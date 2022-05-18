https://ria.ru/20220518/sud-1789228047.html

Дипломаты из США приехали на заседание суда по делу Кара-Мурзы*

Дипломаты из США приехали на заседание суда по делу Кара-Мурзы* - РИА Новости, 18.05.2022

Дипломаты из США приехали на заседание суда по делу Кара-Мурзы*

Сотрудники посольства США приехали в среду в Мосгорсуд, чтобы присутствовать на заседании по жалобе на арест оппозиционера Владимира Кара-Мурзы* (признан в... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T13:56

2022-05-18T13:56

2022-05-18T14:04

происшествия

владимир кара-мурза

владимир кара-мурза-младший

россия

москва

аризона

вооруженные силы рф

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Сотрудники посольства США приехали в среду в Мосгорсуд, чтобы присутствовать на заседании по жалобе на арест оппозиционера Владимира Кара-Мурзы* (признан в России физлицом-иноагентом), передает корреспондент РИА Новости."Мы собираемся присутствовать на заседании", - сказал один из сотрудников корреспонденту РИА Новости, отказавшись назвать свое имя и должность.Всего из американского посольства, по словам собеседника агентства, приехали "около пяти человек".Рассмотрение апелляционной жалобы должно было начаться час назад, однако начало процесса задерживается.Следственный комитет России возбудил в отношении оппозиционера уголовное дело о распространении фейков о российской армии, и Басманный суд Москвы 22 апреля арестовал Кара-Мурзу* до 12 июня. В тот же вечер он оказался в обновленном реестре иностранных агентов Минюста.По версии следствия, Кара-Мурза*, выступая 15 марта в палате представителей американского штата Аризона, озвучил "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ [на Украине]".Таким образом оппозиционер, по оценке СК РФ, причинил "существенный вред интересам Российской Федерации", руководимый "политической ненавистью".Владимир Кара-Мурза-младший* – видный участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных демократических форумов в Европе и США, сын известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (1959-2019).В 2015 и в 2017 году Кара-Мурзу-младшего* госпитализировали в Москве с симптомами отравления неизвестным веществом. Издания Bellingcat** и The Insider**, которые российские власти связывали с зарубежными спецслужбами и недавно признали СМИ-иноагентами, впоследствии писали, что Кара-Мурзу-младшего* якобы могли отравить российские спецслужбы.Кара-Мурза-младший* добивался в России возбуждения уголовного дела о покушении на убийство в связи с отравлениями. О возбуждении дела на текущий момент не сообщалось.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента**Признан в России СМИ-иноагентом

https://ria.ru/20220425/arest-1785324093.html

https://ria.ru/20220503/arest-1786700268.html

https://ria.ru/20220422/rassledovanie-1785013918.html

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