https://ria.ru/20220518/plen-1789153559.html
Захарова ответила на слова Зеленского о сдаче в плен украинских военных
Захарова ответила на слова Зеленского о сдаче в плен украинских военных - РИА Новости, 18.05.2022
Захарова ответила на слова Зеленского о сдаче в плен украинских военных
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik назвала враньем и пропагандой заявления президента Украины Владимира Зеленского о РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T08:20
2022-05-18T08:20
2022-05-18T10:23
в мире
мария захарова
владимир зеленский
азовсталь
россия
украина
донбасс
владимир путин
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik назвала враньем и пропагандой заявления президента Украины Владимира Зеленского о сдаче в плен боевиков с "Азовстали".Она отметила, что вывод украинских военнослужащих с завода, который проводится по предложенному Россией плану, Зеленский выдает за "украинскую гуманитарную операцию"."Ровно такими заявлениями они демонстрируют свою ложь и пропаганду, основанную на лжи, которую они применяли все это время. Это настолько демонстративно и показательно, что оно работает против них в первую очередь. Выдавать выход людей, который был предложен Россией на протяжении нескольких недель, за свою спецоперацию гуманитарного характера, — это показывает всему миру, как научились врать за последние много лет под руководством в первую очередь американских и в целом натовских специалистов", — сказала Захарова.По ее мнению, лучше эту "страшнейшую кровавую пропаганду", которую демонстрируют киевские власти, никто бы за них не придумал.Она предположила, что к сочинению подобных сценариев причастны бывшие коллеги Зеленского по "Кварталу-95"."Я видела эти заявления, и, конечно, это шедевр. Это, видимо, тоже из-под пера тех, кто творит. Это "Квартал-95", да? Как там называется контора? Вот у меня такое впечатление, что как будто они пишут новый сериал или какую-то текстовку для очередного своего корпоратива", — сказал она.Как заявляло Минобороны, 16 мая украинские боевики, заблокированные на мариупольском заводе "Азовсталь", начали сдаваться в плен. Всего оружие сложили 265 человек, среди них более 50 тяжелораненых. Всех нуждающихся в медицинской помощи направили для лечения в больницу Новоазовска в ДНР. Следователи допросят боевиков, чтобы установить их личности и проверить на причастность к преступлениям против мирного населения.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220517/plennye-1789100100.html
https://ria.ru/20220518/sdacha-1789146664.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мария захарова, владимир зеленский, азовсталь, россия, украина, донбасс, владимир путин, игорь конашенков
08:20 18.05.2022 (обновлено: 10:23 18.05.2022)
Захарова ответила на слова Зеленского о сдаче в плен украинских военных
Захарова назвала слова Зеленского о сдаче в плен украинских военных на "Азовстали" враньем
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik
назвала враньем и пропагандой заявления президента Украины Владимира Зеленского о сдаче в плен боевиков с "Азовстали".
Она отметила, что вывод украинских военнослужащих с завода, который проводится по предложенному Россией плану, Зеленский выдает за "украинскую гуманитарную операцию".
"Ровно такими заявлениями они демонстрируют свою ложь и пропаганду, основанную на лжи, которую они применяли все это время. Это настолько демонстративно и показательно, что оно работает против них в первую очередь. Выдавать выход людей, который был предложен Россией на протяжении нескольких недель, за свою спецоперацию гуманитарного характера, — это показывает всему миру, как научились врать за последние много лет под руководством в первую очередь американских и в целом натовских специалистов", — сказала Захарова.
По ее мнению, лучше эту "страшнейшую кровавую пропаганду", которую демонстрируют киевские власти, никто бы за них не придумал.
"Это даже не открытие карт, а упавший занавес, который обнажает вранье несусветнейшее", — добавила дипломат.
Она предположила, что к сочинению подобных сценариев причастны бывшие коллеги Зеленского по "Кварталу-95".
"Я видела эти заявления, и, конечно, это шедевр. Это, видимо, тоже из-под пера тех, кто творит. Это "Квартал-95", да? Как там называется контора? Вот у меня такое впечатление, что как будто они пишут новый сериал или какую-то текстовку для очередного своего корпоратива", — сказал она.
Как заявляло Минобороны, 16 мая украинские боевики, заблокированные на мариупольском заводе "Азовсталь", начали сдаваться в плен. Всего оружие сложили 265 человек, среди них более 50 тяжелораненых. Всех нуждающихся в медицинской помощи направили для лечения в больницу Новоазовска
в ДНР
. Следователи допросят боевиков, чтобы установить их личности и проверить на причастность к преступлениям против мирного населения.
Россия
24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины
. Как подчеркнул Владимир Путин
, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса
.
Украинские военные и боевики с "Азовстали" сдаются в плен
1 из 8
О достижении договоренности с заблокированными на "Азовстали" украинскими военными эвакуировать раненых стало известно в понедельник.
2 из 8
Российская сторона ввела в районе завода режим тишины и открыла гуманитарный коридор.
3 из 8
За сутки в плен сдались 265 украинских военных, в том числе 51 раненый.
4 из 8
После досмотра военнопленных разместили в автобусах, медики оказали раненым первичную помощь.
5 из 8
Тех, кто нуждается в лечении, отправили в больницу Новоазовска.
7 из 8
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что тема "Азовстали" поднималась во многих международных разговорах Владимира Путина.
8 из 8
В свою очередь глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова и дальше решать гуманитарные вопросы на Украине.
1 из 8
О достижении договоренности с заблокированными на "Азовстали" украинскими военными эвакуировать раненых стало известно в понедельник.
2 из 8
Российская сторона ввела в районе завода режим тишины и открыла гуманитарный коридор.
3 из 8
За сутки в плен сдались 265 украинских военных, в том числе 51 раненый.
4 из 8
После досмотра военнопленных разместили в автобусах, медики оказали раненым первичную помощь.
5 из 8
Тех, кто нуждается в лечении, отправили в больницу Новоазовска.
7 из 8
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что тема "Азовстали" поднималась во многих международных разговорах Владимира Путина.
8 из 8
В свою очередь глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова и дальше решать гуманитарные вопросы на Украине.