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Меланшон пообещал Ассанжу гражданство Франции при победе его блока - РИА Новости, 18.05.2022
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Меланшон пообещал Ассанжу гражданство Франции при победе его блока
Меланшон пообещал Ассанжу гражданство Франции при победе его блока - РИА Новости, 18.05.2022
Меланшон пообещал Ассанжу гражданство Франции при победе его блока
Экс-кандидат в президенты Франции, лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон призвал Британию не экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T20:50
2022-05-18T20:50
в мире
справки
франция
лондон
сша
wikileaks
мвд великобритании
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Франции, лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон призвал Британию не экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США и заявил, что в случае победы на парламентских выборах во Франции блока, куда входит его партия, Ассанж получит французское гражданство."Англичане, не высылайте Ассанжа! Если "Новый народный союз" победит, Франция наградит Ассанжа. Он будет принят во французское гражданство, и мы примем его в Париже", - написал Меланшон в Twitter.Ранее стало известно, что партия "Непокорившаяся Франция" заключила соглашение с партией "Европа - Экология - Зеленые" (EELV) для парламентских выборов в стране. Позже к блоку присоединились Французская коммунистическая партия и Социалистическая партия Франции.Во вторник защита Ассанжа подала главе МВД Великобритании представление о блокировке его экстрадиции в США.Вестминстерский магистратский суд Лондона ранее выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы. Окончательное решение об экстрадиции должна принять глава МВД Великобритании.Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.
https://radiosputnik.ria.ru/20220518/assanzh-1789193239.html
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в мире, справки, франция, лондон, сша, wikileaks, мвд великобритании
20:50 18.05.2022
 
Меланшон пообещал Ассанжу гражданство Франции при победе его блока

Меланшон пообещал Ассанжу гражданство при победе его блока при победе его блока на выборах

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкСооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе здания посольства Эквадора в Лондоне
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе здания посольства Эквадора в Лондоне - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе здания посольства Эквадора в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Франции, лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон призвал Британию не экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США и заявил, что в случае победы на парламентских выборах во Франции блока, куда входит его партия, Ассанж получит французское гражданство.
"Англичане, не высылайте Ассанжа! Если "Новый народный союз" победит, Франция наградит Ассанжа. Он будет принят во французское гражданство, и мы примем его в Париже", - написал Меланшон в Twitter.
Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
11:52В мире
Еврокомиссар выступила против экстрадиции Ассанжа
Ранее стало известно, что партия "Непокорившаяся Франция" заключила соглашение с партией "Европа - Экология - Зеленые" (EELV) для парламентских выборов в стране. Позже к блоку присоединились Французская коммунистическая партия и Социалистическая партия Франции.
Во вторник защита Ассанжа подала главе МВД Великобритании представление о блокировке его экстрадиции в США.
Вестминстерский магистратский суд Лондона ранее выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы. Окончательное решение об экстрадиции должна принять глава МВД Великобритании.
Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 09:30
Экс-чиновник Украины: Россия могла бы обменять пленных британцев на Ассанжа
 
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