https://ria.ru/20220518/vybory-1789240526.html

Турчак считает, что сентябрьские выборы должны состояться

Турчак считает, что сентябрьские выборы должны состояться - РИА Новости, 18.05.2022

Турчак считает, что сентябрьские выборы должны состояться

Партия "Единая Россия" готова к выборам в сентябре в Единый день голосования, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, отметив, что... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T14:47

2022-05-18T14:47

2022-05-18T14:48

политика

единая россия

андрей турчак

единый день голосования в россии

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Партия "Единая Россия" готова к выборам в сентябре в Единый день голосования, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, отметив, что выборы должны состояться."На днях наши коллеги из парламентских партий выступили с идеей отказаться от осенних выборов под предлогом специальной военной операции (СВО). Мол, сейчас не время и не место выяснять политические отношения. "Единая Россия" с этим категорически не согласна", - сказал Турчак, которого цитирует пресс-служба партии. По его словам, лишать людей этого права выбора нельзя ни при каких обстоятельствах. "Источником власти в России является народ, это записано в нашей Конституции", - добавил он.Турчак отметил, что партия опирается на мнение избирателей уже на этапе подбора кандидатов и формирования списков благодаря предварительному голосованию. "Процедура в самом разгаре. Уже на следующей неделе начнётся само голосование. У каждого избирателя есть возможность принять в нем участие и выразить свою волю", - заключил Турчак."Политическая конкуренция не ослабляет страну, а, напротив, делает ее сильнее. Тем более, что в главном - значении и оправданности СВО - все партии сходятся. Едва ли избирательная кампания способна пошатнуть этот консенсус", - заключил Турчак.

https://ria.ru/20220517/vybory-1789004892.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, единая россия, андрей турчак, единый день голосования в россии