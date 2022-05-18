Рейтинг@Mail.ru
Полянский заявил о безоговорочной сдаче националистов из "Азова" - РИА Новости, 18.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220518/sdacha-1789146664.html
Полянский заявил о безоговорочной сдаче националистов из "Азова"
Полянский заявил о безоговорочной сдаче националистов из "Азова" - РИА Новости, 18.05.2022
Полянский заявил о безоговорочной сдаче националистов из "Азова"
Боевики националистического батальона "Азов" (против членов которого в России заведено уголовное дело) сдались безоговорочно, написал в своем Twitter первый... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T04:25
2022-05-18T04:25
специальная военная операция на украине
в мире
игорь конашенков
вячеслав володин
султан хамзаев
россия
украина
мариуполь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789118590_0:122:3211:1928_1920x0_80_0_0_8e2492df8384a1efcc995448388cf2f4.jpg
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Боевики националистического батальона "Азов" (против членов которого в России заведено уголовное дело) сдались безоговорочно, написал в своем Twitter первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, поправив авторов публикации New York Times.Ранее во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за сутки на "Азовстали" оружие сложили 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый. Все нуждающиеся в медицинской помощи были отправлены для лечения в больницу Новоазовска в ДНР.Так Полянский прокомментировал публикацию в Twitter New York Times, в которой утверждается, что "Украина завершила свою "боевую миссию" в Мариуполе", а бойцов эвакуируют, "что свидетельствует об окончании боя на сталелитейном заводе"."Не знал, что в английском столько способов донести простое сообщение: нацисты "Азова" сдались безоговорочно", - прокомментировал Полянский."Не должны подлежать обмену"Нацистские преступники не должны подлежать обмену, это военные преступники, и Россия делает все для того, чтобы они предстали перед судом, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания."Обратите внимание, что наша страна делает все для того, чтобы раненых военнопленных лечили, обращались гуманно с теми, кто сдался в плен или попал в плен, в отличие от Вооруженных сил Украины и украинской власти, которые творят жестокость и истязают наших военнопленных", - отметил он.Володин поручил комитету Госдумы по обороне и безопасности подготовить постановление, которое будет отражать предложение о невозможности обмена пленных из "Азова".Как заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев, националисты, укрывавшиеся на территории комбината "Азовсталь" и сдавшиеся в плен, должны получить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.Освобождение МариуполяВ середине апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что всю территорию Мариуполя зачистили от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов". Остатки украинской группировки были заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь ". Владимир Путин назвал штурм завода нецелесообразным и приказал заблокировать промзону.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Путин обозначил ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220517/azov-1789071958.html
https://ria.ru/20220517/plen-1789081964.html
россия
украина
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789118590_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4c05ad46eb0a3928dbfcc7eba235c88f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, игорь конашенков, вячеслав володин, султан хамзаев, россия, украина, мариуполь, вооруженные силы украины, дмитрий полянский
04:25 18.05.2022
 
Полянский заявил о безоговорочной сдаче националистов из "Азова"

Зампостпреда России в ООН Полянский указал на безоговорочную сдачу боевиков из "Азова"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКолонна автобусов со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона "Азов" выезжает с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе
Колонна автобусов со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов выезжает с территории завода Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Колонна автобусов со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона "Азов" выезжает с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Боевики националистического батальона "Азов" (против членов которого в России заведено уголовное дело) сдались безоговорочно, написал в своем Twitter первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, поправив авторов публикации New York Times.
Ранее во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за сутки на "Азовстали" оружие сложили 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый. Все нуждающиеся в медицинской помощи были отправлены для лечения в больницу Новоазовска в ДНР.
Украинские военные и боевики с "Азовстали" сдаются в плен
© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

О достижении договоренности с заблокированными на "Азовстали" украинскими военными эвакуировать раненых стало известно в понедельник.

Украинские военные с Азовстали в Мариуполе сдаются в плен
1 из 8

О достижении договоренности с заблокированными на "Азовстали" украинскими военными эвакуировать раненых стало известно в понедельник.

© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Российская сторона ввела в районе завода режим тишины и открыла гуманитарный коридор.

краинские военные с Азовстали в Мариуполе, сдавшиеся в плен
2 из 8

Российская сторона ввела в районе завода режим тишины и открыла гуманитарный коридор.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

За сутки в плен сдались 265 украинских военных, в том числе 51 раненый.

Раненые украинские военные с Азовстали в Мариуполе, сдавшиеся в плен
3 из 8

За сутки в плен сдались 265 украинских военных, в том числе 51 раненый.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

После досмотра военнопленных разместили в автобусах, медики оказали раненым первичную помощь.

Медик оказывает помощь одному из раненых украинских военных с Азовстали в Мариуполе, сдавшихся в плен
4 из 8

После досмотра военнопленных разместили в автобусах, медики оказали раненым первичную помощь.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Тех, кто нуждается в лечении, отправили в больницу Новоазовска.

Украинские военные с Азовстали в Мариуполе, сдавшиеся в плен
5 из 8

Тех, кто нуждается в лечении, отправили в больницу Новоазовска.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Пленные с "Азовстали".

Украинские военные с Азовстали в Мариуполе сдаются в плен
6 из 8

Пленные с "Азовстали".

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что тема "Азовстали" поднималась во многих международных разговорах Владимира Путина.

Медик оказывает помощь раненому украинскому военному с Азовстали в Мариуполе, сдавшемуся в плен
7 из 8

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что тема "Азовстали" поднималась во многих международных разговорах Владимира Путина.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

В свою очередь глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова и дальше решать гуманитарные вопросы на Украине.

Украинские военные с Азовстали в Мариуполе, сдавшиеся в плен
8 из 8

В свою очередь глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова и дальше решать гуманитарные вопросы на Украине.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
1 из 8

О достижении договоренности с заблокированными на "Азовстали" украинскими военными эвакуировать раненых стало известно в понедельник.

© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
2 из 8

Российская сторона ввела в районе завода режим тишины и открыла гуманитарный коридор.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
3 из 8

За сутки в плен сдались 265 украинских военных, в том числе 51 раненый.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
4 из 8

После досмотра военнопленных разместили в автобусах, медики оказали раненым первичную помощь.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
5 из 8

Тех, кто нуждается в лечении, отправили в больницу Новоазовска.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
6 из 8

Пленные с "Азовстали".

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
7 из 8

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что тема "Азовстали" поднималась во многих международных разговорах Владимира Путина.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
8 из 8

В свою очередь глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова и дальше решать гуманитарные вопросы на Украине.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Так Полянский прокомментировал публикацию в Twitter New York Times, в которой утверждается, что "Украина завершила свою "боевую миссию" в Мариуполе", а бойцов эвакуируют, "что свидетельствует об окончании боя на сталелитейном заводе".
"Не знал, что в английском столько способов донести простое сообщение: нацисты "Азова" сдались безоговорочно", - прокомментировал Полянский.

"Не должны подлежать обмену"

Нацистские преступники не должны подлежать обмену, это военные преступники, и Россия делает все для того, чтобы они предстали перед судом, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания.
"Обратите внимание, что наша страна делает все для того, чтобы раненых военнопленных лечили, обращались гуманно с теми, кто сдался в плен или попал в плен, в отличие от Вооруженных сил Украины и украинской власти, которые творят жестокость и истязают наших военнопленных", - отметил он.
Добровольцы батальона Азов - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
Вчера, 16:50
ВС рассмотрит дело о признании "Азова" террористической организацией 26 мая
Володин поручил комитету Госдумы по обороне и безопасности подготовить постановление, которое будет отражать предложение о невозможности обмена пленных из "Азова".
Как заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев, националисты, укрывавшиеся на территории комбината "Азовсталь" и сдавшиеся в плен, должны получить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Освобождение Мариуполя

В середине апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что всю территорию Мариуполя зачистили от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов". Остатки украинской группировки были заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь ". Владимир Путин назвал штурм завода нецелесообразным и приказал заблокировать промзону.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Путин обозначил ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Украинские военные с Азовстали в Мариуполе, сдавшиеся в плен - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
Вчера, 17:27Специальная военная операция на Украине
В Крыму заявили о поражении Зеленского из-за сдачи боевиков "Азова" в плен
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИгорь КонашенковВячеслав ВолодинСултан ХамзаевРоссияУкраинаМариупольВооруженные силы УкраиныДмитрий Полянский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала