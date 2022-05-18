https://ria.ru/20220518/plennye-1789294663.html

Минобороны впервые показало пленных с "Азовстали" в больнице

Минобороны впервые показало пленных с "Азовстали" в больнице - РИА Новости, 18.05.2022

Минобороны впервые показало пленных с "Азовстали" в больнице

Минобороны России опубликовало первое видео с пленными украинскими военнослужащими с комбината "Азовсталь", которые сейчас проходят лечение в ДНР. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T17:48

2022-05-18T17:48

2022-05-18T20:28

специальная военная операция на украине

в мире

новоазовск

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Минобороны России опубликовало первое видео с пленными украинскими военнослужащими с комбината "Азовсталь", которые сейчас проходят лечение в ДНР."Нахожусь в больнице города Новоазовск. Отношение нормальное. Нейрофизического воздействия, психологического на меня не оказывают. Посмотрели ногу, сказали, что все нормально. Питание отличное", — рассказал в видео Минобороны пленный военнослужащий войск Украины Виктор Шапошников.Пленный военнослужащий Нацгвардии Украины Даниил Жученко со своей стороны согласился, что "содержание все отличное, отношение отличное".По словам молодого человека, в результате осколочного ранения у него перебито сухожилие на ноге."Помогают, лечат. Сказали, через полгода реабилитации, по идее, все будет хорошо", —добавил он.По данным Минобороны России, за минувшие сутки с "Азовстали" сдались в плен 694 военных и боевика батальона "Азов" (против участников которого в России расследуются уголовные дела), в том числе 29 раненых.Всего за два дня сложили оружие 959 человек, в том числе 80 раненых. Из них 51 требовалось стационарное лечение, их госпитализировали в город Новоазовск в ДНР.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220518/azovstal-1789284802.html

новоазовск

россия

донецкая народная республика

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Пленные с "Азовстали" в больнице Новоазовска Минобороны России публикует кадры из Новоазовска, куда доставлены на лечение пленные с "Азовстали" 2022-05-18T17:48 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, новоазовск, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)