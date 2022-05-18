https://ria.ru/20220518/pomosch-1789149668.html

СМИ: КНДР не реагирует на предложение Сеула о помощи в борьбе с COVID-19

СМИ: КНДР не реагирует на предложение Сеула о помощи в борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 18.05.2022

СМИ: КНДР не реагирует на предложение Сеула о помощи в борьбе с COVID-19

КНДР все еще не реагирует на предложение Сеула о помощи в борьбе с COVID-19, передает агентство Рёнхап со ссылкой на министерство объединения Республики Корея. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T06:57

2022-05-18T06:57

2022-05-18T06:57

распространение коронавируса

в мире

южная корея

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 18 мая – РИА Новости. КНДР все еще не реагирует на предложение Сеула о помощи в борьбе с COVID-19, передает агентство Рёнхап со ссылкой на министерство объединения Республики Корея.Ранее министерство заявило, что Сеул попытался отправить КНДР уведомление касательно помощи в борьбе с коронавирусом, но Северная Корея не приняла сообщение. По словам министерства, Южная Корея хотела бы отправить КНДР лекарства, вакцины, маски, тестовые наборы, а также помочь Северной Корее технологиями и "обменяться опытом по борьбе с коронавирусом".По данным источника агентства Рёнхап, Северная Корея уже три дня не реагирует на попытку Южной Кореи предложить консультации на рабочем уровне по поводу организации помощи в борьбе с коронавирусом. По словам чиновника, созвон по линии в межкорейском офисе связи осуществляется без помех, и в среду звонок в 9.00 (03.00 мск) прошел как обычно, но северокорейская сторона не упомянула борьбу с вирусом или получение сообщения от Сеула."Никакой примечательной информацией (во время разговора – ред.) не обменялись", - заявил чиновник.Президент Южной Кореи также уже заявлял, что, "не жалея", отправит вакцины, а также все другие необходимые медицинские товары и медперсонал в Северную Корею, если Пхеньян согласится принять помощь.

https://ria.ru/20220517/vspyshka-1789084611.html

южная корея

кндр (северная корея)

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Максим Горбачев

в мире, южная корея, кндр (северная корея)