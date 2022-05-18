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Мальчику Алеше, встречающему солдат в Белгородской области, подарили погоны - РИА Новости, 18.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220518/pogony-1789230709.html
Мальчику Алеше, встречающему солдат в Белгородской области, подарили погоны
Мальчику Алеше, встречающему солдат в Белгородской области, подарили погоны - РИА Новости, 18.05.2022
Мальчику Алеше, встречающему солдат в Белгородской области, подарили погоны
Первокласснику Алеше, приветствующему российских солдат в Белгородской области, подарили комплект кадетской формы, фуражку и генеральские погоны, сообщается на... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T14:08
2022-05-18T19:58
специальная военная операция на украине
общество
белгородская область
белгород
гибдд мвд рф
як-40
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Первокласснику Алеше, приветствующему российских солдат в Белгородской области, подарили комплект кадетской формы, фуражку и генеральские погоны, сообщается на сайте МВД Медиа.Ранее РИА Новости рассказывали о мальчике Алеше из Белгородской области, который хочет служить в танковых войсках и мечтает стать генералом. За несколько дней он прославился на всю страну, когда встречал проезжавших российских военных. "В Белгородской области сотрудники полиции познакомились с первоклассником Алексеем, который на протяжении нескольких недель приветствует российских военнослужащих, направляющихся в район спецоперации", — рассказали в региональном МВД.Отмечается, что мероприятие с участием замначальника региональной ГАИ Андрея Кравченко прошло в одной из школ Белгорода. Кадеты встретили восьмилетнего Алексея и его старшего брата Александра торжественным построением, показали им музей Госавтоинспекции, подарили мальчику изготовленный по индивидуальному заказу комплект кадетской формы. Учащиеся попросили Алешу передать военным их рисунки и письма. Кроме того, Алеша и Саша побывали в Центре профилактики детского травматизма, познакомились с инспекторами ДПС, а затем на патрульном автомобиле отправились в Белгородский юридический институт МВД имени Путилина, где готовят к службе будущих полицейских.Начальник вуза Игорь Амельчаков подарил юным гостям фуражки высшего начальствующего состава МВД, погоны и шевроны, а также игрушку — полицейский автомобиль с радиоуправлением. "Хочу вручить фуражку, &lt;…&gt; генеральские погоны на будущее, когда станешь генералом, &lt;…&gt; это шевроны, держи", — сказал он.Начальник института поблагодарил родителей мальчиков за правильное воспитание и вручил им памятный подарок — уменьшенную копию памятника знаменитому сыщику Ивану Путилину, а самим мальчикам — юбилейные медали. Кроме того, курсанты провели для братьев экскурсию по образовательному учреждению. Гости посетили криминалистический полигонный комплекс. Отмечается, что интерес детей вызвал учебный полигон, где установлен Як-40. Братья на учебном симуляторе поупражнялись в управлении полицейским катером, а в тире — в меткости стрельбы из пневматического оружия. В спортивном зале Алексей и Александр посмотрели соревнования боксеров и дзюдоистов.
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общество, белгородская область, белгород, гибдд мвд рф, як-40
14:08 18.05.2022 (обновлено: 19:58 18.05.2022)
 
Мальчику Алеше, встречающему солдат в Белгородской области, подарили погоны

Мальчику Алеше, встречающему солдат в Белгородской области, подарили генеральские погоны

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкВосьмилетний мальчик Алеша приветствует российских военных
Восьмилетний мальчик Алеша приветствует российских военных - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Восьмилетний мальчик Алеша приветствует российских военных. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Первокласснику Алеше, приветствующему российских солдат в Белгородской области, подарили комплект кадетской формы, фуражку и генеральские погоны, сообщается на сайте МВД Медиа.
Ранее РИА Новости рассказывали о мальчике Алеше из Белгородской области, который хочет служить в танковых войсках и мечтает стать генералом. За несколько дней он прославился на всю страну, когда встречал проезжавших российских военных.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 19:22
Белгородскому мальчику, приветствующему военных, подарили армейский жетон
"В Белгородской области сотрудники полиции познакомились с первоклассником Алексеем, который на протяжении нескольких недель приветствует российских военнослужащих, направляющихся в район спецоперации", — рассказали в региональном МВД.
Отмечается, что мероприятие с участием замначальника региональной ГАИ Андрея Кравченко прошло в одной из школ Белгорода. Кадеты встретили восьмилетнего Алексея и его старшего брата Александра торжественным построением, показали им музей Госавтоинспекции, подарили мальчику изготовленный по индивидуальному заказу комплект кадетской формы. Учащиеся попросили Алешу передать военным их рисунки и письма.
Кроме того, Алеша и Саша побывали в Центре профилактики детского травматизма, познакомились с инспекторами ДПС, а затем на патрульном автомобиле отправились в Белгородский юридический институт МВД имени Путилина, где готовят к службе будущих полицейских.
Восьмилетний мальчик Алеша приветствует проезжающие мимо российские военные автомобили в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
Вчера, 23:18
В Карелии установили баннер с белгородским мальчиком, приветствующим бойцов
Начальник вуза Игорь Амельчаков подарил юным гостям фуражки высшего начальствующего состава МВД, погоны и шевроны, а также игрушку — полицейский автомобиль с радиоуправлением.
"Хочу вручить фуражку, <…> генеральские погоны на будущее, когда станешь генералом, <…> это шевроны, держи", — сказал он.
Начальник института поблагодарил родителей мальчиков за правильное воспитание и вручил им памятный подарок — уменьшенную копию памятника знаменитому сыщику Ивану Путилину, а самим мальчикам — юбилейные медали. Кроме того, курсанты провели для братьев экскурсию по образовательному учреждению. Гости посетили криминалистический полигонный комплекс. Отмечается, что интерес детей вызвал учебный полигон, где установлен Як-40. Братья на учебном симуляторе поупражнялись в управлении полицейским катером, а в тире — в меткости стрельбы из пневматического оружия. В спортивном зале Алексей и Александр посмотрели соревнования боксеров и дзюдоистов.
"Хочу быть генералом": восьмилетний Алеша встречает российские войска
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Алеша учится в первом классе сельской школы. С первых дней спецоперации в любую погоду он выходит на дорогу и по-военному приветствует проезжающие боевые машины.

Восьмилетний мальчик Алеша из села Веселая Лопань в Белгородской области
1 из 6

Алеша учится в первом классе сельской школы. С первых дней спецоперации в любую погоду он выходит на дорогу и по-военному приветствует проезжающие боевые машины.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
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© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Сначала Алеша выходил в военной каске, которая досталась ему от дедушки, а потом проезжающий мимо танкист подарил ему шлемофон.

Восьмилетний мальчик Алеша приветствует проезжающие мимо российские военные автомобили в селе Веселая Лопань в Белгородской области
2 из 6

Сначала Алеша выходил в военной каске, которая досталась ему от дедушки, а потом проезжающий мимо танкист подарил ему шлемофон.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
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© РИА Новости / Антон Лисковец / Перейти в фотобанк

"Попросил, чтобы танк остановился. Вышел из него военный и вручил мне шлемофон, мы сфоткались", — улыбается Алеша.

Восьмилетний мальчик Алеша общается с российским военнослужащим в селе Веселая Лопань в Белгородской области
3 из 6

"Попросил, чтобы танк остановился. Вышел из него военный и вручил мне шлемофон, мы сфоткались", — улыбается Алеша.

© РИА Новости / Антон Лисковец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Теперь военные приезжают к мальчику с подарками и катают на боевой технике.

Восьмилетний мальчик Алеша приветствует проезжающие мимо российские военные автомобили в селе Веселая Лопань в Белгородской области
4 из 6

Теперь военные приезжают к мальчику с подарками и катают на боевой технике.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Алеша мечтает служить в танковых войсках, когда вырастет. "Я хочу быть генералом, но хочу на танках, хочу на БМП", — рассказал он.

Восьмилетний мальчик Алеша из села Веселая Лопань в Белгородской области
5 из 6

Алеша мечтает служить в танковых войсках, когда вырастет. "Я хочу быть генералом, но хочу на танках, хочу на БМП", — рассказал он.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Алеша признался, что ему совсем не страшно выбегать к проезжающим машинам. По словам мамы, мальчик всегда под присмотром.

Восьмилетний мальчик Алеша приветствует проезжающие мимо российские военные автомобили в селе Веселая Лопань в Белгородской области
6 из 6

Алеша признался, что ему совсем не страшно выбегать к проезжающим машинам. По словам мамы, мальчик всегда под присмотром.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
1 из 6

Алеша учится в первом классе сельской школы. С первых дней спецоперации в любую погоду он выходит на дорогу и по-военному приветствует проезжающие боевые машины.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
2 из 6

Сначала Алеша выходил в военной каске, которая досталась ему от дедушки, а потом проезжающий мимо танкист подарил ему шлемофон.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
3 из 6

"Попросил, чтобы танк остановился. Вышел из него военный и вручил мне шлемофон, мы сфоткались", — улыбается Алеша.

© РИА Новости / Антон Лисковец
Перейти в фотобанк
4 из 6

Теперь военные приезжают к мальчику с подарками и катают на боевой технике.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
5 из 6

Алеша мечтает служить в танковых войсках, когда вырастет. "Я хочу быть генералом, но хочу на танках, хочу на БМП", — рассказал он.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
6 из 6

Алеша признался, что ему совсем не страшно выбегать к проезжающим машинам. По словам мамы, мальчик всегда под присмотром.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
 
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