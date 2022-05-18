https://ria.ru/20220518/nato-1789212462.html

Эрдоган призвал НАТО уважать его обеспокоенности по вопросам безопасности

Эрдоган призвал НАТО уважать его обеспокоенности по вопросам безопасности - РИА Новости, 18.05.2022

Эрдоган призвал НАТО уважать его обеспокоенности по вопросам безопасности

Турция призывает союзников по НАТО уважать и поддерживать обеспокоенность Анкары по вопросам своей безопасности, заявил президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T12:58

2022-05-18T12:58

2022-05-18T13:12

в мире

реджеп тайип эрдоган

турция

финляндия

нато

швеция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780620416_0:0:1875:1055_1920x0_80_0_0_18875d11e4923b049b1f0894850a0ee1.jpg

АНКАРА, 18 мая – РИА Новости. Турция призывает союзников по НАТО уважать и поддерживать обеспокоенность Анкары по вопросам своей безопасности, заявил президент страны Тайип Эрдоган."Если мы союзники, то надо уважать и поддерживать наши обеспокоенности Анкары по вопросам своей безопасности, по вопросам своих границ. Мы видим, что к нам нет такого отношения", - сказал турецкий лидер, выступая на заседании правящей партии."Мы всегда поддерживаем альянс, союзнический дух. Но сказать каждому предложению "да" не можем, не можем сказать "да" союзу с теми странами, которые поддерживают террористов, угрожающих безопасности Турции", - добавил Эрдоган.По его словам, визит делегаций Финляндии и Швеции в Турцию, запланированный на понедельник по обсуждению членства в НАТО, не имеет смысла, в этом нет необходимости. "Я уже говорил, что им не стоит себя утруждать. В этом нет необходимости. Мы не совершим одну и ту же ошибку два раза", - подчеркнул Эрдоган.

https://ria.ru/20220518/erdogan-1789118667.html

турция

финляндия

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, финляндия, нато, швеция