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Пользователи восхитились резкой сменой имиджа Седоковой - РИА Новости, 18.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220518/sedokova-1789276891.html
Пользователи восхитились резкой сменой имиджа Седоковой
Пользователи восхитились резкой сменой имиджа Седоковой - РИА Новости, 18.05.2022
Пользователи восхитились резкой сменой имиджа Седоковой
Анна Седокова в социальных сетях показала результат резкой смены имиджа: впервые артистка перекрасилась в блондинку. Экс-участница "ВИА Гры" отметила, что... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T16:42
2022-05-18T16:42
шоубиз
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Анна Седокова в социальных сетях показала результат резкой смены имиджа: впервые артистка перекрасилась в блондинку. Экс-участница "ВИА Гры" отметила, что переживала за сохранность волос, но не пожалела о принятом решении.В комментариях остались в восторге от преображения.Ранее Егор Крид оценил новую фотографию Анастасии Волочковой в купальнике.
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знаменитости
16:42 18.05.2022
 
Пользователи восхитились резкой сменой имиджа Седоковой

Пользователи восхитились новому цвету волос Седоковой

© Фото : @annasedokovaАнна Седокова
Анна Седокова - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© Фото : @annasedokova
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Анна Седокова в социальных сетях показала результат резкой смены имиджа: впервые артистка перекрасилась в блондинку. Экс-участница "ВИА Гры" отметила, что переживала за сохранность волос, но не пожалела о принятом решении.

"Перешла на светлую сторону. Ни минуты не жалею. Начинаю новую жизнь. Интересно, как в ней", – написала звезда.

В комментариях остались в восторге от преображения.

"Как тебе классно!", "Это просто потрясающе", "Живи на яркой стороне", "Роскошно!", – восхитились подписчики.

Ранее Егор Крид оценил новую фотографию Анастасии Волочковой в купальнике.
Певица Анна Седокова перед началом XIV ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2016. Энергия будущего в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 18:11Шоубиз
"Я тебя купил": Седокова рассказала об отношении к артистам на корпоративах
 
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