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Минцифры планирует начать активнее внедрять электронные подписи
Минцифры планирует начать активнее внедрять электронные подписи - РИА Новости, 18.05.2022
Минцифры планирует начать активнее внедрять электронные подписи
Минцифры РФ планирует в 2022 году начать активно внедрять технологию электронных подписей в большие коммерческие экосистемы, заявил глава министерства Максут... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T13:13
2022-05-18T13:13
2022-05-18T13:20
технологии
ростелеком
максут шадаев
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Минцифры РФ планирует в 2022 году начать активно внедрять технологию электронных подписей в большие коммерческие экосистемы, заявил глава министерства Максут Шадаев."Те технологии, которые мы рождаем вместе с "Ростелекомом" внутри нашего электронного правительства, - это и биометрическая идентификация, и вообще система нашего онлайн-ID плюс электронные подписи. И конечно, мы считаем, что в 2022 мы это должны активно начать внедрять в большие коммерческие экосистемы", - сказал Шадаев во время открытия Российского интернет-форума.По его словам, всем пользователям станет удобнее, если договор аренды или купли-продажи автомобиля можно будет подписать сразу в электронном виде.
https://ria.ru/20220517/yandeks-1789032466.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, ростелеком, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
13:13 18.05.2022 (обновлено: 13:20 18.05.2022)
Минцифры планирует начать активнее внедрять электронные подписи
Минцифры начнет активное внедрение электронных подписей в коммерческие экосистемы