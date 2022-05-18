https://ria.ru/20220518/nato-1789163478.html

НАТО готова адаптировать присутствие в регионе Балтики, заявил Столтенберг

НАТО готова адаптировать присутствие в регионе Балтики, заявил Столтенберг - РИА Новости, 18.05.2022

НАТО готова адаптировать присутствие в регионе Балтики, заявил Столтенберг

НАТО привержена задаче обеспечить безопасность Финляндии и Швеции, которые в среду подали официальные заявки на присоединение к альянсу, а также готова... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T09:43

2022-05-18T09:43

2022-05-18T10:46

в мире

финляндия

швеция

балтийское море

нато

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 18 мая – РИА Новости. НАТО привержена задаче обеспечить безопасность Финляндии и Швеции, которые в среду подали официальные заявки на присоединение к альянсу, а также готова адаптировать свое присутствие в регионе Балтийского моря, заявил генсек Йенс Столтенберг на церемонии передачи заявок послами Швеции и Финляндии.В среду послы этих стран в торжественной обстановке передали Столтенбергу в штаб-квартире НАТО в Брюсселе свои заявки на членство."В последние дни мы слышали заявления от стран союзников о приверженности безопасности Финляндии и Швеции. НАТО уже бдительно относится к региону Балтийского моря, но силы НАТО и союзников продолжат при необходимости адаптироваться и далее. Все союзники согласны с важностью расширения альянса. Мы должны быть вместе", - сказал Столтенберг.

https://ria.ru/20220518/nato-1789162868.html

финляндия

швеция

балтийское море

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Ольга Маркова

в мире, финляндия, швеция, балтийское море, нато, йенс столтенберг