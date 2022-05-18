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Кадыров высказался об обмене пленных боевиков с "Азовстали"

Кадыров высказался об обмене пленных боевиков с "Азовстали" - РИА Новости, 18.05.2022

Кадыров высказался об обмене пленных боевиков с "Азовстали"

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сдавшихся украинских военных с завода "Азовсталь" можно обменять, но "идейных бандеровцев" - нельзя, они должны быть... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T12:38

2022-05-18T12:38

2022-05-18T12:45

специальная военная операция на украине

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азовсталь

украина

рамзан кадыров

мариуполь

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ГРОЗНЫЙ, 18 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сдавшихся украинских военных с завода "Азовсталь" можно обменять, но "идейных бандеровцев" - нельзя, они должны быть наказаны по закону.По данным Минобороны России на утро среды, что за минувшие сутки с "Азовстали" сдались в плен 694 военных и боевика батальона "Азов" (против ряда участников которого в России расследуются уголовные дела), в том числе 29 раненых.Всего за два дня сложили оружие 959 человек, в том числе 80 раненых. Из них 51 требовалось стационарное лечение, их отправили в больницу Новоазовска в ДНР.

азовсталь

украина

мариуполь

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, азовсталь, украина, рамзан кадыров, мариуполь