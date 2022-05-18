https://ria.ru/20220518/slutskiy-1789211541.html
Слуцкий сохранит пост главы комитета Госдумы по международным делам
Слуцкий сохранит пост главы комитета Госдумы по международным делам - РИА Новости, 18.05.2022
Слуцкий сохранит пост главы комитета Госдумы по международным делам
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил Леонида Слуцкого с избранием главой фракции ЛДПР и сообщил, что он сохранит за собой пост председателя думского... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T12:54
2022-05-18T12:54
2022-05-18T12:54
политика
владимир жириновский
россия
госдума рф
лдпр
леонид слуцкий (политик)
вячеслав володин
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил Леонида Слуцкого с избранием главой фракции ЛДПР и сообщил, что он сохранит за собой пост председателя думского комитета по международным делам.Слуцкий был единогласно избран главой фракции ЛДПР в Госдуме в среду. Заседание фракции прошло уже после прекращения 17 мая полномочий умершего лидера и основателя партии Владимира Жириновского. После его смерти временно исполняющим обязанности руководителя фракции стал Слуцкий."Давайте поздравим Слуцкого Леонида Эдуардовича с избранием руководителем фракции ЛДПР. Леонид Эдуардович ведет очень большую работу в должности председателя комитета по международным делам. Надеемся, политическая должность не уменьшит его внимания к международной повестке, и он сможет совмещать эти две должности. Во всяком случае мы просим, Леонид Эдуардович, чтобы вы это направление продолжали вести", - сказал Володин на пленарном заседании в среду, в ходе которого он затем обратился к депутатам с соответствующим вопросом. Зал подтвердил. "По общему мнению, Леонид Эдуардович", - добавил спикер Госдумы.Также он напомнил, что предложение, чтобы Слуцкий возглавил комитет, высказали в 2016 году все руководители думских фракций, обратившись к президенту РФ."Поэтому если кто-то ожидал, что дальше займет пост председателя комитета, …нам необходимо все хорошие наработки сохранить в тех руках, которые не только крепко держат эту должность, но и, самое главное, большая отдача в рамках служения стране и нашим гражданам. А у Леонида Эдуардовича получается", - заключил Володин.
https://ria.ru/20220518/slutskiy-1789210197.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир жириновский, россия, госдума рф, лдпр, леонид слуцкий (политик), вячеслав володин
Слуцкий сохранит пост главы комитета Госдумы по международным делам
Володин: Слуцкий сохранит пост главы комитета Госдумы по международным делам
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил Леонида Слуцкого с избранием главой фракции ЛДПР и сообщил, что он сохранит за собой пост председателя думского комитета по международным делам.
Слуцкий был единогласно избран главой фракции ЛДПР
в Госдуме
в среду. Заседание фракции прошло уже после прекращения 17 мая полномочий умершего лидера и основателя партии Владимира Жириновского
. После его смерти временно исполняющим обязанности руководителя фракции стал Слуцкий.
"Давайте поздравим Слуцкого Леонида Эдуардовича с избранием руководителем фракции ЛДПР. Леонид Эдуардович ведет очень большую работу в должности председателя комитета по международным делам. Надеемся, политическая должность не уменьшит его внимания к международной повестке, и он сможет совмещать эти две должности. Во всяком случае мы просим, Леонид Эдуардович, чтобы вы это направление продолжали вести", - сказал Володин на пленарном заседании в среду, в ходе которого он затем обратился к депутатам с соответствующим вопросом. Зал подтвердил. "По общему мнению, Леонид Эдуардович", - добавил спикер Госдумы.
Также он напомнил, что предложение, чтобы Слуцкий возглавил комитет, высказали в 2016 году все руководители думских фракций, обратившись к президенту РФ
.
"Поэтому если кто-то ожидал, что дальше займет пост председателя комитета, …нам необходимо все хорошие наработки сохранить в тех руках, которые не только крепко держат эту должность, но и, самое главное, большая отдача в рамках служения стране и нашим гражданам. А у Леонида Эдуардовича получается", - заключил Володин.