СМИ: КНДР не реагирует на предложение Сеула о помощи в борьбе с COVID-19
Ренхап: КНДР не реагирует на предложение Сеула о помощи в борьбе с COVID-19
© AP Photo / Jon Chol JinДезинфекция магазина в Пхеньяне
© AP Photo / Jon Chol Jin
Дезинфекция магазина в Пхеньяне. Архивное фото
СЕУЛ, 18 мая – РИА Новости. КНДР все еще не реагирует на предложение Сеула о помощи в борьбе с COVID-19, передает агентство Рёнхап со ссылкой на министерство объединения Республики Корея.
Ранее министерство заявило, что Сеул попытался отправить КНДР уведомление касательно помощи в борьбе с коронавирусом, но Северная Корея не приняла сообщение. По словам министерства, Южная Корея хотела бы отправить КНДР лекарства, вакцины, маски, тестовые наборы, а также помочь Северной Корее технологиями и "обменяться опытом по борьбе с коронавирусом".
По данным источника агентства Рёнхап, Северная Корея уже три дня не реагирует на попытку Южной Кореи предложить консультации на рабочем уровне по поводу организации помощи в борьбе с коронавирусом. По словам чиновника, созвон по линии в межкорейском офисе связи осуществляется без помех, и в среду звонок в 9.00 (03.00 мск) прошел как обычно, но северокорейская сторона не упомянула борьбу с вирусом или получение сообщения от Сеула.
"Никакой примечательной информацией (во время разговора – ред.) не обменялись", - заявил чиновник.
Президент Южной Кореи также уже заявлял, что, "не жалея", отправит вакцины, а также все другие необходимые медицинские товары и медперсонал в Северную Корею, если Пхеньян согласится принять помощь.