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Бахрейн заинтересован в наращивании торгового обмена с Москвой - РИА Новости, 18.05.2022
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20220518/torgovlya-1789252544.html
Бахрейн заинтересован в наращивании торгового обмена с Москвой
Бахрейн заинтересован в наращивании торгового обмена с Москвой - РИА Новости, 18.05.2022
Бахрейн заинтересован в наращивании торгового обмена с Москвой
Дальнейшая интенсификация торговых обменов между регионами РФ и арабскими странами Персидского залива требует создания соответствующей инфраструктуры,... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T15:56
2022-05-18T15:56
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
экономика
бахрейн
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Дальнейшая интенсификация торговых обменов между регионами РФ и арабскими странами Персидского залива требует создания соответствующей инфраструктуры, совершенствования логистики и увеличения объема пассажирских и грузовых авиаперевозок, считает председатель сообщества малых и средних предпринимателей Бахрейна Абдульхасан Аль-Даири, выступивший в ходе международного видеомоста "MOSCOW – GCC 2022"."В нашей стране есть прекрасные возможности для взаимных инвестиций между Россией и Бахрейном. Это нефтегазовый сектор, энергетика, включая электроснабжение и солнечную генерацию, сельское хозяйство, пищевая промышленность, высшее образование, HR, НИОКР, инновации, развитие МСП, а также сфера туризма и гостеприимства. Несмотря на высокие объемы торгового обмена, огромное количество возможностей еще не реализовано, в том числе в отношении образования и взаимодействия средних и малых предприятий. Для этого нам очень нужны B2B-площадки – живое и онлайн-общение", - сказал Аль-Даири в рамках видеомоста, посвященного возможностям торгово-экономического сотрудничества московских компаний с партнерами в странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC), который состоялся в среду на площадке медиагруппы "Россия сегодня".Участие в мероприятии приняли представители департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, специалисты отраслевого департамента Минпромторга РФ, партнеры из стран Ближнего Востока, отраслевых ассоциаций и союзов.Председатель сообщества СМСП Бахрейна призвал стороны сосредоточиться на устойчивом развитии бизнеса и решении ряда проблем в целях наращивания торгово-промышленного оборота, в частности, преодоления языкового барьера, совершенствования логистики и увеличения объема пассажирских и грузовых авиаперевозок."У России – огромный потенциал в качестве торгового партнера для всех стран нашего региона. Сейчас Дубай является лидером сотрудничества, в том числе, и благодаря хорошо налаженному авиасообщению. Нам нужно дублировать их опыт и распространить эту практику на Бахрейн, Катар, другие арабские страны Персидского залива. Тем более что у нас все близко, - час-полтора лёта между странами. Но нужна хорошая логистика – не только пассажирского авиасообщения, но и грузового. Например, Бахрейн нуждается в халяльной еде – мясе, сельхозпродукции, и у России здесь очень много возможностей. Но одного рейса из Москвы в Бахрейн – недостаточно", - убежден Аль-Даири.В ответ на вопрос о партнерстве Бахрейна с московским бизнесом, Аль-Даири особо отметил значимость Российско-Бахрейнского делового совета.
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москва, экономика, бахрейн, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
15:56 18.05.2022
 

Бахрейн заинтересован в наращивании торгового обмена с Москвой

© РИА Новости / Нина ЗотинаПленарное заседание "Возможности торгово-экономического сотрудничества московских компаний с партнерами в странах GCC в рамках международного видеомоста "MOSCOW – GCC 2022" в ММПЦ МИА "Россия сегодня"
Пленарное заседание Возможности торгово-экономического сотрудничества московских компаний с партнерами в странах GCC в рамках международного видеомоста MOSCOW – GCC 2022 в ММПЦ МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Дальнейшая интенсификация торговых обменов между регионами РФ и арабскими странами Персидского залива требует создания соответствующей инфраструктуры, совершенствования логистики и увеличения объема пассажирских и грузовых авиаперевозок, считает председатель сообщества малых и средних предпринимателей Бахрейна Абдульхасан Аль-Даири, выступивший в ходе международного видеомоста "MOSCOW – GCC 2022".
"В нашей стране есть прекрасные возможности для взаимных инвестиций между Россией и Бахрейном. Это нефтегазовый сектор, энергетика, включая электроснабжение и солнечную генерацию, сельское хозяйство, пищевая промышленность, высшее образование, HR, НИОКР, инновации, развитие МСП, а также сфера туризма и гостеприимства. Несмотря на высокие объемы торгового обмена, огромное количество возможностей еще не реализовано, в том числе в отношении образования и взаимодействия средних и малых предприятий. Для этого нам очень нужны B2B-площадки – живое и онлайн-общение", - сказал Аль-Даири в рамках видеомоста, посвященного возможностям торгово-экономического сотрудничества московских компаний с партнерами в странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC), который состоялся в среду на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
Вид на здания московского международного делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
14:43Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Москва поможет экспортерам провести более 1,5 тысячи переговоров о закупках
Участие в мероприятии приняли представители департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, специалисты отраслевого департамента Минпромторга РФ, партнеры из стран Ближнего Востока, отраслевых ассоциаций и союзов.
Председатель сообщества СМСП Бахрейна призвал стороны сосредоточиться на устойчивом развитии бизнеса и решении ряда проблем в целях наращивания торгово-промышленного оборота, в частности, преодоления языкового барьера, совершенствования логистики и увеличения объема пассажирских и грузовых авиаперевозок.
"У России – огромный потенциал в качестве торгового партнера для всех стран нашего региона. Сейчас Дубай является лидером сотрудничества, в том числе, и благодаря хорошо налаженному авиасообщению. Нам нужно дублировать их опыт и распространить эту практику на Бахрейн, Катар, другие арабские страны Персидского залива. Тем более что у нас все близко, - час-полтора лёта между странами. Но нужна хорошая логистика – не только пассажирского авиасообщения, но и грузового. Например, Бахрейн нуждается в халяльной еде – мясе, сельхозпродукции, и у России здесь очень много возможностей. Но одного рейса из Москвы в Бахрейн – недостаточно", - убежден Аль-Даири.
В ответ на вопрос о партнерстве Бахрейна с московским бизнесом, Аль-Даири особо отметил значимость Российско-Бахрейнского делового совета.
"Я говорю о бизнес-миссии "Москва–Бахрейн". Она стартовала в прошлом году, ряд наших бизнес-партнеров из Москвы посетил Королевство Бахрейн. И я думаю, что нам нужен постоянный представитель из Москвы для того, чтобы еще больше упрочить наши экономические связи и сотрудничество не только между Бахрейном и Москвой, но и в целом между нашими странами. Что касается Москвы, у нас хорошие контакты со Сколково, и хотелось бы сфокусироваться на обмене технологиями между нашими странами при непосредственном участии этого инновационного центра. У нас уже была встреча с представителями компаний, которые работают в Сколково, и мы видим огромный потенциал такого сотрудничества", - подчеркнул он.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваЭкономикаБахрейнРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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