https://ria.ru/20220518/sedokova-1789276891.html
Пользователи восхитились резкой сменой имиджа Седоковой
Пользователи восхитились резкой сменой имиджа Седоковой - РИА Новости, 18.05.2022
Пользователи восхитились резкой сменой имиджа Седоковой
Анна Седокова в социальных сетях показала результат резкой смены имиджа: впервые артистка перекрасилась в блондинку. Экс-участница "ВИА Гры" отметила, что... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T16:42
2022-05-18T16:42
2022-05-18T16:42
шоубиз
знаменитости
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Анна Седокова в социальных сетях показала результат резкой смены имиджа: впервые артистка перекрасилась в блондинку. Экс-участница "ВИА Гры" отметила, что переживала за сохранность волос, но не пожалела о принятом решении.В комментариях остались в восторге от преображения.Ранее Егор Крид оценил новую фотографию Анастасии Волочковой в купальнике.
https://ria.ru/20220504/sedokova-1786851156.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости
Пользователи восхитились резкой сменой имиджа Седоковой
Пользователи восхитились новому цвету волос Седоковой