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Аксенов назвал обмен сдавшихся в Мариуполе "азовцев" невозможным - РИА Новости, 18.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220518/plennye-1789196626.html
Аксенов назвал обмен сдавшихся в Мариуполе "азовцев" невозможным
Аксенов назвал обмен сдавшихся в Мариуполе "азовцев" невозможным - РИА Новости, 18.05.2022
Аксенов назвал обмен сдавшихся в Мариуполе "азовцев" невозможным
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что сдавшихся в плен украинских боевиков националистического полка "Азов" должен ждать суд в ДНР и ЛНР, где не отменена... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T12:03
2022-05-18T12:03
специальная военная операция на украине
в мире
россия
республика крым
донецкая народная республика
мариуполь
сергей аксенов (политик)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что сдавшихся в плен украинских боевиков националистического полка "Азов" должен ждать суд в ДНР и ЛНР, где не отменена смертная казнь, обмену они подлежать не должны."По поводу сдавшихся в плен крыс из подвалов "Азовстали". Считаю, что нацистские преступники однозначно не должны подлежать обмену. Они обязательно должны предстать перед судом, причем судить их надо в ДНР и ЛНР, где есть смертная казнь, где они совершали свои преступления", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, судебные процессы должны быть публичными, их результаты надо широко обнародовать и доводить мировой общественности, как это было с материалами Нюрнбергского трибунала. Это необходимо всем, кто забыл уроки Нюрнберга, сказал Аксенов.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов, 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки были заблокированы на комбинате "Азовсталь". По данным Минобороны РФ, с понедельника сдались в плен 959 боевиков с "Азовстали", в том числе 80 раненых, из них 51 помещен в больницу Новоазовска в ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220517/azov-1789067161.html
россия
республика крым
донецкая народная республика
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в мире, россия, республика крым, донецкая народная республика, мариуполь, сергей аксенов (политик), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
12:03 18.05.2022
 
Аксенов назвал обмен сдавшихся в Мариуполе "азовцев" невозможным

Глава Крыма Аксенов считает, что пленных "азовцев" должен ждать суд в ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтобусы со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона "Азов" у следственного изолятора в Еленовке
Автобусы со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов у следственного изолятора в Еленовке - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Автобусы со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона "Азов" у следственного изолятора в Еленовке
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что сдавшихся в плен украинских боевиков националистического полка "Азов" должен ждать суд в ДНР и ЛНР, где не отменена смертная казнь, обмену они подлежать не должны.
"По поводу сдавшихся в плен крыс из подвалов "Азовстали". Считаю, что нацистские преступники однозначно не должны подлежать обмену. Они обязательно должны предстать перед судом, причем судить их надо в ДНР и ЛНР, где есть смертная казнь, где они совершали свои преступления", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Украинские военные и боевики с "Азовстали" сдаются в плен
© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

О достижении договоренности с заблокированными на "Азовстали" украинскими военными эвакуировать раненых стало известно в понедельник.

Украинские военные с Азовстали в Мариуполе сдаются в плен
1 из 8

О достижении договоренности с заблокированными на "Азовстали" украинскими военными эвакуировать раненых стало известно в понедельник.

© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Российская сторона ввела в районе завода режим тишины и открыла гуманитарный коридор.

краинские военные с Азовстали в Мариуполе, сдавшиеся в плен
2 из 8

Российская сторона ввела в районе завода режим тишины и открыла гуманитарный коридор.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

За сутки в плен сдались 265 украинских военных, в том числе 51 раненый.

Раненые украинские военные с Азовстали в Мариуполе, сдавшиеся в плен
3 из 8

За сутки в плен сдались 265 украинских военных, в том числе 51 раненый.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

После досмотра военнопленных разместили в автобусах, медики оказали раненым первичную помощь.

Медик оказывает помощь одному из раненых украинских военных с Азовстали в Мариуполе, сдавшихся в плен
4 из 8

После досмотра военнопленных разместили в автобусах, медики оказали раненым первичную помощь.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Тех, кто нуждается в лечении, отправили в больницу Новоазовска.

Украинские военные с Азовстали в Мариуполе, сдавшиеся в плен
5 из 8

Тех, кто нуждается в лечении, отправили в больницу Новоазовска.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Пленные с "Азовстали".

Украинские военные с Азовстали в Мариуполе сдаются в плен
6 из 8

Пленные с "Азовстали".

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что тема "Азовстали" поднималась во многих международных разговорах Владимира Путина.

Медик оказывает помощь раненому украинскому военному с Азовстали в Мариуполе, сдавшемуся в плен
7 из 8

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что тема "Азовстали" поднималась во многих международных разговорах Владимира Путина.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

В свою очередь глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова и дальше решать гуманитарные вопросы на Украине.

Украинские военные с Азовстали в Мариуполе, сдавшиеся в плен
8 из 8

В свою очередь глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова и дальше решать гуманитарные вопросы на Украине.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
1 из 8

О достижении договоренности с заблокированными на "Азовстали" украинскими военными эвакуировать раненых стало известно в понедельник.

© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
2 из 8

Российская сторона ввела в районе завода режим тишины и открыла гуманитарный коридор.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
3 из 8

За сутки в плен сдались 265 украинских военных, в том числе 51 раненый.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
4 из 8

После досмотра военнопленных разместили в автобусах, медики оказали раненым первичную помощь.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
5 из 8

Тех, кто нуждается в лечении, отправили в больницу Новоазовска.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
6 из 8

Пленные с "Азовстали".

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
7 из 8

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что тема "Азовстали" поднималась во многих международных разговорах Владимира Путина.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
8 из 8

В свою очередь глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова и дальше решать гуманитарные вопросы на Украине.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
По его словам, судебные процессы должны быть публичными, их результаты надо широко обнародовать и доводить мировой общественности, как это было с материалами Нюрнбергского трибунала. Это необходимо всем, кто забыл уроки Нюрнберга, сказал Аксенов.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов, 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки были заблокированы на комбинате "Азовсталь". По данным Минобороны РФ, с понедельника сдались в плен 959 боевиков с "Азовстали", в том числе 80 раненых, из них 51 помещен в больницу Новоазовска в ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Автобусы с ранеными украинскими военными, вывезенными с завода Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
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