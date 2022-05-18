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Лучшие блюда арктической кухни представят на фестивале "Териберка" в июле - РИА Новости, 18.05.2022
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Мурманская область
https://ria.ru/20220518/teriberka-1789197157.html
Лучшие блюда арктической кухни представят на фестивале "Териберка" в июле
Лучшие блюда арктической кухни представят на фестивале "Териберка" в июле - РИА Новости, 18.05.2022
Лучшие блюда арктической кухни представят на фестивале "Териберка" в июле
Более 25 представителей ресторанной индустрии с лучшими проектами в области арктической кухни примут участие в седьмом Арктическом фестивале "Териберка",... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T12:04
2022-05-18T12:04
мурманская область
андрей звягинцев
мурманская область
россия
баренцево море
арктический совет
почта россии
русское географическое общество
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МУРМАНСК, 18 мая – РИА Новости. Более 25 представителей ресторанной индустрии с лучшими проектами в области арктической кухни примут участие в седьмом Арктическом фестивале "Териберка", который состоится 16-17 июля в Мурманской области в рамках плана основных мероприятий председательства России в Арктическом совете, сообщили в министерстве информационной политики Мурманской области.Сообщается, что целью фестиваля в 2022 году станет "формирование осознанности посетителей". Об этом сообщила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова в ходе установочного заседания организационного комитета по подготовке к проведению фестиваля, которое состоялось в правительстве региона."Свыше 25 представителей ресторанной индустрии Мурманской области поучаствуют в формировании меню гастрономического фудкорта "Вкус Арктики" на VII Арктическом фестивале "Териберка". Рестораторы представят лучшие позиции арктического меню в формате "Еда в одной руке" (One-Hand-Food)", - говорится в сообщении. Соорганизатором гастрономической площадки выступает федеральный проект "Гастрономическая карта России".Помимо популяризации локальных продуктов и арктической кухни, организаторы фестиваля сохраняют и другие традиционные идеи "Териберки" – раскрытие уникального туристского потенциала малых территорий Арктической зоны России, развитие событийного туризма в регионе.Впервые в рамках фестиваля комитет по туризму Мурманской области проведет туристическую выставку "MURMANSK.TRAVEL Market", в ходе которой более 15 представителей индустрии расскажут посетителям о направлениях для поездок на выходных, а "Почта России" организует работу выездного пункта отправки эксклюзивных открыток.В 2021 году в фестивале "Териберка" приняли участие более 5 тысяч участников из 27 регионов России. Мероприятие состоялось в рамках культурной программы председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. В прошлом году фестиваль стал лауреатом премии Русского географического общества, а также победил в Национальной премии "События России" в номинации "Культура. Концерты и музыкальные фестивали".Териберка – маленькое древнее село на берегу Баренцева моря. Оно стало известно всей России после того, как здесь прошли съемки фильма "Левиафан" Андрея Звягинцева. Круглый год сюда приезжают тысячи туристов, чтобы полюбоваться природой, отведать северных деликатесов, сделать яркие фотографии. Согласно официальным данным, ежегодный турпоток в Териберку составляет порядка 40 тысяч человек. Приграничный режим был снят с Териберки только в 2009 году, и она стало практически единственным открытым для посторонних людей поселком с выходом к открытому океану, до которого можно доехать на легковом автомобиле.
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андрей звягинцев, мурманская область, россия, баренцево море, арктический совет, почта россии, русское географическое общество, общество
12:04 18.05.2022
 
Лучшие блюда арктической кухни представят на фестивале "Териберка" в июле

Лучшие блюда арктической кухни представят на фестивале "Териберка" в июле

© РИА Новости / Евгений БиятовМурманск
Мурманск - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Мурманск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 18 мая – РИА Новости. Более 25 представителей ресторанной индустрии с лучшими проектами в области арктической кухни примут участие в седьмом Арктическом фестивале "Териберка", который состоится 16-17 июля в Мурманской области в рамках плана основных мероприятий председательства России в Арктическом совете, сообщили в министерстве информационной политики Мурманской области.
Сообщается, что целью фестиваля в 2022 году станет "формирование осознанности посетителей". Об этом сообщила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова в ходе установочного заседания организационного комитета по подготовке к проведению фестиваля, которое состоялось в правительстве региона.
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"Свыше 25 представителей ресторанной индустрии Мурманской области поучаствуют в формировании меню гастрономического фудкорта "Вкус Арктики" на VII Арктическом фестивале "Териберка". Рестораторы представят лучшие позиции арктического меню в формате "Еда в одной руке" (One-Hand-Food)", - говорится в сообщении. Соорганизатором гастрономической площадки выступает федеральный проект "Гастрономическая карта России".
Помимо популяризации локальных продуктов и арктической кухни, организаторы фестиваля сохраняют и другие традиционные идеи "Териберки" – раскрытие уникального туристского потенциала малых территорий Арктической зоны России, развитие событийного туризма в регионе.
Впервые в рамках фестиваля комитет по туризму Мурманской области проведет туристическую выставку "MURMANSK.TRAVEL Market", в ходе которой более 15 представителей индустрии расскажут посетителям о направлениях для поездок на выходных, а "Почта России" организует работу выездного пункта отправки эксклюзивных открыток.
В 2021 году в фестивале "Териберка" приняли участие более 5 тысяч участников из 27 регионов России. Мероприятие состоялось в рамках культурной программы председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. В прошлом году фестиваль стал лауреатом премии Русского географического общества, а также победил в Национальной премии "События России" в номинации "Культура. Концерты и музыкальные фестивали".
Териберка – маленькое древнее село на берегу Баренцева моря. Оно стало известно всей России после того, как здесь прошли съемки фильма "Левиафан" Андрея Звягинцева. Круглый год сюда приезжают тысячи туристов, чтобы полюбоваться природой, отведать северных деликатесов, сделать яркие фотографии. Согласно официальным данным, ежегодный турпоток в Териберку составляет порядка 40 тысяч человек. Приграничный режим был снят с Териберки только в 2009 году, и она стало практически единственным открытым для посторонних людей поселком с выходом к открытому океану, до которого можно доехать на легковом автомобиле.
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