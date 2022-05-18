Бахрейн заинтересован в наращивании торгового обмена с Москвой
© РИА Новости / Нина ЗотинаПленарное заседание "Возможности торгово-экономического сотрудничества московских компаний с партнерами в странах GCC в рамках международного видеомоста "MOSCOW – GCC 2022" в ММПЦ МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Дальнейшая интенсификация торговых обменов между регионами РФ и арабскими странами Персидского залива требует создания соответствующей инфраструктуры, совершенствования логистики и увеличения объема пассажирских и грузовых авиаперевозок, считает председатель сообщества малых и средних предпринимателей Бахрейна Абдульхасан Аль-Даири, выступивший в ходе международного видеомоста "MOSCOW – GCC 2022".
"В нашей стране есть прекрасные возможности для взаимных инвестиций между Россией и Бахрейном. Это нефтегазовый сектор, энергетика, включая электроснабжение и солнечную генерацию, сельское хозяйство, пищевая промышленность, высшее образование, HR, НИОКР, инновации, развитие МСП, а также сфера туризма и гостеприимства. Несмотря на высокие объемы торгового обмена, огромное количество возможностей еще не реализовано, в том числе в отношении образования и взаимодействия средних и малых предприятий. Для этого нам очень нужны B2B-площадки – живое и онлайн-общение", - сказал Аль-Даири в рамках видеомоста, посвященного возможностям торгово-экономического сотрудничества московских компаний с партнерами в странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC), который состоялся в среду на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
Участие в мероприятии приняли представители департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, специалисты отраслевого департамента Минпромторга РФ, партнеры из стран Ближнего Востока, отраслевых ассоциаций и союзов.
Председатель сообщества СМСП Бахрейна призвал стороны сосредоточиться на устойчивом развитии бизнеса и решении ряда проблем в целях наращивания торгово-промышленного оборота, в частности, преодоления языкового барьера, совершенствования логистики и увеличения объема пассажирских и грузовых авиаперевозок.
"У России – огромный потенциал в качестве торгового партнера для всех стран нашего региона. Сейчас Дубай является лидером сотрудничества, в том числе, и благодаря хорошо налаженному авиасообщению. Нам нужно дублировать их опыт и распространить эту практику на Бахрейн, Катар, другие арабские страны Персидского залива. Тем более что у нас все близко, - час-полтора лёта между странами. Но нужна хорошая логистика – не только пассажирского авиасообщения, но и грузового. Например, Бахрейн нуждается в халяльной еде – мясе, сельхозпродукции, и у России здесь очень много возможностей. Но одного рейса из Москвы в Бахрейн – недостаточно", - убежден Аль-Даири.
В ответ на вопрос о партнерстве Бахрейна с московским бизнесом, Аль-Даири особо отметил значимость Российско-Бахрейнского делового совета.
"Я говорю о бизнес-миссии "Москва–Бахрейн". Она стартовала в прошлом году, ряд наших бизнес-партнеров из Москвы посетил Королевство Бахрейн. И я думаю, что нам нужен постоянный представитель из Москвы для того, чтобы еще больше упрочить наши экономические связи и сотрудничество не только между Бахрейном и Москвой, но и в целом между нашими странами. Что касается Москвы, у нас хорошие контакты со Сколково, и хотелось бы сфокусироваться на обмене технологиями между нашими странами при непосредственном участии этого инновационного центра. У нас уже была встреча с представителями компаний, которые работают в Сколково, и мы видим огромный потенциал такого сотрудничества", - подчеркнул он.