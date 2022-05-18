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В Анкаре назвали условия, на которых согласятся на вступление Швеции в НАТО - РИА Новости, 18.05.2022
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В Анкаре назвали условия, на которых согласятся на вступление Швеции в НАТО
В Анкаре назвали условия, на которых согласятся на вступление Швеции в НАТО - РИА Новости, 18.05.2022
В Анкаре назвали условия, на которых согласятся на вступление Швеции в НАТО
Швеция не сможет вступить в НАТО до тех пор, пока не будут урегулированы справедливые опасения Турции, написал глава управления по связям администрации... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T18:28
2022-05-18T18:40
в мире
турция
финляндия
швеция
нато
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АНКАРА, 18 мая – РИА Новости. Швеция не сможет вступить в НАТО до тех пор, пока не будут урегулированы справедливые опасения Турции, написал глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун в своей заметке для шведской газеты Expressen.Финляндия и Швеция в среду передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс."Такие страны, как Турция, ставшие мишенью терроризма, усердно работают над устранением этих двойных стандартов. Учитывая эту историю, для Турции было бы неприемлемо наблюдать за тем, как Швеция пытается вступить в НАТО, не пересмотрев свою позицию. С точки зрения Турции, борьба с такими людьми, которые изображают из себя просителей политического убежища для шведского народа, несмотря на то, что они были причастны к преступлениям против невинных людей в Турции, является непременным условием союза", - пишет Алтун в своей статье. Он выразил уверенность, что "шведский народ почувствовал бы то же, что сегодня чувствуют турки, если бы турецкое правительство укрывало террористическую организацию, ответственную за теракт в Сторторгете"."Мы, безусловно, рады, что Швеции не угрожает такая террористическая угроза, но я хочу очень четко заявить, что Швеция не сможет вступить в НАТО до тех пор, пока не будут урегулированы справедливые опасения Турции. Если Швеция ожидает, что вторая по величине армия НАТО встанет на ее защиту в случае нападения, она должна принять этот факт", - говорится в статье.Ранее газета Financial Times сообщила, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов".
https://ria.ru/20220518/erdogan-1789118667.html
https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html
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в мире, турция, финляндия, швеция, нато
18:28 18.05.2022 (обновлено: 18:40 18.05.2022)
 
В Анкаре назвали условия, на которых согласятся на вступление Швеции в НАТО

Администрация Эрдогана: Швеция должна урегулировать опасения Турции, чтобы вступить в НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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АНКАРА, 18 мая – РИА Новости. Швеция не сможет вступить в НАТО до тех пор, пока не будут урегулированы справедливые опасения Турции, написал глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун в своей заметке для шведской газеты Expressen.
Финляндия и Швеция в среду передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс.
Почетный караул турецкой армии, Анкара, Турция - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
08:00
Эрдоган принуждает Финляндию и Швецию к публичному унижению
"Такие страны, как Турция, ставшие мишенью терроризма, усердно работают над устранением этих двойных стандартов. Учитывая эту историю, для Турции было бы неприемлемо наблюдать за тем, как Швеция пытается вступить в НАТО, не пересмотрев свою позицию. С точки зрения Турции, борьба с такими людьми, которые изображают из себя просителей политического убежища для шведского народа, несмотря на то, что они были причастны к преступлениям против невинных людей в Турции, является непременным условием союза", - пишет Алтун в своей статье. Он выразил уверенность, что "шведский народ почувствовал бы то же, что сегодня чувствуют турки, если бы турецкое правительство укрывало террористическую организацию, ответственную за теракт в Сторторгете".
"Мы, безусловно, рады, что Швеции не угрожает такая террористическая угроза, но я хочу очень четко заявить, что Швеция не сможет вступить в НАТО до тех пор, пока не будут урегулированы справедливые опасения Турции. Если Швеция ожидает, что вторая по величине армия НАТО встанет на ее защиту в случае нападения, она должна принять этот факт", - говорится в статье.
Ранее газета Financial Times сообщила, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов".
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 08:00
Нам очень НАТО. Что будет, если шведы и финны вступят в альянс
 
В миреТурцияФинляндияШвецияНАТО
 
 
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