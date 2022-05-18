https://ria.ru/20220518/sdacha-1789146664.html

Полянский заявил о безоговорочной сдаче националистов из "Азова"

Полянский заявил о безоговорочной сдаче националистов из "Азова" - РИА Новости, 18.05.2022

Полянский заявил о безоговорочной сдаче националистов из "Азова"

Боевики националистического батальона "Азов" (против членов которого в России заведено уголовное дело) сдались безоговорочно, написал в своем Twitter первый... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T04:25

2022-05-18T04:25

2022-05-18T04:25

специальная военная операция на украине

в мире

игорь конашенков

вячеслав володин

султан хамзаев

россия

украина

мариуполь

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Боевики националистического батальона "Азов" (против членов которого в России заведено уголовное дело) сдались безоговорочно, написал в своем Twitter первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, поправив авторов публикации New York Times.Ранее во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за сутки на "Азовстали" оружие сложили 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый. Все нуждающиеся в медицинской помощи были отправлены для лечения в больницу Новоазовска в ДНР.Так Полянский прокомментировал публикацию в Twitter New York Times, в которой утверждается, что "Украина завершила свою "боевую миссию" в Мариуполе", а бойцов эвакуируют, "что свидетельствует об окончании боя на сталелитейном заводе"."Не знал, что в английском столько способов донести простое сообщение: нацисты "Азова" сдались безоговорочно", - прокомментировал Полянский."Не должны подлежать обмену"Нацистские преступники не должны подлежать обмену, это военные преступники, и Россия делает все для того, чтобы они предстали перед судом, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания."Обратите внимание, что наша страна делает все для того, чтобы раненых военнопленных лечили, обращались гуманно с теми, кто сдался в плен или попал в плен, в отличие от Вооруженных сил Украины и украинской власти, которые творят жестокость и истязают наших военнопленных", - отметил он.Володин поручил комитету Госдумы по обороне и безопасности подготовить постановление, которое будет отражать предложение о невозможности обмена пленных из "Азова".Как заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев, националисты, укрывавшиеся на территории комбината "Азовсталь" и сдавшиеся в плен, должны получить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.Освобождение МариуполяВ середине апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что всю территорию Мариуполя зачистили от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов". Остатки украинской группировки были заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь ". Владимир Путин назвал штурм завода нецелесообразным и приказал заблокировать промзону.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Путин обозначил ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220517/azov-1789071958.html

https://ria.ru/20220517/plen-1789081964.html

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украина

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в мире, игорь конашенков, вячеслав володин, султан хамзаев, россия, украина, мариуполь, вооруженные силы украины, дмитрий полянский