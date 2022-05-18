https://ria.ru/20220518/polsha-1789255780.html

Польша максимально быстро согласится на принятие в НАТО Финляндии и Швеции

Польша максимально быстро согласится на принятие в НАТО Финляндии и Швеции - РИА Новости, 18.05.2022

Польша максимально быстро согласится на принятие в НАТО Финляндии и Швеции

Польша в максимально короткие сроки даст согласие на вступление в НАТО Финляндии и Швеции, заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T15:38

2022-05-18T15:38

2022-05-18T15:38

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йенс столтенберг

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ВАРШАВА, 18 мая – РИА Новости. Польша в максимально короткие сроки даст согласие на вступление в НАТО Финляндии и Швеции, заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.Финляндия и Швеция в среду передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс."Со стороны Польши я могу четко и ясно декларировать, что Польша выразит согласие на принятие Финляндии и Швеции в максимально короткие сроки", - сказал Мюллер журналистам в среду."Как только начнутся соответствующие процедуры, будет направлено предложение польскому сейму, чтобы он выразил согласие на вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс", - пояснил он.При этом Мюллер заявил, что Польша будет убеждать своих партнеров по НАТО также быстро согласиться на вступление в НАТО Финляндии и Швеции. "Наша дипломатия получила четкие инструкции, что в каждой стране-члене наши дипломаты, наши послы должны действовать таким образом, чтобы убедить руководство этих стран, парламенты этих стран, чтобы эта процедура прошла быстро", - сказал представитель правительства.При этом он отметил, что польскую сторону беспокоят негативные сигналы со стороны Турции. "Мы рассчитываем, что, однако, наших турецких партнеров из Североатлантического альянса также удастся убедить согласиться на это расширение", - сказал Мюллер.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220518/spetsoperatsiya-1789214630.html

https://ria.ru/20220518/posol-1789235958.html

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в мире, йенс столтенберг, финляндия, швеция, польша, нато