Меланшон пообещал Ассанжу гражданство Франции при победе его блока
Меланшон пообещал Ассанжу гражданство при победе его блока при победе его блока на выборах
© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкСооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе здания посольства Эквадора в Лондоне
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе здания посольства Эквадора в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Франции, лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон призвал Британию не экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США и заявил, что в случае победы на парламентских выборах во Франции блока, куда входит его партия, Ассанж получит французское гражданство.
Ранее стало известно, что партия "Непокорившаяся Франция" заключила соглашение с партией "Европа - Экология - Зеленые" (EELV) для парламентских выборов в стране. Позже к блоку присоединились Французская коммунистическая партия и Социалистическая партия Франции.
Во вторник защита Ассанжа подала главе МВД Великобритании представление о блокировке его экстрадиции в США.
Вестминстерский магистратский суд Лондона ранее выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы. Окончательное решение об экстрадиции должна принять глава МВД Великобритании.
Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.