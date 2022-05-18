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Российский маркетплейс RuStore будут предустанавливать на устройства - РИА Новости, 18.05.2022
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Российский маркетплейс RuStore будут предустанавливать на устройства
Российский маркетплейс RuStore будут предустанавливать на устройства - РИА Новости, 18.05.2022
Российский маркетплейс RuStore будут предустанавливать на устройства
Магазин приложений RuStore будут предустанавливать на технические устройства внутри России, сообщили в пресс-службе Минцифры. Об этом глава министерства Максут... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T19:38
2022-05-18T21:51
общество
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
россия
максут шадаев
владимир кириенко
google android
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Магазин приложений RuStore будут предустанавливать на технические устройства внутри России, сообщили в пресс-службе Минцифры. Об этом глава министерства Максут Шадаев заявил на "Российском интернет форуме — 2022".Речь идет о смартфонах, планшетах, компьютерах и других гаджетах.В ведомстве напомнили, что перечень программных обеспечений для предустановки на отдельные виды товаров утверждает правительство на основе отбора заявок, поданных правообладателями.Отечественное ПО начали предустанавливать на устройства с 1 апреля 2021 года. При этом на платформе iOS, в отличие от Android, юзеры могут использовать только официальный AppStore, поэтому им недоступно скачивание приложений из сторонних магазинов. Таким образом, приложение RuStore на сегодняшний день можно предустановить только на систему Android.Ранее в среду глава VK Владимир Кириенко сообщил, что бета-версию российского магазина приложений RuStore запустят 25 мая.
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общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия, максут шадаев, владимир кириенко, google android, apple ios
19:38 18.05.2022 (обновлено: 21:51 18.05.2022)
 
Российский маркетплейс RuStore будут предустанавливать на устройства

Минцифры: российский маркетплейс RuStore будет предустанавливаться на устройства

© Fotolia / kantverСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© Fotolia / kantver
Смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Магазин приложений RuStore будут предустанавливать на технические устройства внутри России, сообщили в пресс-службе Минцифры. Об этом глава министерства Максут Шадаев заявил на "Российском интернет форуме — 2022".
Речь идет о смартфонах, планшетах, компьютерах и других гаджетах.
В ведомстве напомнили, что перечень программных обеспечений для предустановки на отдельные виды товаров утверждает правительство на основе отбора заявок, поданных правообладателями.
Отечественное ПО начали предустанавливать на устройства с 1 апреля 2021 года. При этом на платформе iOS, в отличие от Android, юзеры могут использовать только официальный AppStore, поэтому им недоступно скачивание приложений из сторонних магазинов. Таким образом, приложение RuStore на сегодняшний день можно предустановить только на систему Android.
Ранее в среду глава VK Владимир Кириенко сообщил, что бета-версию российского магазина приложений RuStore запустят 25 мая.
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ОбществоМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)РоссияМаксут ШадаевВладимир КириенкоGoogle AndroidApple iOS
 
 
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