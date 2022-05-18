В Петербурге полицейские спасли нерпенка, которого едва не заклевали чайки
Полицейские в Петербурге спасли нерпенка, которого едва не заклевали чайки
© Фото : страница Спасение тюленей 699-23-99 во ВКонтактеДетеныш балтийской нерпы, спасенный на Финском заливе под Петербургом в районе Стрельны
Детеныш балтийской нерпы, спасенный на Финском заливе под Петербургом в районе Стрельны. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге спасли детеныша нерпы, которого едва не заклевали чайки, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В среду в дежурную часть полиции Невского района поступило сообщение от очевидцев, что в районе дома 50 по Октябрьской набережной чайки клюют детеныша балтийской нерпы.
"На место был направлен экипаж патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Невскому району в составе капитана полиции Александра Васихина и старшего сержанта полиции Сергея Силина. По прибытию на место сотрудники отогнали чаек, забрали детеныша и отвезли в отдел полиции, куда уже был вызван ветеринар, который оказал помощь раненному зверьку", - говорится в сообщении.
Затем детеныша передали специалистам Фонда друзей балтийской нерпы.
В Петербурге с 2014 года работает Центр оказания помощи морским млекопитающим. Он расположен на территории очистных сооружений в Репино. За эти годы в уникальном комплексе помогли более 130 тюленям и нерпам. Самый известный подопечный центра – самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации Крошика дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед – самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже "предпочел" естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.