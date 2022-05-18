https://ria.ru/20220518/nato-1789363115.html

У Швеции пока нет соглашений с США по безопасности, заявило минобороны

У Швеции пока нет соглашений с США по безопасности, заявило минобороны - РИА Новости, 18.05.2022

У Швеции пока нет соглашений с США по безопасности, заявило минобороны

Глава минобороны Швеции Петер Хультквист заявил, что у Швеции с США еще нет письменных соглашений о гарантиях безопасности на время, пока Стокгольм проводит... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T23:50

2022-05-18T23:50

2022-05-18T23:50

в мире

йенс столтенберг

анн линде (мид швеции)

ллойд остин

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава минобороны Швеции Петер Хультквист заявил, что у Швеции с США еще нет письменных соглашений о гарантиях безопасности на время, пока Стокгольм проводит процесс вступления в НАТО.В среду послы Швеции и Финляндии передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе заявки этих стран на присоединение к альянсу.Также ранее глава МИД Швеции Анн Линде сообщила о готовности со стороны США предоставить гарантии безопасности Стокгольму на время вступления в НАТО."У нас нет письменных соглашений (о гарантиях безопасности - ред.). Но мы обсудили этот вопрос, и тут речь идет о военно-морском присутствии, учениях со стороны армии, воздушном присутствии и о том, что мы должны рассмотреть сферу кибербезопасности", - приводит телеканал SVT слова Хультквиста с его встречи с американским коллегой Ллойдом Остиным.В минувшее воскресенье правящая социал-демократическая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в НАТО, отметив, что Швеция в случае одобрения ее заявки выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории. Премьер Швеции Магдалена Андерссон сказала, что вступление в НАТО положительно скажется на безопасности страны и шведского народа. В воскресенье Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.

https://ria.ru/20220518/mironov-1789330291.html

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в мире, йенс столтенберг, анн линде (мид швеции), ллойд остин, швеция, финляндия, россия, нато