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НАТО обсудит беспокойство Турции по поводу членства Финляндии и Швеции - РИА Новости, 18.05.2022
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НАТО обсудит беспокойство Турции по поводу членства Финляндии и Швеции
НАТО обсудит беспокойство Турции по поводу членства Финляндии и Швеции - РИА Новости, 18.05.2022
НАТО обсудит беспокойство Турции по поводу членства Финляндии и Швеции
Глава МИД Турции заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал обсуждение со стороны членов НАТО обеспокоенности Анкары по поводу членства Финляндии и РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T22:37
2022-05-18T22:37
в мире
цены на нефть
йенс столтенберг
турция
финляндия
швеция
нато
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АНКАРА, 18 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал обсуждение со стороны членов НАТО обеспокоенности Анкары по поводу членства Финляндии и Швеции в НАТО.Финляндия и Швеция в среду передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс."Ранее в Берлине, на неформальном саммите НАТО, ряд стран-членов НАТО заявили о необходимости обсуждения наших обеспокоенностей по поводу членства Финляндии и Швеции. Сегодня этот вопрос обсуждался и в ходе нашей встрече с Блинкеном, он также сказал, что наши обеспокоенности будут обсуждаться альянсом", - сказал Чавушоглу журналистам.Ранее газета Financial Times сообщила, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов".
https://ria.ru/20220518/nato-1789335646.html
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в мире, цены на нефть, йенс столтенберг, турция, финляндия, швеция, нато
22:37 18.05.2022
 
НАТО обсудит беспокойство Турции по поводу членства Финляндии и Швеции

Чавушоглу: НАТО обсудит обеспокоенности Турции по поводу членства Финляндии и Швеции

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу . Архивное фото
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АНКАРА, 18 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал обсуждение со стороны членов НАТО обеспокоенности Анкары по поводу членства Финляндии и Швеции в НАТО.
Финляндия и Швеция в среду передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс.
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
19:57
Эксперты считают, что Турция одобрит вступление Финляндии и Швеции в НАТО
"Ранее в Берлине, на неформальном саммите НАТО, ряд стран-членов НАТО заявили о необходимости обсуждения наших обеспокоенностей по поводу членства Финляндии и Швеции. Сегодня этот вопрос обсуждался и в ходе нашей встрече с Блинкеном, он также сказал, что наши обеспокоенности будут обсуждаться альянсом", - сказал Чавушоглу журналистам.
Ранее газета Financial Times сообщила, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов".
Учения на военной базе Сантахамина в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
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Турция заблокировала переговоры о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
 
В миреЦены на нефтьЙенс СтолтенбергТурцияФинляндияШвецияНАТО
 
 
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