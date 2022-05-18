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В Минздраве заявили о достаточном количестве вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 18.05.2022
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В Минздраве заявили о достаточном количестве вакцин от COVID-19
В Минздраве заявили о достаточном количестве вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 18.05.2022
В Минздраве заявили о достаточном количестве вакцин от COVID-19
Вакцины от COVID-19 закупаются, исходя из потребности, текущие остатки в полной мере удовлетворяют потребность регионов, заявил помощник министра... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T14:59
2022-05-18T14:59
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Вакцины от COVID-19 закупаются, исходя из потребности, текущие остатки в полной мере удовлетворяют потребность регионов, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Ранее издание РБК сообщило, что компания "Нанолек", которая производит вакцину "КовиВак", разработанную в Центре им. Чумакова, в настоящее время остановила ее изготовление из-за отсутствия заявок на ее закупку от Минздрава."На сегодняшний день препараты для вакцинации от COVID-19 закупаются, исходя из потребности, с учетом показаний к применению и противопоказаний. Текущие остатки препаратов в полной мере удовлетворяют имеющуюся потребность регионов", - сказал Кузнецов журналистам.
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14:59 18.05.2022
 
В Минздраве заявили о достаточном количестве вакцин от COVID-19

Помощник главы Минздрава Кузнецов заявил, что вакцин от COVID-19 в России достаточно

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19
Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Вакцины от COVID-19 закупаются, исходя из потребности, текущие остатки в полной мере удовлетворяют потребность регионов, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ранее издание РБК сообщило, что компания "Нанолек", которая производит вакцину "КовиВак", разработанную в Центре им. Чумакова, в настоящее время остановила ее изготовление из-за отсутствия заявок на ее закупку от Минздрава.
"На сегодняшний день препараты для вакцинации от COVID-19 закупаются, исходя из потребности, с учетом показаний к применению и противопоказаний. Текущие остатки препаратов в полной мере удовлетворяют имеющуюся потребность регионов", - сказал Кузнецов журналистам.
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