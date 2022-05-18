17:25 18.05.2022 (обновлено: 17:52 18.05.2022)
Никаких поправок к сентябрьским выборам не готовится, заявила Памфилова
Памфилова: ЦИК ведет подготовку к единому дню голосования в сентябре
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Центризбирком России ведет подготовку к запланированным выборам в сентябре 2022 года, потому что никаких дополнительных поправок, предполагающих изменения, нет, сообщила РИА Новости председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.
"Мы, как правоприменители, работаем в соответствии с действующим законодательством. Поскольку никаких дополнительных поправок, предполагающих те или иные изменения, связанные с предстоящими выборами в сентябре, нет, мне комментировать нечего. Мы начинаем готовиться к грядущему единому дню голосования буквально на следующий день - после того, как подвели итоги только что прошедшей кампании, поскольку это большой и сложный процесс. Именно так мы сейчас и действуем", - сказала Памфилова.
В марте "Коммерсантъ" сообщил о возможном отказе от прямых выборов губернаторов в сентябре 2022 года в некоторых регионах, что предусматривает голосование по кандидатуре главы в законодательном собрании. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам, что решение о переносе в этом году региональных выборов не принималось и не обсуждалось в Кремле. Глава Центризбиркома Элла Памфилова также в марте говорила, что вопрос переноса выборов пока не обсуждается. Как заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, "ни в Совете Федерации, ни в комитетах СФ вопрос об отмене выборов (в этом году) не обсуждался".
В среду секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что партия "Единая Россия" категорически не согласна с идеей отказа от осенних выборов под предлогом специальной военной операции, выборы должны состояться.