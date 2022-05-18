https://ria.ru/20220518/yandeks-1789224211.html

"Яндекс" опроверг информацию о новой утечке данных пользователей

"Яндекс" опроверг информацию о новой утечке данных пользователей - РИА Новости, 18.05.2022

"Яндекс" опроверг информацию о новой утечке данных пользователей

"Яндекс" не фиксировал новую утечку данных пользователей сервиса, более того - разработчики готовят дополнительные инструменты для обеспечения информационной... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T13:45

2022-05-18T13:45

2022-05-18T13:46

общество

яндекс

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происшествия

россия

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. "Яндекс" не фиксировал новую утечку данных пользователей сервиса, более того - разработчики готовят дополнительные инструменты для обеспечения информационной безопасности клиентов приложений, сообщили РИА Новости в пресс-службе технологической компании."Яндекс" в начале марта сообщал, что недобросовестные действия сотрудника сервиса доставки "Яндекс.Еда" привели к утечке в интернет телефонов клиентов сервиса и информации об их заказах. По данным компании, утечка не коснулась банковских, платежных и регистрационных данных пользователей, то есть логинов и паролей. При этом в конце марта в интернете появилась база данных клиентов "Яндекс.Еды".Там можно было найти фамилию, имя, отчество, адрес, номер телефона, адрес электронной почты пользователей, а также общую сумму заказов за полгода. В пресс-службе "Яндекса" тогда заявили, что инцидент связан с ситуацией, о которой сервис оповещал 1 марта. А ранее в среду Forbes написал, что создатели этой визуализированной карты, где отображались данные пользователей, дополнили ее - теперь в ней появились данные из ГИБДД, СДЭКа, Avito, Wildberries, "Билайна" и других источников, а также списки публичных персон."Никаких новых инцидентов мы не фиксировали. Об утечке мы сообщили 1 марта, тогда же всем пользователям, которых она затронула, были направлены письма на электронную почту. Мы предпринимаем все возможное, чтобы минимизировать распространение информации злоумышленниками - добиваемся блокировки и разделегирования ресурсов, на которых появляется база", - говорится в сообщении.Кроме того, "Яндекс" отметил, что не все распространяемые данные имеют отношение к сервису "Яндекс.Еда", в том числе компания не хранит полное ФИО и электронную почту пользователей. "Помимо общего усиления информационной безопасности, сейчас мы работаем над инструментами, которые дадут пользователям возможность видеть, какие данные хранятся в системе, и удалять их по своему желанию", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220516/yandeks-1788759610.html

https://ria.ru/20220518/vtb-1789217915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, яндекс, технологии, происшествия, россия