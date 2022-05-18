https://ria.ru/20220518/pogony-1789230709.html

Мальчику Алеше, встречающему солдат в Белгородской области, подарили погоны

Мальчику Алеше, встречающему солдат в Белгородской области, подарили погоны - РИА Новости, 18.05.2022

Мальчику Алеше, встречающему солдат в Белгородской области, подарили погоны

Первокласснику Алеше, приветствующему российских солдат в Белгородской области, подарили комплект кадетской формы, фуражку и генеральские погоны, сообщается на... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T14:08

2022-05-18T14:08

2022-05-18T19:58

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Первокласснику Алеше, приветствующему российских солдат в Белгородской области, подарили комплект кадетской формы, фуражку и генеральские погоны, сообщается на сайте МВД Медиа.Ранее РИА Новости рассказывали о мальчике Алеше из Белгородской области, который хочет служить в танковых войсках и мечтает стать генералом. За несколько дней он прославился на всю страну, когда встречал проезжавших российских военных. "В Белгородской области сотрудники полиции познакомились с первоклассником Алексеем, который на протяжении нескольких недель приветствует российских военнослужащих, направляющихся в район спецоперации", — рассказали в региональном МВД.Отмечается, что мероприятие с участием замначальника региональной ГАИ Андрея Кравченко прошло в одной из школ Белгорода. Кадеты встретили восьмилетнего Алексея и его старшего брата Александра торжественным построением, показали им музей Госавтоинспекции, подарили мальчику изготовленный по индивидуальному заказу комплект кадетской формы. Учащиеся попросили Алешу передать военным их рисунки и письма. Кроме того, Алеша и Саша побывали в Центре профилактики детского травматизма, познакомились с инспекторами ДПС, а затем на патрульном автомобиле отправились в Белгородский юридический институт МВД имени Путилина, где готовят к службе будущих полицейских.Начальник вуза Игорь Амельчаков подарил юным гостям фуражки высшего начальствующего состава МВД, погоны и шевроны, а также игрушку — полицейский автомобиль с радиоуправлением. "Хочу вручить фуражку, <…> генеральские погоны на будущее, когда станешь генералом, <…> это шевроны, держи", — сказал он.Начальник института поблагодарил родителей мальчиков за правильное воспитание и вручил им памятный подарок — уменьшенную копию памятника знаменитому сыщику Ивану Путилину, а самим мальчикам — юбилейные медали. Кроме того, курсанты провели для братьев экскурсию по образовательному учреждению. Гости посетили криминалистический полигонный комплекс. Отмечается, что интерес детей вызвал учебный полигон, где установлен Як-40. Братья на учебном симуляторе поупражнялись в управлении полицейским катером, а в тире — в меткости стрельбы из пневматического оружия. В спортивном зале Алексей и Александр посмотрели соревнования боксеров и дзюдоистов.

https://ria.ru/20220513/zheton-1788427409.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, белгородская область, белгород, гибдд мвд рф, як-40