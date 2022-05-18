https://ria.ru/20220518/plennye-1789196626.html

Аксенов назвал обмен сдавшихся в Мариуполе "азовцев" невозможным

Аксенов назвал обмен сдавшихся в Мариуполе "азовцев" невозможным - РИА Новости, 18.05.2022

Аксенов назвал обмен сдавшихся в Мариуполе "азовцев" невозможным

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что сдавшихся в плен украинских боевиков националистического полка "Азов" должен ждать суд в ДНР и ЛНР, где не отменена... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T12:03

2022-05-18T12:03

2022-05-18T12:03

специальная военная операция на украине

в мире

россия

республика крым

донецкая народная республика

мариуполь

сергей аксенов (политик)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что сдавшихся в плен украинских боевиков националистического полка "Азов" должен ждать суд в ДНР и ЛНР, где не отменена смертная казнь, обмену они подлежать не должны."По поводу сдавшихся в плен крыс из подвалов "Азовстали". Считаю, что нацистские преступники однозначно не должны подлежать обмену. Они обязательно должны предстать перед судом, причем судить их надо в ДНР и ЛНР, где есть смертная казнь, где они совершали свои преступления", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, судебные процессы должны быть публичными, их результаты надо широко обнародовать и доводить мировой общественности, как это было с материалами Нюрнбергского трибунала. Это необходимо всем, кто забыл уроки Нюрнберга, сказал Аксенов.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов, 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки были заблокированы на комбинате "Азовсталь". По данным Минобороны РФ, с понедельника сдались в плен 959 боевиков с "Азовстали", в том числе 80 раненых, из них 51 помещен в больницу Новоазовска в ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220517/azov-1789067161.html

россия

республика крым

донецкая народная республика

мариуполь

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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