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Меланшон пообещал Ассанжу гражданство Франции при победе его блока

Меланшон пообещал Ассанжу гражданство Франции при победе его блока - РИА Новости, 18.05.2022

Меланшон пообещал Ассанжу гражданство Франции при победе его блока

Экс-кандидат в президенты Франции, лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон призвал Британию не экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T20:50

2022-05-18T20:50

2022-05-18T20:50

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Франции, лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон призвал Британию не экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США и заявил, что в случае победы на парламентских выборах во Франции блока, куда входит его партия, Ассанж получит французское гражданство."Англичане, не высылайте Ассанжа! Если "Новый народный союз" победит, Франция наградит Ассанжа. Он будет принят во французское гражданство, и мы примем его в Париже", - написал Меланшон в Twitter.Ранее стало известно, что партия "Непокорившаяся Франция" заключила соглашение с партией "Европа - Экология - Зеленые" (EELV) для парламентских выборов в стране. Позже к блоку присоединились Французская коммунистическая партия и Социалистическая партия Франции.Во вторник защита Ассанжа подала главе МВД Великобритании представление о блокировке его экстрадиции в США.Вестминстерский магистратский суд Лондона ранее выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы. Окончательное решение об экстрадиции должна принять глава МВД Великобритании.Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.

https://radiosputnik.ria.ru/20220518/assanzh-1789193239.html

https://ria.ru/20220421/assanzh-1784609279.html

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в мире, справки, франция, лондон, сша, wikileaks, мвд великобритании