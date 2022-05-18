https://ria.ru/20220518/rustore-1789331440.html
Российский маркетплейс RuStore будут предустанавливать на устройства
Российский маркетплейс RuStore будут предустанавливать на устройства - РИА Новости, 18.05.2022
Российский маркетплейс RuStore будут предустанавливать на устройства
Магазин приложений RuStore будут предустанавливать на технические устройства внутри России, сообщили в пресс-службе Минцифры. Об этом глава министерства Максут... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T19:38
2022-05-18T19:38
2022-05-18T21:51
общество
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
россия
максут шадаев
владимир кириенко
google android
apple ios
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Магазин приложений RuStore будут предустанавливать на технические устройства внутри России, сообщили в пресс-службе Минцифры. Об этом глава министерства Максут Шадаев заявил на "Российском интернет форуме — 2022".Речь идет о смартфонах, планшетах, компьютерах и других гаджетах.В ведомстве напомнили, что перечень программных обеспечений для предустановки на отдельные виды товаров утверждает правительство на основе отбора заявок, поданных правообладателями.Отечественное ПО начали предустанавливать на устройства с 1 апреля 2021 года. При этом на платформе iOS, в отличие от Android, юзеры могут использовать только официальный AppStore, поэтому им недоступно скачивание приложений из сторонних магазинов. Таким образом, приложение RuStore на сегодняшний день можно предустановить только на систему Android.Ранее в среду глава VK Владимир Кириенко сообщил, что бета-версию российского магазина приложений RuStore запустят 25 мая.
https://ria.ru/20220516/prilozheniya-1788766366.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия, максут шадаев, владимир кириенко, google android, apple ios
19:38 18.05.2022 (обновлено: 21:51 18.05.2022)
Российский маркетплейс RuStore будут предустанавливать на устройства
Минцифры: российский маркетплейс RuStore будет предустанавливаться на устройства