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Турчак считает, что сентябрьские выборы должны состояться - РИА Новости, 18.05.2022
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Турчак считает, что сентябрьские выборы должны состояться
Турчак считает, что сентябрьские выборы должны состояться - РИА Новости, 18.05.2022
Турчак считает, что сентябрьские выборы должны состояться
Партия "Единая Россия" готова к выборам в сентябре в Единый день голосования, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, отметив, что... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T14:47
2022-05-18T14:48
политика
единая россия
андрей турчак
единый день голосования в россии
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Партия "Единая Россия" готова к выборам в сентябре в Единый день голосования, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, отметив, что выборы должны состояться."На днях наши коллеги из парламентских партий выступили с идеей отказаться от осенних выборов под предлогом специальной военной операции (СВО). Мол, сейчас не время и не место выяснять политические отношения. "Единая Россия" с этим категорически не согласна", - сказал Турчак, которого цитирует пресс-служба партии. По его словам, лишать людей этого права выбора нельзя ни при каких обстоятельствах. "Источником власти в России является народ, это записано в нашей Конституции", - добавил он.Турчак отметил, что партия опирается на мнение избирателей уже на этапе подбора кандидатов и формирования списков благодаря предварительному голосованию. "Процедура в самом разгаре. Уже на следующей неделе начнётся само голосование. У каждого избирателя есть возможность принять в нем участие и выразить свою волю", - заключил Турчак."Политическая конкуренция не ослабляет страну, а, напротив, делает ее сильнее. Тем более, что в главном - значении и оправданности СВО - все партии сходятся. Едва ли избирательная кампания способна пошатнуть этот консенсус", - заключил Турчак.
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политика, единая россия, андрей турчак, единый день голосования в россии
14:47 18.05.2022 (обновлено: 14:48 18.05.2022)
 
Турчак считает, что сентябрьские выборы должны состояться

Турчак заявил, что выборы в сентябре должны состояться и "Единая Россия" к ним готова

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкАндрей Турчак
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Андрей Турчак. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Партия "Единая Россия" готова к выборам в сентябре в Единый день голосования, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, отметив, что выборы должны состояться.
"На днях наши коллеги из парламентских партий выступили с идеей отказаться от осенних выборов под предлогом специальной военной операции (СВО). Мол, сейчас не время и не место выяснять политические отношения. "Единая Россия" с этим категорически не согласна", - сказал Турчак, которого цитирует пресс-служба партии. По его словам, лишать людей этого права выбора нельзя ни при каких обстоятельствах. "Источником власти в России является народ, это записано в нашей Конституции", - добавил он.
Турчак отметил, что партия опирается на мнение избирателей уже на этапе подбора кандидатов и формирования списков благодаря предварительному голосованию. "Процедура в самом разгаре. Уже на следующей неделе начнётся само голосование. У каждого избирателя есть возможность принять в нем участие и выразить свою волю", - заключил Турчак.
"Политическая конкуренция не ослабляет страну, а, напротив, делает ее сильнее. Тем более, что в главном - значении и оправданности СВО - все партии сходятся. Едва ли избирательная кампания способна пошатнуть этот консенсус", - заключил Турчак.
Подготовка избирательного участка к голосованию - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
Вчера, 13:03
В Кремле опровергли слухи о переносе выборов
 
ПолитикаЕдиная РоссияАндрей ТурчакЕдиный день голосования в России
 
 
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