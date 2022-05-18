18:28 18.05.2022 (обновлено: 18:40 18.05.2022)
В Анкаре назвали условия, на которых согласятся на вступление Швеции в НАТО
Администрация Эрдогана: Швеция должна урегулировать опасения Турции, чтобы вступить в НАТО
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
АНКАРА, 18 мая – РИА Новости. Швеция не сможет вступить в НАТО до тех пор, пока не будут урегулированы справедливые опасения Турции, написал глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун в своей заметке для шведской газеты Expressen.
Финляндия и Швеция в среду передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс.
"Такие страны, как Турция, ставшие мишенью терроризма, усердно работают над устранением этих двойных стандартов. Учитывая эту историю, для Турции было бы неприемлемо наблюдать за тем, как Швеция пытается вступить в НАТО, не пересмотрев свою позицию. С точки зрения Турции, борьба с такими людьми, которые изображают из себя просителей политического убежища для шведского народа, несмотря на то, что они были причастны к преступлениям против невинных людей в Турции, является непременным условием союза", - пишет Алтун в своей статье. Он выразил уверенность, что "шведский народ почувствовал бы то же, что сегодня чувствуют турки, если бы турецкое правительство укрывало террористическую организацию, ответственную за теракт в Сторторгете".
"Мы, безусловно, рады, что Швеции не угрожает такая террористическая угроза, но я хочу очень четко заявить, что Швеция не сможет вступить в НАТО до тех пор, пока не будут урегулированы справедливые опасения Турции. Если Швеция ожидает, что вторая по величине армия НАТО встанет на ее защиту в случае нападения, она должна принять этот факт", - говорится в статье.
Ранее газета Financial Times сообщила, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов".