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СМИ: КНДР не реагирует на предложение Сеула о помощи в борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 18.05.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220518/pomosch-1789149668.html
СМИ: КНДР не реагирует на предложение Сеула о помощи в борьбе с COVID-19
СМИ: КНДР не реагирует на предложение Сеула о помощи в борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 18.05.2022
СМИ: КНДР не реагирует на предложение Сеула о помощи в борьбе с COVID-19
КНДР все еще не реагирует на предложение Сеула о помощи в борьбе с COVID-19, передает агентство Рёнхап со ссылкой на министерство объединения Республики Корея. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T06:57
2022-05-18T06:57
распространение коронавируса
в мире
южная корея
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 18 мая – РИА Новости. КНДР все еще не реагирует на предложение Сеула о помощи в борьбе с COVID-19, передает агентство Рёнхап со ссылкой на министерство объединения Республики Корея.Ранее министерство заявило, что Сеул попытался отправить КНДР уведомление касательно помощи в борьбе с коронавирусом, но Северная Корея не приняла сообщение. По словам министерства, Южная Корея хотела бы отправить КНДР лекарства, вакцины, маски, тестовые наборы, а также помочь Северной Корее технологиями и "обменяться опытом по борьбе с коронавирусом".По данным источника агентства Рёнхап, Северная Корея уже три дня не реагирует на попытку Южной Кореи предложить консультации на рабочем уровне по поводу организации помощи в борьбе с коронавирусом. По словам чиновника, созвон по линии в межкорейском офисе связи осуществляется без помех, и в среду звонок в 9.00 (03.00 мск) прошел как обычно, но северокорейская сторона не упомянула борьбу с вирусом или получение сообщения от Сеула."Никакой примечательной информацией (во время разговора – ред.) не обменялись", - заявил чиновник.Президент Южной Кореи также уже заявлял, что, "не жалея", отправит вакцины, а также все другие необходимые медицинские товары и медперсонал в Северную Корею, если Пхеньян согласится принять помощь.
https://ria.ru/20220517/vspyshka-1789084611.html
южная корея
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в мире, южная корея, кндр (северная корея)
06:57 18.05.2022
 
СМИ: КНДР не реагирует на предложение Сеула о помощи в борьбе с COVID-19

Ренхап: КНДР не реагирует на предложение Сеула о помощи в борьбе с COVID-19

© AP Photo / Jon Chol JinДезинфекция магазина в Пхеньяне
Дезинфекция магазина в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© AP Photo / Jon Chol Jin
Дезинфекция магазина в Пхеньяне. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 18 мая – РИА Новости. КНДР все еще не реагирует на предложение Сеула о помощи в борьбе с COVID-19, передает агентство Рёнхап со ссылкой на министерство объединения Республики Корея.
Ранее министерство заявило, что Сеул попытался отправить КНДР уведомление касательно помощи в борьбе с коронавирусом, но Северная Корея не приняла сообщение. По словам министерства, Южная Корея хотела бы отправить КНДР лекарства, вакцины, маски, тестовые наборы, а также помочь Северной Корее технологиями и "обменяться опытом по борьбе с коронавирусом".
По данным источника агентства Рёнхап, Северная Корея уже три дня не реагирует на попытку Южной Кореи предложить консультации на рабочем уровне по поводу организации помощи в борьбе с коронавирусом. По словам чиновника, созвон по линии в межкорейском офисе связи осуществляется без помех, и в среду звонок в 9.00 (03.00 мск) прошел как обычно, но северокорейская сторона не упомянула борьбу с вирусом или получение сообщения от Сеула.
"Никакой примечательной информацией (во время разговора – ред.) не обменялись", - заявил чиновник.
Президент Южной Кореи также уже заявлял, что, "не жалея", отправит вакцины, а также все другие необходимые медицинские товары и медперсонал в Северную Корею, если Пхеньян согласится принять помощь.
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