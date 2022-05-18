https://ria.ru/20220518/prava-1789145786.html
В Совфеде предложили ввести права для владельцев мощных электросамокатов
В Совфеде предложили ввести права для владельцев мощных электросамокатов - РИА Новости, 18.05.2022
В Совфеде предложили ввести права для владельцев мощных электросамокатов
В России необходимо ввести обязательные права для владельцев мощных электросамокатов по аналогии с водительскими для снижения числа аварий с такими техническими РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T03:38
2022-05-18T03:38
2022-05-18T03:38
общество
совет федерации рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746926816_0:156:3085:1891_1920x0_80_0_0_81b20b5e0a9bab906df61748955cc7d7.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В России необходимо ввести обязательные права для владельцев мощных электросамокатов по аналогии с водительскими для снижения числа аварий с такими техническими средствами, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин.По словам сенатора, такие требования необходимо предъявить для управления не всеми средствами, а лишь теми, которые действительно могут потенциально нанести серьезный вред в случае инцидента. "Поэтому придется опередить, до какого веса, мощности и технического уровня самокат это игрушка, а с какого - уже серьезное устройство, требующее повышенной ответственности. Скажем так, 30-килограммовая железка на максимальной скорости может нанести значительный урон", - заявил Башкин.Парламентарий отметил, что вслед за лицензированием управления электросамокатами, то есть введением прав, должно последовать и введение ответственности за нарушение правил дорожного движения их владельцами."Все это сложно, тяжело, хлопотно и затратно для государства, но иначе травматизм в таких инцидентах не только не будет снижаться, но и, напротив, может расти с увеличением числа электросамокатов на улицах наших городов", - сказал он.Ранее комитет Совета Федерации по обороне и безопасности выступил за введение полисов ОСАГО для электросамокатов. Сенаторы отметили, что анализ аварийности на дорогах с участием рассматриваемых средств индивидуальной мобильности позволяет сделать вывод о том, что эти средства могут представлять собой серьезную опасность как для пешеходов, так и для лиц, их использующих, ввиду того, что они не оборудованы эффективными системами безопасности, но при этом способны развивать значительную скорость.Так, по данным МВД, в 2021 году было зарегистрировано 672 ДТП с участием электросамокатов и подобных устройств, что почти на 68% выше показателей предыдущего года. В результате этих ДТП погибли 20 человек, при этом рост числа погибших составил 185%. Ранения получили 704 человека, в числе которых 133 ребенка до 16 лет.
https://ria.ru/20220515/pdd-1788700946.html
https://ria.ru/20220510/samokat-1787160572.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746926816_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_ab84a45122d6eb2271cda698f85edd35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, совет федерации рф, россия
В Совфеде предложили ввести права для владельцев мощных электросамокатов
Сенатор Башкин предложил ввести обязательные права для владельцев мощных электросамокатов
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В России необходимо ввести обязательные права для владельцев мощных электросамокатов по аналогии с водительскими для снижения числа аварий с такими техническими средствами, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин.
"Необходимо для владельцев определенных категорий электросамокатов и других так называемых средств индивидуальной мобильности ввести обязанность получать допуск к управлению ими. Для этого необходимо сдать хотя бы минимум основ управления и экзамен на знание ПДД", - сказал он.
По словам сенатора, такие требования необходимо предъявить для управления не всеми средствами, а лишь теми, которые действительно могут потенциально нанести серьезный вред в случае инцидента. "Поэтому придется опередить, до какого веса, мощности и технического уровня самокат это игрушка, а с какого - уже серьезное устройство, требующее повышенной ответственности. Скажем так, 30-килограммовая железка на максимальной скорости может нанести значительный урон", - заявил Башкин.
Парламентарий отметил, что вслед за лицензированием управления электросамокатами, то есть введением прав, должно последовать и введение ответственности за нарушение правил дорожного движения их владельцами.
"Все это сложно, тяжело, хлопотно и затратно для государства, но иначе травматизм в таких инцидентах не только не будет снижаться, но и, напротив, может расти с увеличением числа электросамокатов на улицах наших городов", - сказал он.
Ранее комитет Совета Федерации
по обороне и безопасности выступил за введение полисов ОСАГО
для электросамокатов. Сенаторы отметили, что анализ аварийности на дорогах с участием рассматриваемых средств индивидуальной мобильности позволяет сделать вывод о том, что эти средства могут представлять собой серьезную опасность как для пешеходов, так и для лиц, их использующих, ввиду того, что они не оборудованы эффективными системами безопасности, но при этом способны развивать значительную скорость.
Так, по данным МВД, в 2021 году было зарегистрировано 672 ДТП с участием электросамокатов и подобных устройств, что почти на 68% выше показателей предыдущего года. В результате этих ДТП погибли 20 человек, при этом рост числа погибших составил 185%. Ранения получили 704 человека, в числе которых 133 ребенка до 16 лет.