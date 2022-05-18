https://ria.ru/20220518/spetsoperatsiya-1789214630.html

В Финляндии назвали вступление страны в НАТО спецоперацией против России

В Финляндии назвали вступление страны в НАТО спецоперацией против России - РИА Новости, 18.05.2022

В Финляндии назвали вступление страны в НАТО спецоперацией против России

Вступление Финляндии в НАТО - спецоперация блока против республики и России, заявил финский политолог, правозащитник Йохан Бэкман. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T13:08

2022-05-18T13:08

2022-05-18T13:20

йенс столтенберг

финляндия

россия

швеция

нато

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Вступление Финляндии в НАТО - спецоперация блока против республики и России, заявил финский политолог, правозащитник Йохан Бэкман.Послы Швеции и Финляндии передали в среду генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе заявки этих стран на присоединение к альянсу."Большинство финнов отрицательно относятся к НАТО, процент финнов, которые против НАТО, в последние 15 лет - от 70% до 80%. В этой ситуации наши власти не хотели референдума, потому что референдум показал бы цифры, которые не сходятся с их планами", - сказал Бэкман на круглом столе, посвященном перспективам расширения НАТО за счет Финляндии и Швеции и последствиям этого шага для региональной безопасности, который состоялся на площадке МИА "Россия сегодня".По словам политолога, в Финляндии проводится "очень хорошо подготовленная информационно-психологическая кампания" против России. "Все финны - заложники информационно-психологической пропаганды", - сказал Бэкман, добавив, что финское правительство постоянно угрожает народу экономическими последствиями и "тяжелыми временами"."Это спецоперация НАТО против Финляндии и России", - отметил политолог.Кроме того, эксперт назвал "театром" результаты голосования в парламенте Финляндии, где 188 из 200 депутатов одобрили доклад правительства, предлагающий присоединение страны к Североатлантическому альянсу."Депутаты голосовали под давлением. Они понимают, что если проголосуют против, то на следующих выборах парламента им не дадут баллотироваться", - пояснил Бэкман.Политолог добавил, что "сценарий для всего этого" написали США, а британские спецслужбы контролировали этот процесс.По его словам, многие влиятельные люди - политологи, политики, ученые, - которые выступают против НАТО публично, получили угрозы по всем каналам. Также их родственники получили угрозы, заявил эксперт.

https://ria.ru/20220518/nato-1789160081.html

https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html

https://ria.ru/20220512/nato-1788095986.html

финляндия

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швеция

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йенс столтенберг, финляндия, россия, швеция, нато