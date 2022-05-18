https://ria.ru/20220518/ukraina-1789180054.html

За сутки в плен сдались 694 заблокированных на "Азовстали" боевика

За сутки в плен сдались 694 заблокированных на "Азовстали" боевика - РИА Новости, 18.05.2022

За сутки в плен сдались 694 заблокированных на "Азовстали" боевика

За минувшие сутки сдались в плен почти 700 украинских боевиков, заблокированных на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе, заявил официальный представитель... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T10:57

2022-05-18T10:57

2022-05-18T15:43

специальная военная операция на украине

мариуполь

в мире

новоазовск

донецкая народная республика

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. За минувшие сутки сдались в плен почти 700 украинских боевиков, заблокированных на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."В Мариуполе <…> боевики националистического подразделения "Азов" и украинские военнослужащие продолжали сдаваться в плен. За прошедшие сутки сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых", — сказал он.Конашенков уточнил, что всего за два дня сложили оружие 959 боевиков, в том числе 80 раненых. Из них 51 требовалось стационарное лечение, их отправили в больницу Новоазовска в ДНР.Российские войска и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, а 21 апреля министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что город полностью освобожден, но на "Азовстали" остаются более двух тысяч боевиков из националистического батальона "Азов" (против его бойцов в России возбудили уголовное дело). Президент Владимир Путин назвал штурм завода нецелесообразным и распорядился полностью заблокировать промышленную зону.С 16 мая боевики начали сдаваться в плен. Их допросят российские следователи, чтобы установить личности и проверить на причастность к преступлениям против мирного населения.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220518/sdacha-1789146664.html

мариуполь

новоазовск

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Кадры сдачи пленных боевиков с "Азовстали" в Мариуполе Минобороны России публикует новые кадры сдачи пленных боевиков с "Азовстали" в Мариуполе 2022-05-18T10:57 true PT0M46S

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мариуполь, в мире, новоазовск, донецкая народная республика