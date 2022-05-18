https://ria.ru/20220518/ukraina-1789287024.html

На Украине начали сокращать и задерживать зарплаты бюджетникам, пишут СМИ

На Украине начали сокращать и задерживать зарплаты бюджетникам, пишут СМИ - РИА Новости, 18.05.2022

На Украине начали сокращать и задерживать зарплаты бюджетникам, пишут СМИ

Проблемы с выплатами зарплат начались на Украине, бюджетники жалуются на задержки и сокращения выплат, передает издание "Страна.ua". РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T17:06

2022-05-18T17:06

2022-05-18T17:10

сергей марченко

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Проблемы с выплатами зарплат начались на Украине, бюджетники жалуются на задержки и сокращения выплат, передает издание "Страна.ua".Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью изданию The Economist заявил, что в случае, если спецоперация РФ затянется, придется принимать меры, среди которых повышение налогов и сокращение расходов на социальную сферу."Проблемы с выплатами бюджетникам и работникам госпредприятий уже начались. В частности, на задержки по зарплатам жалуются учителя школ и преподаватели вузов (которым незадолго до этого сняли отдельные доплаты, а теперь, получается, вообще не платят). В целом финансирование вузов заметно ухудшилось - срываются сроки перечисления средств на стипендии, коммуналку", - пишет издание.С проблемами сталкиваются также медики, работники "Укрзализныци", объединенной горно-химической компании (ОГКХ). "На предприятиях идет задержка выплат зарплаты по семь-десять дней. Деньги не могут получить десятки тысяч рабочих", - приводит издание слова главы общественной организации "Социальное движение" Виталия Дудина.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220518/donbass-1789281665.html

https://ria.ru/20220516/gumpomosch-1788907990.html

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сергей марченко, владимир путин, украина, россия, донбасс