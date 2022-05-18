https://ria.ru/20220518/torgovlya-1789252544.html

Бахрейн заинтересован в наращивании торгового обмена с Москвой

Бахрейн заинтересован в наращивании торгового обмена с Москвой - РИА Новости, 18.05.2022

Бахрейн заинтересован в наращивании торгового обмена с Москвой

Дальнейшая интенсификация торговых обменов между регионами РФ и арабскими странами Персидского залива требует создания соответствующей инфраструктуры,... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T15:56

2022-05-18T15:56

2022-05-18T15:56

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

экономика

бахрейн

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Дальнейшая интенсификация торговых обменов между регионами РФ и арабскими странами Персидского залива требует создания соответствующей инфраструктуры, совершенствования логистики и увеличения объема пассажирских и грузовых авиаперевозок, считает председатель сообщества малых и средних предпринимателей Бахрейна Абдульхасан Аль-Даири, выступивший в ходе международного видеомоста "MOSCOW – GCC 2022"."В нашей стране есть прекрасные возможности для взаимных инвестиций между Россией и Бахрейном. Это нефтегазовый сектор, энергетика, включая электроснабжение и солнечную генерацию, сельское хозяйство, пищевая промышленность, высшее образование, HR, НИОКР, инновации, развитие МСП, а также сфера туризма и гостеприимства. Несмотря на высокие объемы торгового обмена, огромное количество возможностей еще не реализовано, в том числе в отношении образования и взаимодействия средних и малых предприятий. Для этого нам очень нужны B2B-площадки – живое и онлайн-общение", - сказал Аль-Даири в рамках видеомоста, посвященного возможностям торгово-экономического сотрудничества московских компаний с партнерами в странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC), который состоялся в среду на площадке медиагруппы "Россия сегодня".Участие в мероприятии приняли представители департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, специалисты отраслевого департамента Минпромторга РФ, партнеры из стран Ближнего Востока, отраслевых ассоциаций и союзов.Председатель сообщества СМСП Бахрейна призвал стороны сосредоточиться на устойчивом развитии бизнеса и решении ряда проблем в целях наращивания торгово-промышленного оборота, в частности, преодоления языкового барьера, совершенствования логистики и увеличения объема пассажирских и грузовых авиаперевозок."У России – огромный потенциал в качестве торгового партнера для всех стран нашего региона. Сейчас Дубай является лидером сотрудничества, в том числе, и благодаря хорошо налаженному авиасообщению. Нам нужно дублировать их опыт и распространить эту практику на Бахрейн, Катар, другие арабские страны Персидского залива. Тем более что у нас все близко, - час-полтора лёта между странами. Но нужна хорошая логистика – не только пассажирского авиасообщения, но и грузового. Например, Бахрейн нуждается в халяльной еде – мясе, сельхозпродукции, и у России здесь очень много возможностей. Но одного рейса из Москвы в Бахрейн – недостаточно", - убежден Аль-Даири.В ответ на вопрос о партнерстве Бахрейна с московским бизнесом, Аль-Даири особо отметил значимость Российско-Бахрейнского делового совета.

https://ria.ru/20220518/zakupki-1789239250.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, экономика, бахрейн, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)