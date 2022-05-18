https://ria.ru/20220518/ukraina-1789186309.html

Евросоюз убежден в поражении Украины, считают в Совфеде

Евросоюз убежден в поражении Украины, считают в Совфеде - РИА Новости, 18.05.2022

Евросоюз убежден в поражении Украины, считают в Совфеде

Вывоз украинского зерна из хранилища в порту Одессы под давлением ЕС говорит о то, что в Евросоюзе убеждены в поражении Украины, заявила РИА Новости сенатор от... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T11:24

2022-05-18T11:24

2022-05-18T11:24

специальная военная операция на украине

в мире

украина

евросоюз

россия

одесса

совет федерации рф

ольга ковитиди

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155140/50/1551405073_0:292:2932:1941_1920x0_80_0_0_0097acc8a4f17c944594b937629af595.jpg

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Вывоз украинского зерна из хранилища в порту Одессы под давлением ЕС говорит о то, что в Евросоюзе убеждены в поражении Украины, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране, сообщил ранее РИА Новости бывший сотрудник одесской морской гавани."Спешная круглосуточная погрузка украинского зерна и продовольствия, происходящая в Одесском морском порту, ставшая достоянием украинских СМИ и социальных сетей, говорит о многом. ЕС больше не верит в победу Украины, понимая, что Россия применяет не понятные им тактические ходы", - сказала Ковитиди.По ее словам, в ЕС стремятся вывезти украинское зерно в кратчайшие сроки, поскольку эти порты могут стать недоступными для них. "Понимая, что второго шанса дотянуться до Одессы и Николаева у них уже не будет, из хранилища самого большого украинского порта Украины - Одессы, с использованием портов Измаила и Рени в Европу спешно вывозят зерно и контейнеры с продовольственными товарами", - считает сенатор. При этом самой Европе украинское зерно необходимо, поскольку, по оценке Ковитиди, европейским странам грозит продовольственный кризис.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220517/tseny-1789058719.html

https://ria.ru/20220517/volodin-1788932974.html

https://ria.ru/20220422/eda-1784835298.html

украина

россия

одесса

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, евросоюз, россия, одесса, совет федерации рф, ольга ковитиди, ситуация в днр и лнр