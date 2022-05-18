Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге полицейские спасли нерпенка, которого едва не заклевали чайки - РИА Новости, 18.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20220518/peterburg-1789361080.html
В Петербурге полицейские спасли нерпенка, которого едва не заклевали чайки
В Петербурге полицейские спасли нерпенка, которого едва не заклевали чайки - РИА Новости, 18.05.2022
В Петербурге полицейские спасли нерпенка, которого едва не заклевали чайки
Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге спасли детеныша нерпы, которого едва не заклевали чайки, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T23:25
2022-05-18T23:25
хорошие новости
происшествия
здоровье - общество
санкт-петербург
репино
россия
фонд друзей балтийской нерпы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564409875_0:120:1281:840_1920x0_80_0_0_e4110c6730022c6005f25285e4e541b3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге спасли детеныша нерпы, которого едва не заклевали чайки, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.В среду в дежурную часть полиции Невского района поступило сообщение от очевидцев, что в районе дома 50 по Октябрьской набережной чайки клюют детеныша балтийской нерпы."На место был направлен экипаж патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Невскому району в составе капитана полиции Александра Васихина и старшего сержанта полиции Сергея Силина. По прибытию на место сотрудники отогнали чаек, забрали детеныша и отвезли в отдел полиции, куда уже был вызван ветеринар, который оказал помощь раненному зверьку", - говорится в сообщении.Затем детеныша передали специалистам Фонда друзей балтийской нерпы.В Петербурге с 2014 года работает Центр оказания помощи морским млекопитающим. Он расположен на территории очистных сооружений в Репино. За эти годы в уникальном комплексе помогли более 130 тюленям и нерпам. Самый известный подопечный центра – самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации Крошика дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед – самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже "предпочел" естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
https://ria.ru/20220504/nerpa-1786879228.html
https://ria.ru/20220404/tyuleni-1781698936.html
санкт-петербург
репино
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564409875_0:0:1279:959_1920x0_80_0_0_e21fa781fb727436a05f93264dcd171e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, санкт-петербург, репино, россия, фонд друзей балтийской нерпы
23:25 18.05.2022
 
В Петербурге полицейские спасли нерпенка, которого едва не заклевали чайки

Полицейские в Петербурге спасли нерпенка, которого едва не заклевали чайки

© Фото : страница Спасение тюленей 699-23-99 во ВКонтактеДетеныш балтийской нерпы, спасенный на Финском заливе под Петербургом в районе Стрельны
Детеныш балтийской нерпы, спасенный на Финском заливе под Петербургом в районе Стрельны - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© Фото : страница Спасение тюленей 699-23-99 во ВКонтакте
Детеныш балтийской нерпы, спасенный на Финском заливе под Петербургом в районе Стрельны. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге спасли детеныша нерпы, которого едва не заклевали чайки, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В среду в дежурную часть полиции Невского района поступило сообщение от очевидцев, что в районе дома 50 по Октябрьской набережной чайки клюют детеныша балтийской нерпы.
Детеныш ладожской нерпы - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 21:09Хорошие новости
Детеныша ладожской нерпы спасли в Ленинградской области
"На место был направлен экипаж патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Невскому району в составе капитана полиции Александра Васихина и старшего сержанта полиции Сергея Силина. По прибытию на место сотрудники отогнали чаек, забрали детеныша и отвезли в отдел полиции, куда уже был вызван ветеринар, который оказал помощь раненному зверьку", - говорится в сообщении.
Затем детеныша передали специалистам Фонда друзей балтийской нерпы.
В Петербурге с 2014 года работает Центр оказания помощи морским млекопитающим. Он расположен на территории очистных сооружений в Репино. За эти годы в уникальном комплексе помогли более 130 тюленям и нерпам. Самый известный подопечный центра – самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации Крошика дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед – самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже "предпочел" естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
Детеныш тюленя - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
4 апреля, 15:02Хорошие новости
В Калининграде сотрудники зоопарка спасли трех детенышей балтийских тюленей
 
Хорошие новостиПроисшествияЗдоровье - ОбществоСанкт-ПетербургРепиноРоссияФонд друзей балтийской нерпы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала