https://ria.ru/20220518/vaktsiny-1789244880.html

В Минздраве заявили о достаточном количестве вакцин от COVID-19

В Минздраве заявили о достаточном количестве вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 18.05.2022

В Минздраве заявили о достаточном количестве вакцин от COVID-19

Вакцины от COVID-19 закупаются, исходя из потребности, текущие остатки в полной мере удовлетворяют потребность регионов, заявил помощник министра... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T14:59

2022-05-18T14:59

2022-05-18T14:59

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Вакцины от COVID-19 закупаются, исходя из потребности, текущие остатки в полной мере удовлетворяют потребность регионов, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Ранее издание РБК сообщило, что компания "Нанолек", которая производит вакцину "КовиВак", разработанную в Центре им. Чумакова, в настоящее время остановила ее изготовление из-за отсутствия заявок на ее закупку от Минздрава."На сегодняшний день препараты для вакцинации от COVID-19 закупаются, исходя из потребности, с учетом показаний к применению и противопоказаний. Текущие остатки препаратов в полной мере удовлетворяют имеющуюся потребность регионов", - сказал Кузнецов журналистам.

https://ria.ru/20220513/vaktsina-1788329028.html

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Владимир Лаврентьев

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