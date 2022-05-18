https://ria.ru/20220518/vybory-1789240526.html
Турчак считает, что сентябрьские выборы должны состояться
Турчак считает, что сентябрьские выборы должны состояться - РИА Новости, 18.05.2022
Турчак считает, что сентябрьские выборы должны состояться
Партия "Единая Россия" готова к выборам в сентябре в Единый день голосования, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, отметив, что... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T14:47
2022-05-18T14:47
2022-05-18T14:48
политика
единая россия
андрей турчак
единый день голосования в россии
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Партия "Единая Россия" готова к выборам в сентябре в Единый день голосования, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, отметив, что выборы должны состояться."На днях наши коллеги из парламентских партий выступили с идеей отказаться от осенних выборов под предлогом специальной военной операции (СВО). Мол, сейчас не время и не место выяснять политические отношения. "Единая Россия" с этим категорически не согласна", - сказал Турчак, которого цитирует пресс-служба партии. По его словам, лишать людей этого права выбора нельзя ни при каких обстоятельствах. "Источником власти в России является народ, это записано в нашей Конституции", - добавил он.Турчак отметил, что партия опирается на мнение избирателей уже на этапе подбора кандидатов и формирования списков благодаря предварительному голосованию. "Процедура в самом разгаре. Уже на следующей неделе начнётся само голосование. У каждого избирателя есть возможность принять в нем участие и выразить свою волю", - заключил Турчак."Политическая конкуренция не ослабляет страну, а, напротив, делает ее сильнее. Тем более, что в главном - значении и оправданности СВО - все партии сходятся. Едва ли избирательная кампания способна пошатнуть этот консенсус", - заключил Турчак.
https://ria.ru/20220517/vybory-1789004892.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, единая россия, андрей турчак, единый день голосования в россии
14:47 18.05.2022 (обновлено: 14:48 18.05.2022)
Турчак считает, что сентябрьские выборы должны состояться
Турчак заявил, что выборы в сентябре должны состояться и "Единая Россия" к ним готова
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Партия "Единая Россия" готова к выборам в сентябре в Единый день голосования, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, отметив, что выборы должны состояться.
"На днях наши коллеги из парламентских партий выступили с идеей отказаться от осенних выборов под предлогом специальной военной операции (СВО). Мол, сейчас не время и не место выяснять политические отношения. "Единая Россия
" с этим категорически не согласна", - сказал Турчак, которого цитирует пресс-служба партии. По его словам, лишать людей этого права выбора нельзя ни при каких обстоятельствах. "Источником власти в России
является народ, это записано в нашей Конституции", - добавил он.
Турчак отметил, что партия опирается на мнение избирателей уже на этапе подбора кандидатов и формирования списков благодаря предварительному голосованию. "Процедура в самом разгаре. Уже на следующей неделе начнётся само голосование. У каждого избирателя есть возможность принять в нем участие и выразить свою волю", - заключил Турчак.
"Политическая конкуренция не ослабляет страну, а, напротив, делает ее сильнее. Тем более, что в главном - значении и оправданности СВО - все партии сходятся. Едва ли избирательная кампания способна пошатнуть этот консенсус", - заключил Турчак.