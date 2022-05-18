https://ria.ru/20220518/plen-1789153559.html

Захарова ответила на слова Зеленского о сдаче в плен украинских военных

Захарова ответила на слова Зеленского о сдаче в плен украинских военных - РИА Новости, 18.05.2022

Захарова ответила на слова Зеленского о сдаче в плен украинских военных

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik назвала враньем и пропагандой заявления президента Украины Владимира Зеленского о РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T08:20

2022-05-18T08:20

2022-05-18T10:23

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мария захарова

владимир зеленский

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владимир путин

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik назвала враньем и пропагандой заявления президента Украины Владимира Зеленского о сдаче в плен боевиков с "Азовстали".Она отметила, что вывод украинских военнослужащих с завода, который проводится по предложенному Россией плану, Зеленский выдает за "украинскую гуманитарную операцию"."Ровно такими заявлениями они демонстрируют свою ложь и пропаганду, основанную на лжи, которую они применяли все это время. Это настолько демонстративно и показательно, что оно работает против них в первую очередь. Выдавать выход людей, который был предложен Россией на протяжении нескольких недель, за свою спецоперацию гуманитарного характера, — это показывает всему миру, как научились врать за последние много лет под руководством в первую очередь американских и в целом натовских специалистов", — сказала Захарова.По ее мнению, лучше эту "страшнейшую кровавую пропаганду", которую демонстрируют киевские власти, никто бы за них не придумал.Она предположила, что к сочинению подобных сценариев причастны бывшие коллеги Зеленского по "Кварталу-95"."Я видела эти заявления, и, конечно, это шедевр. Это, видимо, тоже из-под пера тех, кто творит. Это "Квартал-95", да? Как там называется контора? Вот у меня такое впечатление, что как будто они пишут новый сериал или какую-то текстовку для очередного своего корпоратива", — сказал она.Как заявляло Минобороны, 16 мая украинские боевики, заблокированные на мариупольском заводе "Азовсталь", начали сдаваться в плен. Всего оружие сложили 265 человек, среди них более 50 тяжелораненых. Всех нуждающихся в медицинской помощи направили для лечения в больницу Новоазовска в ДНР. Следователи допросят боевиков, чтобы установить их личности и проверить на причастность к преступлениям против мирного населения.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220517/plennye-1789100100.html

https://ria.ru/20220518/sdacha-1789146664.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, мария захарова, владимир зеленский, азовсталь, россия, украина, донбасс, владимир путин, игорь конашенков