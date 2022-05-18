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Россия обеспокоена обострением ситуации в Таджикистане, сообщила Захарова - РИА Новости, 18.05.2022
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Россия обеспокоена обострением ситуации в Таджикистане, сообщила Захарова
Россия обеспокоена обострением ситуации в Таджикистане, сообщила Захарова - РИА Новости, 18.05.2022
Россия обеспокоена обострением ситуации в Таджикистане, сообщила Захарова
Москва обеспокоена обострением ситуации в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T18:44
2022-05-18T18:44
здоровье - общество
в мире
таджикистан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Москва обеспокоена обострением ситуации в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы с обеспокоенностью восприняли информацию официальных органов властей Таджикистана об эскалации напряженности в Горно-Бадахшанской автономной области республики, спровоцированной, как следует из сводок, криминальными элементами и примкнувшими к ним экстремистами", - сказала Захарова на брифинге.Она напомнила, что в результате произошедшего "есть жертвы, пострадавшие среди правоохранительных органов Таджикистана"."По предварительной информации, среди пострадавших граждан РФ нет. Власти Таджикистана обещают принять необходимые меры для стабилизации ситуации и обеспечения безопасности российских граждан, которые могут оказаться на месте событий", - добавила Захарова.В среду МВД Таджикистана сообщило, что один офицер госкомитета нацбезопасности погиб, 13 солдат ранены в ходе нападения вооруженной преступной группировки в Рушанском районе ГБАО на колонну госкомитета. Отмечалось, что организованные преступные группы в составе 200 человек с применением всех видов оружия заблокировали трассу Душанбе - Хорог и пограничную комендатуру в трех точках в центре Рушанского района ГБАО.Источник в силовых структурах Таджикистана заявил РИА Новости, что спецоперация по нейтрализации вооруженных боевиков в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области страны завершена.
https://ria.ru/20220518/tadzhikistan-1789277050.html
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здоровье - общество, в мире, таджикистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
18:44 18.05.2022
 
Россия обеспокоена обострением ситуации в Таджикистане, сообщила Захарова

Захарова: Россия обеспокоена обострением ситуации на востоке Таджикистана

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Москва обеспокоена обострением ситуации в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы с обеспокоенностью восприняли информацию официальных органов властей Таджикистана об эскалации напряженности в Горно-Бадахшанской автономной области республики, спровоцированной, как следует из сводок, криминальными элементами и примкнувшими к ним экстремистами", - сказала Захарова на брифинге.
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МВД Таджикистана потребовало от боевиков на востоке страны сложить оружие
Она напомнила, что в результате произошедшего "есть жертвы, пострадавшие среди правоохранительных органов Таджикистана".
"По предварительной информации, среди пострадавших граждан РФ нет. Власти Таджикистана обещают принять необходимые меры для стабилизации ситуации и обеспечения безопасности российских граждан, которые могут оказаться на месте событий", - добавила Захарова.
В среду МВД Таджикистана сообщило, что один офицер госкомитета нацбезопасности погиб, 13 солдат ранены в ходе нападения вооруженной преступной группировки в Рушанском районе ГБАО на колонну госкомитета. Отмечалось, что организованные преступные группы в составе 200 человек с применением всех видов оружия заблокировали трассу Душанбе - Хорог и пограничную комендатуру в трех точках в центре Рушанского района ГБАО.
Источник в силовых структурах Таджикистана заявил РИА Новости, что спецоперация по нейтрализации вооруженных боевиков в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области страны завершена.
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