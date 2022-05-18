Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий сохранит пост главы комитета Госдумы по международным делам - РИА Новости, 18.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220518/slutskiy-1789211541.html
Слуцкий сохранит пост главы комитета Госдумы по международным делам
Слуцкий сохранит пост главы комитета Госдумы по международным делам - РИА Новости, 18.05.2022
Слуцкий сохранит пост главы комитета Госдумы по международным делам
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил Леонида Слуцкого с избранием главой фракции ЛДПР и сообщил, что он сохранит за собой пост председателя думского... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T12:54
2022-05-18T12:54
политика
владимир жириновский
россия
госдума рф
лдпр
леонид слуцкий (политик)
вячеслав володин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789209898_0:0:3034:1707_1920x0_80_0_0_c956925cced0262176b3d703007b78b6.jpg
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил Леонида Слуцкого с избранием главой фракции ЛДПР и сообщил, что он сохранит за собой пост председателя думского комитета по международным делам.Слуцкий был единогласно избран главой фракции ЛДПР в Госдуме в среду. Заседание фракции прошло уже после прекращения 17 мая полномочий умершего лидера и основателя партии Владимира Жириновского. После его смерти временно исполняющим обязанности руководителя фракции стал Слуцкий."Давайте поздравим Слуцкого Леонида Эдуардовича с избранием руководителем фракции ЛДПР. Леонид Эдуардович ведет очень большую работу в должности председателя комитета по международным делам. Надеемся, политическая должность не уменьшит его внимания к международной повестке, и он сможет совмещать эти две должности. Во всяком случае мы просим, Леонид Эдуардович, чтобы вы это направление продолжали вести", - сказал Володин на пленарном заседании в среду, в ходе которого он затем обратился к депутатам с соответствующим вопросом. Зал подтвердил. "По общему мнению, Леонид Эдуардович", - добавил спикер Госдумы.Также он напомнил, что предложение, чтобы Слуцкий возглавил комитет, высказали в 2016 году все руководители думских фракций, обратившись к президенту РФ."Поэтому если кто-то ожидал, что дальше займет пост председателя комитета, …нам необходимо все хорошие наработки сохранить в тех руках, которые не только крепко держат эту должность, но и, самое главное, большая отдача в рамках служения стране и нашим гражданам. А у Леонида Эдуардовича получается", - заключил Володин.
https://ria.ru/20220518/slutskiy-1789210197.html
https://ria.ru/20220518/ldpr-1789178593.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789209898_168:0:2897:2047_1920x0_80_0_0_9f5a78d3005005155901a07d9b073b2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, владимир жириновский, россия, госдума рф, лдпр, леонид слуцкий (политик), вячеслав володин
12:54 18.05.2022
 
Слуцкий сохранит пост главы комитета Госдумы по международным делам

Володин: Слуцкий сохранит пост главы комитета Госдумы по международным делам

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил Леонида Слуцкого с избранием главой фракции ЛДПР и сообщил, что он сохранит за собой пост председателя думского комитета по международным делам.
Слуцкий был единогласно избран главой фракции ЛДПР в Госдуме в среду. Заседание фракции прошло уже после прекращения 17 мая полномочий умершего лидера и основателя партии Владимира Жириновского. После его смерти временно исполняющим обязанности руководителя фракции стал Слуцкий.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
12:50
В Кремле пожелали успехов новому главе фракции ЛДПР Слуцкому
"Давайте поздравим Слуцкого Леонида Эдуардовича с избранием руководителем фракции ЛДПР. Леонид Эдуардович ведет очень большую работу в должности председателя комитета по международным делам. Надеемся, политическая должность не уменьшит его внимания к международной повестке, и он сможет совмещать эти две должности. Во всяком случае мы просим, Леонид Эдуардович, чтобы вы это направление продолжали вести", - сказал Володин на пленарном заседании в среду, в ходе которого он затем обратился к депутатам с соответствующим вопросом. Зал подтвердил. "По общему мнению, Леонид Эдуардович", - добавил спикер Госдумы.
Также он напомнил, что предложение, чтобы Слуцкий возглавил комитет, высказали в 2016 году все руководители думских фракций, обратившись к президенту РФ.
"Поэтому если кто-то ожидал, что дальше займет пост председателя комитета, …нам необходимо все хорошие наработки сохранить в тех руках, которые не только крепко держат эту должность, но и, самое главное, большая отдача в рамках служения стране и нашим гражданам. А у Леонида Эдуардовича получается", - заключил Володин.
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
10:52
Слуцкий пообещал не допустить тектонических сдвигов в работе фракции ЛДПР
 
ПолитикаВладимир ЖириновскийРоссияГосдума РФЛДПРЛеонид Слуцкий (политик)Вячеслав Володин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала