пластыри. Также желательно иметь жгут", — добавила Журавлева.

https://ria.ru/20220519/aptechka-1789370049.html

https://ria.ru/20220519/farmatsevty-1788955079.html

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общество, здоровье, марина журавлева, москва, россия