https://ria.ru/20220518/vybory-1789292118.html

Никаких поправок к сентябрьским выборам не готовится, заявила Памфилова

Никаких поправок к сентябрьским выборам не готовится, заявила Памфилова - РИА Новости, 18.05.2022

Никаких поправок к сентябрьским выборам не готовится, заявила Памфилова

Центризбирком России ведет подготовку к запланированным выборам в сентябре 2022 года, потому что никаких дополнительных поправок, предполагающих изменения, нет, РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T17:25

2022-05-18T17:25

2022-05-18T17:52

политика

элла памфилова

цик рф

россия

единый день голосования в россии

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Центризбирком России ведет подготовку к запланированным выборам в сентябре 2022 года, потому что никаких дополнительных поправок, предполагающих изменения, нет, сообщила РИА Новости председатель Центризбиркома России Элла Памфилова."Мы, как правоприменители, работаем в соответствии с действующим законодательством. Поскольку никаких дополнительных поправок, предполагающих те или иные изменения, связанные с предстоящими выборами в сентябре, нет, мне комментировать нечего. Мы начинаем готовиться к грядущему единому дню голосования буквально на следующий день - после того, как подвели итоги только что прошедшей кампании, поскольку это большой и сложный процесс. Именно так мы сейчас и действуем", - сказала Памфилова.В марте "Коммерсантъ" сообщил о возможном отказе от прямых выборов губернаторов в сентябре 2022 года в некоторых регионах, что предусматривает голосование по кандидатуре главы в законодательном собрании. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам, что решение о переносе в этом году региональных выборов не принималось и не обсуждалось в Кремле. Глава Центризбиркома Элла Памфилова также в марте говорила, что вопрос переноса выборов пока не обсуждается. Как заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, "ни в Совете Федерации, ни в комитетах СФ вопрос об отмене выборов (в этом году) не обсуждался".В среду секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что партия "Единая Россия" категорически не согласна с идеей отказа от осенних выборов под предлогом специальной военной операции, выборы должны состояться.

https://ria.ru/20220511/otstavka-1787922483.html

https://ria.ru/20220518/vybory-1789240526.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, элла памфилова, цик рф, россия, единый день голосования в россии