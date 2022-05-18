Косачев назвал Совет государств Балтийского моря филиалом НАТО в регионе
Вице-спикер СФ Косачев назвал Совет государств Балтийского моря филиалом НАТО в регионе
Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. После превращения Совета государств Балтийского моря практически в "филиал НАТО в балтийском регионе", для России не имело смысла оставаться в составе этой организации, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Россия выходит из Совета государств Балтийского моря, но это не повлияет на ее присутствие в регионе, заявили во вторник в МИД РФ.
"Очередная жертва захватнической политики Запада - Совет государств Балтийского моря (СГБМ), о выходе из которого вчера заявила Россия", - написал Косачев в своем Telegram-канале.
По его словам, в целом это неплохая изначально структура, занимавшаяся экономикой, экологией, транспортной логистикой, межрегиональным сотрудничеством и коренными народами. "Нейтральные до поры до времени Финляндия и Швеция балансировали организацию между ультранатовскими амбициями поляков и прибалтов и более ответственными подходами России и Германии", - отметил политик.
"Увы, последние события окончательно превращают СГБМ в не более чем филиал НАТО в балтийском регионе, где России будут противостоять все остальные восемь государств, входящих в альянс и продвигающих там внешние интересы (не в последнюю очередь американские). И где нас будут принуждать к единству, а не пытаться вырабатывать общие и взаимоприемлемые подходы", - подчеркнул Косачев.
По мнению сенатора, "смысла в таком диалоге по определению больше не осталось". "Увы. Пишу это с искренним сожалением", - заключил сенатор.