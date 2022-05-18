https://ria.ru/20220518/obostrenie-1789319255.html
Россия обеспокоена обострением ситуации в Таджикистане, сообщила Захарова
Россия обеспокоена обострением ситуации в Таджикистане, сообщила Захарова - РИА Новости, 18.05.2022
Россия обеспокоена обострением ситуации в Таджикистане, сообщила Захарова
Москва обеспокоена обострением ситуации в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T18:44
2022-05-18T18:44
2022-05-18T18:44
здоровье - общество
в мире
таджикистан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649057_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5cdfeec4e0817991c565b3381b681f71.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Москва обеспокоена обострением ситуации в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы с обеспокоенностью восприняли информацию официальных органов властей Таджикистана об эскалации напряженности в Горно-Бадахшанской автономной области республики, спровоцированной, как следует из сводок, криминальными элементами и примкнувшими к ним экстремистами", - сказала Захарова на брифинге.Она напомнила, что в результате произошедшего "есть жертвы, пострадавшие среди правоохранительных органов Таджикистана"."По предварительной информации, среди пострадавших граждан РФ нет. Власти Таджикистана обещают принять необходимые меры для стабилизации ситуации и обеспечения безопасности российских граждан, которые могут оказаться на месте событий", - добавила Захарова.В среду МВД Таджикистана сообщило, что один офицер госкомитета нацбезопасности погиб, 13 солдат ранены в ходе нападения вооруженной преступной группировки в Рушанском районе ГБАО на колонну госкомитета. Отмечалось, что организованные преступные группы в составе 200 человек с применением всех видов оружия заблокировали трассу Душанбе - Хорог и пограничную комендатуру в трех точках в центре Рушанского района ГБАО.Источник в силовых структурах Таджикистана заявил РИА Новости, что спецоперация по нейтрализации вооруженных боевиков в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области страны завершена.
https://ria.ru/20220518/tadzhikistan-1789277050.html
https://ria.ru/20220518/tadzhikistan-1789152086.html
таджикистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649057_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_2cf8404bd3ee382ed241d1c7ddbb9950.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, в мире, таджикистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
Россия обеспокоена обострением ситуации в Таджикистане, сообщила Захарова
Захарова: Россия обеспокоена обострением ситуации на востоке Таджикистана
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости.
Москва обеспокоена обострением ситуации в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана, заявила
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы с обеспокоенностью восприняли информацию официальных органов властей Таджикистана об эскалации напряженности в Горно-Бадахшанской автономной области республики, спровоцированной, как следует из сводок, криминальными элементами и примкнувшими к ним экстремистами", - сказала Захарова на брифинге.
Она напомнила, что в результате произошедшего "есть жертвы, пострадавшие среди правоохранительных органов Таджикистана".
"По предварительной информации, среди пострадавших граждан РФ нет. Власти Таджикистана обещают принять необходимые меры для стабилизации ситуации и обеспечения безопасности российских граждан, которые могут оказаться на месте событий", - добавила Захарова.
В среду МВД Таджикистана сообщило, что один офицер госкомитета нацбезопасности погиб, 13 солдат ранены в ходе нападения вооруженной преступной группировки в Рушанском районе ГБАО на колонну госкомитета. Отмечалось, что организованные преступные группы в составе 200 человек с применением всех видов оружия заблокировали трассу Душанбе - Хорог и пограничную комендатуру в трех точках в центре Рушанского района ГБАО.
Источник в силовых структурах Таджикистана заявил РИА Новости, что спецоперация по нейтрализации вооруженных боевиков в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области страны завершена.