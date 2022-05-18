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В Совфеде предложили ввести права для владельцев мощных электросамокатов - РИА Новости, 18.05.2022
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В Совфеде предложили ввести права для владельцев мощных электросамокатов
В Совфеде предложили ввести права для владельцев мощных электросамокатов - РИА Новости, 18.05.2022
В Совфеде предложили ввести права для владельцев мощных электросамокатов
В России необходимо ввести обязательные права для владельцев мощных электросамокатов по аналогии с водительскими для снижения числа аварий с такими техническими РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T03:38
2022-05-18T03:38
общество
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В России необходимо ввести обязательные права для владельцев мощных электросамокатов по аналогии с водительскими для снижения числа аварий с такими техническими средствами, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин.По словам сенатора, такие требования необходимо предъявить для управления не всеми средствами, а лишь теми, которые действительно могут потенциально нанести серьезный вред в случае инцидента. "Поэтому придется опередить, до какого веса, мощности и технического уровня самокат это игрушка, а с какого - уже серьезное устройство, требующее повышенной ответственности. Скажем так, 30-килограммовая железка на максимальной скорости может нанести значительный урон", - заявил Башкин.Парламентарий отметил, что вслед за лицензированием управления электросамокатами, то есть введением прав, должно последовать и введение ответственности за нарушение правил дорожного движения их владельцами."Все это сложно, тяжело, хлопотно и затратно для государства, но иначе травматизм в таких инцидентах не только не будет снижаться, но и, напротив, может расти с увеличением числа электросамокатов на улицах наших городов", - сказал он.Ранее комитет Совета Федерации по обороне и безопасности выступил за введение полисов ОСАГО для электросамокатов. Сенаторы отметили, что анализ аварийности на дорогах с участием рассматриваемых средств индивидуальной мобильности позволяет сделать вывод о том, что эти средства могут представлять собой серьезную опасность как для пешеходов, так и для лиц, их использующих, ввиду того, что они не оборудованы эффективными системами безопасности, но при этом способны развивать значительную скорость.Так, по данным МВД, в 2021 году было зарегистрировано 672 ДТП с участием электросамокатов и подобных устройств, что почти на 68% выше показателей предыдущего года. В результате этих ДТП погибли 20 человек, при этом рост числа погибших составил 185%. Ранения получили 704 человека, в числе которых 133 ребенка до 16 лет.
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общество, совет федерации рф, россия
03:38 18.05.2022
 
В Совфеде предложили ввести права для владельцев мощных электросамокатов

Сенатор Башкин предложил ввести обязательные права для владельцев мощных электросамокатов

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДорожный знак для водителей самокатов в Москве
Дорожный знак для водителей самокатов в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Дорожный знак для водителей самокатов в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В России необходимо ввести обязательные права для владельцев мощных электросамокатов по аналогии с водительскими для снижения числа аварий с такими техническими средствами, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин.
"Необходимо для владельцев определенных категорий электросамокатов и других так называемых средств индивидуальной мобильности ввести обязанность получать допуск к управлению ими. Для этого необходимо сдать хотя бы минимум основ управления и экзамен на знание ПДД", - сказал он.
По словам сенатора, такие требования необходимо предъявить для управления не всеми средствами, а лишь теми, которые действительно могут потенциально нанести серьезный вред в случае инцидента. "Поэтому придется опередить, до какого веса, мощности и технического уровня самокат это игрушка, а с какого - уже серьезное устройство, требующее повышенной ответственности. Скажем так, 30-килограммовая железка на максимальной скорости может нанести значительный урон", - заявил Башкин.
Парламентарий отметил, что вслед за лицензированием управления электросамокатами, то есть введением прав, должно последовать и введение ответственности за нарушение правил дорожного движения их владельцами.
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"Все это сложно, тяжело, хлопотно и затратно для государства, но иначе травматизм в таких инцидентах не только не будет снижаться, но и, напротив, может расти с увеличением числа электросамокатов на улицах наших городов", - сказал он.
Ранее комитет Совета Федерации по обороне и безопасности выступил за введение полисов ОСАГО для электросамокатов. Сенаторы отметили, что анализ аварийности на дорогах с участием рассматриваемых средств индивидуальной мобильности позволяет сделать вывод о том, что эти средства могут представлять собой серьезную опасность как для пешеходов, так и для лиц, их использующих, ввиду того, что они не оборудованы эффективными системами безопасности, но при этом способны развивать значительную скорость.
Так, по данным МВД, в 2021 году было зарегистрировано 672 ДТП с участием электросамокатов и подобных устройств, что почти на 68% выше показателей предыдущего года. В результате этих ДТП погибли 20 человек, при этом рост числа погибших составил 185%. Ранения получили 704 человека, в числе которых 133 ребенка до 16 лет.
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