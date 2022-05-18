https://ria.ru/20220518/nato-1789355706.html

НАТО обсудит беспокойство Турции по поводу членства Финляндии и Швеции

НАТО обсудит беспокойство Турции по поводу членства Финляндии и Швеции - РИА Новости, 18.05.2022

НАТО обсудит беспокойство Турции по поводу членства Финляндии и Швеции

Глава МИД Турции заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал обсуждение со стороны членов НАТО обеспокоенности Анкары по поводу членства Финляндии и РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T22:37

2022-05-18T22:37

2022-05-18T22:37

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АНКАРА, 18 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал обсуждение со стороны членов НАТО обеспокоенности Анкары по поводу членства Финляндии и Швеции в НАТО.Финляндия и Швеция в среду передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс."Ранее в Берлине, на неформальном саммите НАТО, ряд стран-членов НАТО заявили о необходимости обсуждения наших обеспокоенностей по поводу членства Финляндии и Швеции. Сегодня этот вопрос обсуждался и в ходе нашей встрече с Блинкеном, он также сказал, что наши обеспокоенности будут обсуждаться альянсом", - сказал Чавушоглу журналистам.Ранее газета Financial Times сообщила, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов".

https://ria.ru/20220518/nato-1789335646.html

https://ria.ru/20220518/turtsiya-1789264775.html

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в мире, цены на нефть, йенс столтенберг, турция, финляндия, швеция, нато