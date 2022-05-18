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Минцифры планирует начать активнее внедрять электронные подписи - РИА Новости, 18.05.2022
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Минцифры планирует начать активнее внедрять электронные подписи
Минцифры планирует начать активнее внедрять электронные подписи - РИА Новости, 18.05.2022
Минцифры планирует начать активнее внедрять электронные подписи
Минцифры РФ планирует в 2022 году начать активно внедрять технологию электронных подписей в большие коммерческие экосистемы, заявил глава министерства Максут... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T13:13
2022-05-18T13:20
технологии
ростелеком
максут шадаев
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Минцифры РФ планирует в 2022 году начать активно внедрять технологию электронных подписей в большие коммерческие экосистемы, заявил глава министерства Максут Шадаев."Те технологии, которые мы рождаем вместе с "Ростелекомом" внутри нашего электронного правительства, - это и биометрическая идентификация, и вообще система нашего онлайн-ID плюс электронные подписи. И конечно, мы считаем, что в 2022 мы это должны активно начать внедрять в большие коммерческие экосистемы", - сказал Шадаев во время открытия Российского интернет-форума.По его словам, всем пользователям станет удобнее, если договор аренды или купли-продажи автомобиля можно будет подписать сразу в электронном виде.
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технологии, ростелеком, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
13:13 18.05.2022 (обновлено: 13:20 18.05.2022)
 
Минцифры планирует начать активнее внедрять электронные подписи

Минцифры начнет активное внедрение электронных подписей в коммерческие экосистемы

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев . Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Минцифры РФ планирует в 2022 году начать активно внедрять технологию электронных подписей в большие коммерческие экосистемы, заявил глава министерства Максут Шадаев.
"Те технологии, которые мы рождаем вместе с "Ростелекомом" внутри нашего электронного правительства, - это и биометрическая идентификация, и вообще система нашего онлайн-ID плюс электронные подписи. И конечно, мы считаем, что в 2022 мы это должны активно начать внедрять в большие коммерческие экосистемы", - сказал Шадаев во время открытия Российского интернет-форума.
По его словам, всем пользователям станет удобнее, если договор аренды или купли-продажи автомобиля можно будет подписать сразу в электронном виде.
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 14:25
Шадаев призвал создавать условия для развития "Яндекса" в России
 
ТехнологииРостелекомМаксут ШадаевМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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