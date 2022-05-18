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Эрдоган призвал НАТО уважать его обеспокоенности по вопросам безопасности - РИА Новости, 18.05.2022
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Эрдоган призвал НАТО уважать его обеспокоенности по вопросам безопасности
Эрдоган призвал НАТО уважать его обеспокоенности по вопросам безопасности - РИА Новости, 18.05.2022
Эрдоган призвал НАТО уважать его обеспокоенности по вопросам безопасности
Турция призывает союзников по НАТО уважать и поддерживать обеспокоенность Анкары по вопросам своей безопасности, заявил президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T12:58
2022-05-18T13:12
в мире
реджеп тайип эрдоган
турция
финляндия
нато
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АНКАРА, 18 мая – РИА Новости. Турция призывает союзников по НАТО уважать и поддерживать обеспокоенность Анкары по вопросам своей безопасности, заявил президент страны Тайип Эрдоган."Если мы союзники, то надо уважать и поддерживать наши обеспокоенности Анкары по вопросам своей безопасности, по вопросам своих границ. Мы видим, что к нам нет такого отношения", - сказал турецкий лидер, выступая на заседании правящей партии."Мы всегда поддерживаем альянс, союзнический дух. Но сказать каждому предложению "да" не можем, не можем сказать "да" союзу с теми странами, которые поддерживают террористов, угрожающих безопасности Турции", - добавил Эрдоган.По его словам, визит делегаций Финляндии и Швеции в Турцию, запланированный на понедельник по обсуждению членства в НАТО, не имеет смысла, в этом нет необходимости. "Я уже говорил, что им не стоит себя утруждать. В этом нет необходимости. Мы не совершим одну и ту же ошибку два раза", - подчеркнул Эрдоган.
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финляндия
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в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, финляндия, нато, швеция
12:58 18.05.2022 (обновлено: 13:12 18.05.2022)
 
Эрдоган призвал НАТО уважать его обеспокоенности по вопросам безопасности

Эрдоган призвал союзников по НАТО уважать обеспокоенности Турции по вопросам безопасности

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 18 мая – РИА Новости. Турция призывает союзников по НАТО уважать и поддерживать обеспокоенность Анкары по вопросам своей безопасности, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
"Если мы союзники, то надо уважать и поддерживать наши обеспокоенности Анкары по вопросам своей безопасности, по вопросам своих границ. Мы видим, что к нам нет такого отношения", - сказал турецкий лидер, выступая на заседании правящей партии.
"Мы всегда поддерживаем альянс, союзнический дух. Но сказать каждому предложению "да" не можем, не можем сказать "да" союзу с теми странами, которые поддерживают террористов, угрожающих безопасности Турции", - добавил Эрдоган.
По его словам, визит делегаций Финляндии и Швеции в Турцию, запланированный на понедельник по обсуждению членства в НАТО, не имеет смысла, в этом нет необходимости. "Я уже говорил, что им не стоит себя утруждать. В этом нет необходимости. Мы не совершим одну и ту же ошибку два раза", - подчеркнул Эрдоган.
Почетный караул турецкой армии, Анкара, Турция - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
08:00
Эрдоган принуждает Финляндию и Швецию к публичному унижению
 
В миреРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияФинляндияНАТОШвеция
 
 
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