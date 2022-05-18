https://ria.ru/20220518/podpis-1789215460.html

Минцифры планирует начать активнее внедрять электронные подписи

Минцифры планирует начать активнее внедрять электронные подписи - РИА Новости, 18.05.2022

Минцифры планирует начать активнее внедрять электронные подписи

Минцифры РФ планирует в 2022 году начать активно внедрять технологию электронных подписей в большие коммерческие экосистемы, заявил глава министерства Максут... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T13:13

2022-05-18T13:13

2022-05-18T13:20

технологии

ростелеком

максут шадаев

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Минцифры РФ планирует в 2022 году начать активно внедрять технологию электронных подписей в большие коммерческие экосистемы, заявил глава министерства Максут Шадаев."Те технологии, которые мы рождаем вместе с "Ростелекомом" внутри нашего электронного правительства, - это и биометрическая идентификация, и вообще система нашего онлайн-ID плюс электронные подписи. И конечно, мы считаем, что в 2022 мы это должны активно начать внедрять в большие коммерческие экосистемы", - сказал Шадаев во время открытия Российского интернет-форума.По его словам, всем пользователям станет удобнее, если договор аренды или купли-продажи автомобиля можно будет подписать сразу в электронном виде.

https://ria.ru/20220517/yandeks-1789032466.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

технологии, ростелеком, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)