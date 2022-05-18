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Нового представителя Белого дома сочли профнепригодной из-за слов о Путине - РИА Новости, 18.05.2022
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Нового представителя Белого дома сочли профнепригодной из-за слов о Путине
Нового представителя Белого дома сочли профнепригодной из-за слов о Путине - РИА Новости, 18.05.2022
Нового представителя Белого дома сочли профнепригодной из-за слов о Путине
Американцы раскритиковали официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер, которая объяснила высокие темпы американской инфляции "повышением цен Путина"... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T23:44
2022-05-18T23:59
в мире
карин жан-пьер
сша
россия
украина
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Американцы раскритиковали официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер, которая объяснила высокие темпы американской инфляции "повышением цен Путина". Некоторые в шутку заметили, что ей пока удается не так убедительно врать, как это делала ее предшественница Дженнифер Псаки."Карин Жан-Пьер едва сдерживается, когда произносит вслух "повышение цен Путина". Дайте ей время, и она научится также хорошо врать, как это делала Псаки", — написали в комментариях."Белый дом все еще обвиняет в ценах на газ Путина, им не надоело", — добавил один из пользователей."В Белом доме и увеличение числа свидетельств НЛО за последние двадцать лет свяжут с приходом к власти Путина", — отметил комментатор.Накануне первый рабочий день Жан-Пьер на новом посту также не прошел гладко. Журналисты обрушились на пресс-секретаря за неудачный, по их мнению, ответ на вопрос об экономике. Работающий с республиканцами пиар-менеджер Мэтт Уитлок предположил, что новый представитель Белого дома запуталась в заранее заготовленных тезисах и прочитала не тот. А старший научный сотрудник Манхэттенского института Брайан Ридл заявил, что на ответ Жан-Пьер было "мучительно смотреть".Президент США Джо Байден 8 марта объявил о запрете на импорт российских энергоносителей, цены на бензин выросли до рекордов. Рост цен глава американской администрации связывает с событиями вокруг Украины, эту позицию критикует бывший президент США Дональд Трамп, который указывает, что цена стала расти задолго до происходящего.В конце марта президент объявил, что США будут высвобождать нефть из стратегического резерва: ежедневно один миллион баррелей в течение полугода. Когда Байден вступил в должность, бензин стоил около 2,5 доллара, в январе 2022 года — около 3,3 доллара.Западные страны ввели санкции против России из-за Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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в мире, карин жан-пьер, сша, россия, украина
23:44 18.05.2022 (обновлено: 23:59 18.05.2022)
 
Нового представителя Белого дома сочли профнепригодной из-за слов о Путине

Новый пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не смогла ответить на вопрос об инфляции

© AP Photo / Patrick SemanskyКарин Жан-Пьер
Карин Жан-Пьер - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Карин Жан-Пьер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Американцы раскритиковали официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер, которая объяснила высокие темпы американской инфляции "повышением цен Путина". Некоторые в шутку заметили, что ей пока удается не так убедительно врать, как это делала ее предшественница Дженнифер Псаки.
"Карин Жан-Пьер едва сдерживается, когда произносит вслух "повышение цен Путина". Дайте ей время, и она научится также хорошо врать, как это делала Псаки", — написали в комментариях.
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"Белый дом все еще обвиняет в ценах на газ Путина, им не надоело", — добавил один из пользователей.
"В Белом доме и увеличение числа свидетельств НЛО за последние двадцать лет свяжут с приходом к власти Путина", — отметил комментатор.
Накануне первый рабочий день Жан-Пьер на новом посту также не прошел гладко. Журналисты обрушились на пресс-секретаря за неудачный, по их мнению, ответ на вопрос об экономике. Работающий с республиканцами пиар-менеджер Мэтт Уитлок предположил, что новый представитель Белого дома запуталась в заранее заготовленных тезисах и прочитала не тот. А старший научный сотрудник Манхэттенского института Брайан Ридл заявил, что на ответ Жан-Пьер было "мучительно смотреть".
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Президент США Джо Байден 8 марта объявил о запрете на импорт российских энергоносителей, цены на бензин выросли до рекордов. Рост цен глава американской администрации связывает с событиями вокруг Украины, эту позицию критикует бывший президент США Дональд Трамп, который указывает, что цена стала расти задолго до происходящего.
В конце марта президент объявил, что США будут высвобождать нефть из стратегического резерва: ежедневно один миллион баррелей в течение полугода. Когда Байден вступил в должность, бензин стоил около 2,5 доллара, в январе 2022 года — около 3,3 доллара.
Западные страны ввели санкции против России из-за Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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