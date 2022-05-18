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НАТО готова адаптировать присутствие в регионе Балтики, заявил Столтенберг - РИА Новости, 18.05.2022
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НАТО готова адаптировать присутствие в регионе Балтики, заявил Столтенберг
НАТО готова адаптировать присутствие в регионе Балтики, заявил Столтенберг - РИА Новости, 18.05.2022
НАТО готова адаптировать присутствие в регионе Балтики, заявил Столтенберг
НАТО привержена задаче обеспечить безопасность Финляндии и Швеции, которые в среду подали официальные заявки на присоединение к альянсу, а также готова... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T09:43
2022-05-18T10:46
в мире
финляндия
швеция
балтийское море
нато
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 18 мая – РИА Новости. НАТО привержена задаче обеспечить безопасность Финляндии и Швеции, которые в среду подали официальные заявки на присоединение к альянсу, а также готова адаптировать свое присутствие в регионе Балтийского моря, заявил генсек Йенс Столтенберг на церемонии передачи заявок послами Швеции и Финляндии.В среду послы этих стран в торжественной обстановке передали Столтенбергу в штаб-квартире НАТО в Брюсселе свои заявки на членство."В последние дни мы слышали заявления от стран союзников о приверженности безопасности Финляндии и Швеции. НАТО уже бдительно относится к региону Балтийского моря, но силы НАТО и союзников продолжат при необходимости адаптироваться и далее. Все союзники согласны с важностью расширения альянса. Мы должны быть вместе", - сказал Столтенберг.
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в мире, финляндия, швеция, балтийское море, нато, йенс столтенберг
09:43 18.05.2022 (обновлено: 10:46 18.05.2022)
 
НАТО готова адаптировать присутствие в регионе Балтики, заявил Столтенберг

Столтенберг заявил о готовности НАТО адаптировать присутствие в регионе Балтийского моря

© AP Photo / Johanna GeronГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время церемонии подачи заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО. 18 мая 2022
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время церемонии подачи заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО. 18 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© AP Photo / Johanna Geron
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время церемонии подачи заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО. 18 мая 2022
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БРЮССЕЛЬ, 18 мая – РИА Новости. НАТО привержена задаче обеспечить безопасность Финляндии и Швеции, которые в среду подали официальные заявки на присоединение к альянсу, а также готова адаптировать свое присутствие в регионе Балтийского моря, заявил генсек Йенс Столтенберг на церемонии передачи заявок послами Швеции и Финляндии.
В среду послы этих стран в торжественной обстановке передали Столтенбергу в штаб-квартире НАТО в Брюсселе свои заявки на членство.
"В последние дни мы слышали заявления от стран союзников о приверженности безопасности Финляндии и Швеции. НАТО уже бдительно относится к региону Балтийского моря, но силы НАТО и союзников продолжат при необходимости адаптироваться и далее. Все союзники согласны с важностью расширения альянса. Мы должны быть вместе", - сказал Столтенберг.
флаг НАТО
09:40
СМИ: Турция поставила условия для вступления в НАТО Финляндии и Швеции
 
В миреФинляндияШвецияБалтийское мореНАТОЙенс Столтенберг
 
 
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