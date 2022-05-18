https://ria.ru/20220518/peterburg-1789361080.html

В Петербурге полицейские спасли нерпенка, которого едва не заклевали чайки

В Петербурге полицейские спасли нерпенка, которого едва не заклевали чайки - РИА Новости, 18.05.2022

В Петербурге полицейские спасли нерпенка, которого едва не заклевали чайки

Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге спасли детеныша нерпы, которого едва не заклевали чайки, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T23:25

2022-05-18T23:25

2022-05-18T23:25

хорошие новости

происшествия

здоровье - общество

санкт-петербург

репино

россия

фонд друзей балтийской нерпы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге спасли детеныша нерпы, которого едва не заклевали чайки, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.В среду в дежурную часть полиции Невского района поступило сообщение от очевидцев, что в районе дома 50 по Октябрьской набережной чайки клюют детеныша балтийской нерпы."На место был направлен экипаж патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Невскому району в составе капитана полиции Александра Васихина и старшего сержанта полиции Сергея Силина. По прибытию на место сотрудники отогнали чаек, забрали детеныша и отвезли в отдел полиции, куда уже был вызван ветеринар, который оказал помощь раненному зверьку", - говорится в сообщении.Затем детеныша передали специалистам Фонда друзей балтийской нерпы.В Петербурге с 2014 года работает Центр оказания помощи морским млекопитающим. Он расположен на территории очистных сооружений в Репино. За эти годы в уникальном комплексе помогли более 130 тюленям и нерпам. Самый известный подопечный центра – самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации Крошика дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед – самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже "предпочел" естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.

https://ria.ru/20220504/nerpa-1786879228.html

https://ria.ru/20220404/tyuleni-1781698936.html

санкт-петербург

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происшествия, здоровье - общество, санкт-петербург, репино, россия, фонд друзей балтийской нерпы