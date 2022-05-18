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Никаких поправок к сентябрьским выборам не готовится, заявила Памфилова - РИА Новости, 18.05.2022
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Никаких поправок к сентябрьским выборам не готовится, заявила Памфилова
Никаких поправок к сентябрьским выборам не готовится, заявила Памфилова - РИА Новости, 18.05.2022
Никаких поправок к сентябрьским выборам не готовится, заявила Памфилова
Центризбирком России ведет подготовку к запланированным выборам в сентябре 2022 года, потому что никаких дополнительных поправок, предполагающих изменения, нет, РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T17:25
2022-05-18T17:52
политика
элла памфилова
цик рф
россия
единый день голосования в россии
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Центризбирком России ведет подготовку к запланированным выборам в сентябре 2022 года, потому что никаких дополнительных поправок, предполагающих изменения, нет, сообщила РИА Новости председатель Центризбиркома России Элла Памфилова."Мы, как правоприменители, работаем в соответствии с действующим законодательством. Поскольку никаких дополнительных поправок, предполагающих те или иные изменения, связанные с предстоящими выборами в сентябре, нет, мне комментировать нечего. Мы начинаем готовиться к грядущему единому дню голосования буквально на следующий день - после того, как подвели итоги только что прошедшей кампании, поскольку это большой и сложный процесс. Именно так мы сейчас и действуем", - сказала Памфилова.В марте "Коммерсантъ" сообщил о возможном отказе от прямых выборов губернаторов в сентябре 2022 года в некоторых регионах, что предусматривает голосование по кандидатуре главы в законодательном собрании. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам, что решение о переносе в этом году региональных выборов не принималось и не обсуждалось в Кремле. Глава Центризбиркома Элла Памфилова также в марте говорила, что вопрос переноса выборов пока не обсуждается. Как заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, "ни в Совете Федерации, ни в комитетах СФ вопрос об отмене выборов (в этом году) не обсуждался".В среду секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что партия "Единая Россия" категорически не согласна с идеей отказа от осенних выборов под предлогом специальной военной операции, выборы должны состояться.
https://ria.ru/20220511/otstavka-1787922483.html
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политика, элла памфилова, цик рф, россия, единый день голосования в россии
17:25 18.05.2022 (обновлено: 17:52 18.05.2022)
 
Никаких поправок к сентябрьским выборам не готовится, заявила Памфилова

Памфилова: ЦИК ведет подготовку к единому дню голосования в сентябре

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Центризбирком России ведет подготовку к запланированным выборам в сентябре 2022 года, потому что никаких дополнительных поправок, предполагающих изменения, нет, сообщила РИА Новости председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.
"Мы, как правоприменители, работаем в соответствии с действующим законодательством. Поскольку никаких дополнительных поправок, предполагающих те или иные изменения, связанные с предстоящими выборами в сентябре, нет, мне комментировать нечего. Мы начинаем готовиться к грядущему единому дню голосования буквально на следующий день - после того, как подвели итоги только что прошедшей кампании, поскольку это большой и сложный процесс. Именно так мы сейчас и действуем", - сказала Памфилова.
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 15:09
В Госдуме считают, что отставки губернаторов не связаны с отменой выборов
В марте "Коммерсантъ" сообщил о возможном отказе от прямых выборов губернаторов в сентябре 2022 года в некоторых регионах, что предусматривает голосование по кандидатуре главы в законодательном собрании. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам, что решение о переносе в этом году региональных выборов не принималось и не обсуждалось в Кремле. Глава Центризбиркома Элла Памфилова также в марте говорила, что вопрос переноса выборов пока не обсуждается. Как заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, "ни в Совете Федерации, ни в комитетах СФ вопрос об отмене выборов (в этом году) не обсуждался".
В среду секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что партия "Единая Россия" категорически не согласна с идеей отказа от осенних выборов под предлогом специальной военной операции, выборы должны состояться.
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
14:47
Турчак считает, что сентябрьские выборы должны состояться
 
ПолитикаЭлла ПамфиловаЦИК РФРоссияЕдиный день голосования в России
 
 
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