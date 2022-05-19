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Red Wings запускает прямые рейсы в Анталью из Санкт-Петербурга - РИА Новости, 19.05.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220519/antalya-1789476078.html
Red Wings запускает прямые рейсы в Анталью из Санкт-Петербурга
Red Wings запускает прямые рейсы в Анталью из Санкт-Петербурга - РИА Новости, 19.05.2022
Red Wings запускает прямые рейсы в Анталью из Санкт-Петербурга
Red Wings с 3 июня начнет летать Анталью из Санкт-Петербурга, пока это единственный российский перевозчик, который запланировал прямые регулярные рейсы из... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T15:10
2022-05-19T15:10
туризм
новости - туризм
анталья (провинция)
санкт-петербург
туризм
куда можно лететь
отдых на море
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Red Wings с 3 июня начнет летать Анталью из Санкт-Петербурга, пока это единственный российский перевозчик, который запланировал прямые регулярные рейсы из Северной столицы на главный средиземноморский курорт Турции, сообщает аэропорт Пулково.Перелеты из Санкт-Петербурга будут выполнятся по вторникам и пятницам, из Антальи – по средам и воскресеньям. Отправление из Петербурга – в 7:50 утра, прибытие в Анталью – в 13.45. Время в пути – 5 часов 55 минут. На первый рейс тарифы начинаются от 19,5 тысяч рублей в одну сторону. Затем чуть дешевле – от 17 900 рублей в одну сторону (без багажа). Перелет с чемоданами обойдется почти в 19 тысяч рублей в одну сторону.Маршрут будет обслуживаться на самолете B777-200ER. Бизнес-класса нет. Для бронирования доступны тарифы "Лайт" и "Стандарт". Билеты уже в продаже.
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новости - туризм, анталья (провинция), санкт-петербург, туризм, куда можно лететь, отдых на море
15:10 19.05.2022
 
Red Wings запускает прямые рейсы в Анталью из Санкт-Петербурга

Red Wings с 3 июня запустит рейсы в Анталью из Санкт-Петербурга

© Depositphotos / mikdamПляж Коньяалты в Анталье, Турция
Пляж Коньяалты в Анталье, Турция - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© Depositphotos / mikdam
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Red Wings с 3 июня начнет летать Анталью из Санкт-Петербурга, пока это единственный российский перевозчик, который запланировал прямые регулярные рейсы из Северной столицы на главный средиземноморский курорт Турции, сообщает аэропорт Пулково.
Перелеты из Санкт-Петербурга будут выполнятся по вторникам и пятницам, из Антальи – по средам и воскресеньям. Отправление из Петербурга – в 7:50 утра, прибытие в Анталью – в 13.45. Время в пути – 5 часов 55 минут.
На первый рейс тарифы начинаются от 19,5 тысяч рублей в одну сторону. Затем чуть дешевле – от 17 900 рублей в одну сторону (без багажа). Перелет с чемоданами обойдется почти в 19 тысяч рублей в одну сторону.
Маршрут будет обслуживаться на самолете B777-200ER. Бизнес-класса нет. Для бронирования доступны тарифы "Лайт" и "Стандарт". Билеты уже в продаже.
Пляж в Фетхие, Турция - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
12:46Туризм
Туроператоры намерены возить в Турцию больше россиян
 
ТуризмНовости - ТуризмАнталья (провинция)Санкт-ПетербургТуризмкуда можно лететьотдых на море
 
 
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