https://ria.ru/20220518/nato-1789188813.html

Косачев назвал Совет государств Балтийского моря филиалом НАТО в регионе

Косачев назвал Совет государств Балтийского моря филиалом НАТО в регионе - РИА Новости, 18.05.2022

Косачев назвал Совет государств Балтийского моря филиалом НАТО в регионе

После превращения Совета государств Балтийского моря практически в "филиал НАТО в балтийском регионе", для России не имело смысла оставаться в составе этой... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T11:35

2022-05-18T11:35

2022-05-18T11:35

россия

балтийское море

финляндия

нато

швеция

константин косачев

в мире

совет федерации рф

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. После превращения Совета государств Балтийского моря практически в "филиал НАТО в балтийском регионе", для России не имело смысла оставаться в составе этой организации, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Россия выходит из Совета государств Балтийского моря, но это не повлияет на ее присутствие в регионе, заявили во вторник в МИД РФ."Очередная жертва захватнической политики Запада - Совет государств Балтийского моря (СГБМ), о выходе из которого вчера заявила Россия", - написал Косачев в своем Telegram-канале.По его словам, в целом это неплохая изначально структура, занимавшаяся экономикой, экологией, транспортной логистикой, межрегиональным сотрудничеством и коренными народами. "Нейтральные до поры до времени Финляндия и Швеция балансировали организацию между ультранатовскими амбициями поляков и прибалтов и более ответственными подходами России и Германии", - отметил политик."Увы, последние события окончательно превращают СГБМ в не более чем филиал НАТО в балтийском регионе, где России будут противостоять все остальные восемь государств, входящих в альянс и продвигающих там внешние интересы (не в последнюю очередь американские). И где нас будут принуждать к единству, а не пытаться вырабатывать общие и взаимоприемлемые подходы", - подчеркнул Косачев.По мнению сенатора, "смысла в таком диалоге по определению больше не осталось". "Увы. Пишу это с искренним сожалением", - заключил сенатор.

https://ria.ru/20220518/nato-1789162868.html

https://ria.ru/20220518/otkaz-1789150126.html

россия

балтийское море

финляндия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, балтийское море, финляндия, нато, швеция, константин косачев, в мире, совет федерации рф