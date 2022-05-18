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Комитет сената США одобрил кандидатуру Бриджит Бринк на пост посла в Киеве
Комитет сената США одобрил кандидатуру Бриджит Бринк на пост посла в Киеве - РИА Новости, 18.05.2022
Комитет сената США одобрил кандидатуру Бриджит Бринк на пост посла в Киеве
Комитет по международным делам конгресса США заявил, что одобрил кандидатуру Бриджит Бринк на пост посла страны в Киеве, отметив, что ее утверждение может... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T23:11
2022-05-18T23:11
2022-05-18T23:11
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ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. Комитет по международным делам конгресса США заявил, что одобрил кандидатуру Бриджит Бринк на пост посла страны в Киеве, отметив, что ее утверждение может состояться уже в ближайшие дни."Комитет по международным делам официально утвердил кандидатуру Бриджит Бринк на пост посла на Украине, посылая тем самым мощный сигнал: поддержка Украине со стороны США только растет. С нетерпением ожидаем быстрого утверждения ее кандидатуры полным составом сената в ближайшие дни", - говорится в заявлении профильного комитета, опубликованном в его аккаунте в Twitter.Ранее в среду госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что США возобновили работу своего посольства в Киеве, приняв при этом дополнительные меры по обеспечению безопасности сотрудников дипмиссии.
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в мире, энтони блинкен, бриджит бринк, сша, киев, украина
Комитет сената США одобрил кандидатуру Бриджит Бринк на пост посла в Киеве
Комитет сената США одобрил кандидатуру Бриджит Бринк на пост посла в Киеве