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Косачев назвал Совет государств Балтийского моря филиалом НАТО в регионе - РИА Новости, 18.05.2022
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Косачев назвал Совет государств Балтийского моря филиалом НАТО в регионе
Косачев назвал Совет государств Балтийского моря филиалом НАТО в регионе - РИА Новости, 18.05.2022
Косачев назвал Совет государств Балтийского моря филиалом НАТО в регионе
После превращения Совета государств Балтийского моря практически в "филиал НАТО в балтийском регионе", для России не имело смысла оставаться в составе этой... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T11:35
2022-05-18T11:35
россия
балтийское море
финляндия
нато
швеция
константин косачев
в мире
совет федерации рф
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. После превращения Совета государств Балтийского моря практически в "филиал НАТО в балтийском регионе", для России не имело смысла оставаться в составе этой организации, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Россия выходит из Совета государств Балтийского моря, но это не повлияет на ее присутствие в регионе, заявили во вторник в МИД РФ."Очередная жертва захватнической политики Запада - Совет государств Балтийского моря (СГБМ), о выходе из которого вчера заявила Россия", - написал Косачев в своем Telegram-канале.По его словам, в целом это неплохая изначально структура, занимавшаяся экономикой, экологией, транспортной логистикой, межрегиональным сотрудничеством и коренными народами. "Нейтральные до поры до времени Финляндия и Швеция балансировали организацию между ультранатовскими амбициями поляков и прибалтов и более ответственными подходами России и Германии", - отметил политик."Увы, последние события окончательно превращают СГБМ в не более чем филиал НАТО в балтийском регионе, где России будут противостоять все остальные восемь государств, входящих в альянс и продвигающих там внешние интересы (не в последнюю очередь американские). И где нас будут принуждать к единству, а не пытаться вырабатывать общие и взаимоприемлемые подходы", - подчеркнул Косачев.По мнению сенатора, "смысла в таком диалоге по определению больше не осталось". "Увы. Пишу это с искренним сожалением", - заключил сенатор.
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россия, балтийское море, финляндия, нато, швеция, константин косачев, в мире, совет федерации рф
11:35 18.05.2022
 
Косачев назвал Совет государств Балтийского моря филиалом НАТО в регионе

Вице-спикер СФ Косачев назвал Совет государств Балтийского моря филиалом НАТО в регионе

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. После превращения Совета государств Балтийского моря практически в "филиал НАТО в балтийском регионе", для России не имело смысла оставаться в составе этой организации, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Россия выходит из Совета государств Балтийского моря, но это не повлияет на ее присутствие в регионе, заявили во вторник в МИД РФ.
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"Очередная жертва захватнической политики Запада - Совет государств Балтийского моря (СГБМ), о выходе из которого вчера заявила Россия", - написал Косачев в своем Telegram-канале.
По его словам, в целом это неплохая изначально структура, занимавшаяся экономикой, экологией, транспортной логистикой, межрегиональным сотрудничеством и коренными народами. "Нейтральные до поры до времени Финляндия и Швеция балансировали организацию между ультранатовскими амбициями поляков и прибалтов и более ответственными подходами России и Германии", - отметил политик.
"Увы, последние события окончательно превращают СГБМ в не более чем филиал НАТО в балтийском регионе, где России будут противостоять все остальные восемь государств, входящих в альянс и продвигающих там внешние интересы (не в последнюю очередь американские). И где нас будут принуждать к единству, а не пытаться вырабатывать общие и взаимоприемлемые подходы", - подчеркнул Косачев.
По мнению сенатора, "смысла в таком диалоге по определению больше не осталось". "Увы. Пишу это с искренним сожалением", - заключил сенатор.
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РоссияБалтийское мореФинляндияНАТОШвецияКонстантин КосачевВ миреСовет Федерации РФ
 
 
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