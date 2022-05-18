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Евросоюз убежден в поражении Украины, считают в Совфеде - РИА Новости, 18.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220518/ukraina-1789186309.html
Евросоюз убежден в поражении Украины, считают в Совфеде
Евросоюз убежден в поражении Украины, считают в Совфеде - РИА Новости, 18.05.2022
Евросоюз убежден в поражении Украины, считают в Совфеде
Вывоз украинского зерна из хранилища в порту Одессы под давлением ЕС говорит о то, что в Евросоюзе убеждены в поражении Украины, заявила РИА Новости сенатор от... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T11:24
2022-05-18T11:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
евросоюз
россия
одесса
совет федерации рф
ольга ковитиди
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Вывоз украинского зерна из хранилища в порту Одессы под давлением ЕС говорит о то, что в Евросоюзе убеждены в поражении Украины, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране, сообщил ранее РИА Новости бывший сотрудник одесской морской гавани."Спешная круглосуточная погрузка украинского зерна и продовольствия, происходящая в Одесском морском порту, ставшая достоянием украинских СМИ и социальных сетей, говорит о многом. ЕС больше не верит в победу Украины, понимая, что Россия применяет не понятные им тактические ходы", - сказала Ковитиди.По ее словам, в ЕС стремятся вывезти украинское зерно в кратчайшие сроки, поскольку эти порты могут стать недоступными для них. "Понимая, что второго шанса дотянуться до Одессы и Николаева у них уже не будет, из хранилища самого большого украинского порта Украины - Одессы, с использованием портов Измаила и Рени в Европу спешно вывозят зерно и контейнеры с продовольственными товарами", - считает сенатор. При этом самой Европе украинское зерно необходимо, поскольку, по оценке Ковитиди, европейским странам грозит продовольственный кризис.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220517/tseny-1789058719.html
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в мире, украина, евросоюз, россия, одесса, совет федерации рф, ольга ковитиди, ситуация в днр и лнр
11:24 18.05.2022
 
Евросоюз убежден в поражении Украины, считают в Совфеде

Сенатор Ковитиди: вывоз зерна означает, что Евросоюз убежден в поражении Украины

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСенатор Ольга Ковитиди
Сенатор Ольга Ковитиди - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сенатор Ольга Ковитиди. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Вывоз украинского зерна из хранилища в порту Одессы под давлением ЕС говорит о то, что в Евросоюзе убеждены в поражении Украины, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране, сообщил ранее РИА Новости бывший сотрудник одесской морской гавани.
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"Спешная круглосуточная погрузка украинского зерна и продовольствия, происходящая в Одесском морском порту, ставшая достоянием украинских СМИ и социальных сетей, говорит о многом. ЕС больше не верит в победу Украины, понимая, что Россия применяет не понятные им тактические ходы", - сказала Ковитиди.
По ее словам, в ЕС стремятся вывезти украинское зерно в кратчайшие сроки, поскольку эти порты могут стать недоступными для них. "Понимая, что второго шанса дотянуться до Одессы и Николаева у них уже не будет, из хранилища самого большого украинского порта Украины - Одессы, с использованием портов Измаила и Рени в Европу спешно вывозят зерно и контейнеры с продовольственными товарами", - считает сенатор. При этом самой Европе украинское зерно необходимо, поскольку, по оценке Ковитиди, европейским странам грозит продовольственный кризис.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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