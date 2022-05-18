https://ria.ru/20220518/sedokova-1789276891.html

Пользователи восхитились резкой сменой имиджа Седоковой

Пользователи восхитились резкой сменой имиджа Седоковой - РИА Новости, 18.05.2022

Пользователи восхитились резкой сменой имиджа Седоковой

Анна Седокова в социальных сетях показала результат резкой смены имиджа: впервые артистка перекрасилась в блондинку. Экс-участница "ВИА Гры" отметила, что... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T16:42

2022-05-18T16:42

2022-05-18T16:42

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Анна Седокова в социальных сетях показала результат резкой смены имиджа: впервые артистка перекрасилась в блондинку. Экс-участница "ВИА Гры" отметила, что переживала за сохранность волос, но не пожалела о принятом решении.В комментариях остались в восторге от преображения.Ранее Егор Крид оценил новую фотографию Анастасии Волочковой в купальнике.

https://ria.ru/20220504/sedokova-1786851156.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости