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Red Wings запускает прямые рейсы в Анталью из Санкт-Петербурга

Red Wings запускает прямые рейсы в Анталью из Санкт-Петербурга - РИА Новости, 19.05.2022

Red Wings запускает прямые рейсы в Анталью из Санкт-Петербурга

Red Wings с 3 июня начнет летать Анталью из Санкт-Петербурга, пока это единственный российский перевозчик, который запланировал прямые регулярные рейсы из... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T15:10

2022-05-19T15:10

2022-05-19T15:10

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Red Wings с 3 июня начнет летать Анталью из Санкт-Петербурга, пока это единственный российский перевозчик, который запланировал прямые регулярные рейсы из Северной столицы на главный средиземноморский курорт Турции, сообщает аэропорт Пулково.Перелеты из Санкт-Петербурга будут выполнятся по вторникам и пятницам, из Антальи – по средам и воскресеньям. Отправление из Петербурга – в 7:50 утра, прибытие в Анталью – в 13.45. Время в пути – 5 часов 55 минут. На первый рейс тарифы начинаются от 19,5 тысяч рублей в одну сторону. Затем чуть дешевле – от 17 900 рублей в одну сторону (без багажа). Перелет с чемоданами обойдется почти в 19 тысяч рублей в одну сторону.Маршрут будет обслуживаться на самолете B777-200ER. Бизнес-класса нет. Для бронирования доступны тарифы "Лайт" и "Стандарт". Билеты уже в продаже.

https://ria.ru/20220519/turtsiya-1789432760.html

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новости - туризм, анталья (провинция), санкт-петербург, туризм, куда можно лететь, отдых на море