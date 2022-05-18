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В Ленобласти построят не имеющий аналогов центр водной терапии - РИА Новости, 18.05.2022
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В Ленобласти построят не имеющий аналогов центр водной терапии
В Ленобласти построят не имеющий аналогов центр водной терапии - РИА Новости, 18.05.2022
В Ленобласти построят не имеющий аналогов центр водной терапии
В Ленинградской области на базе Тосненского реабилитационного детского центра "Дельфиненок" построят не имеющего аналогов в регионе современный центр водной... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T15:43
2022-05-18T15:43
ленинградская область
ленинградская область
тосненский район
общество
здоровье - общество
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая — РИА Новости. В Ленинградской области на базе Тосненского реабилитационного детского центра "Дельфиненок" построят не имеющего аналогов в регионе современный центр водной терапии, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время рабочей поездки в район.По его словам, в Тосненском социально-реабилитационном центре "Дельфиненок" получают самые разные услуги дети-инвалиды, ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, нуждающиеся в социальном сопровождении семьи. За день к специалистам центра на занятия приходят порядка 50 детей."В Ленинградской области создана многоступенчатая поддержка инвалидов. Начиная с самого раннего этапа, когда мы помогаем восстановить и развить навыки детей, заканчивая сопровождаемым проживанием. В Тосненском районе также реализована эта модель", ― подчеркнул глава региона отметив, что в 2022 году учреждению предоставлена субсидия на общую сумму порядка 18 миллионов рублей.Губернатор пояснил, что из них 2,6 миллиона были направлены на реализацию в центре программ "Заботливый сосед" для граждан пожилого возраста и инвалидов, "Домой без преград" для инвалидов, "Организация и предоставление услуг ранней помощи детям в возрасте от 0-3 лет", на доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, а также на профилактику асоциального поведения в детской среде.Дрозденко также добавил, что еще 13,5 миллиона рублей пойдет на развитие центра― на эти средства будет демонтирован недострой на его территории и на этом месте построен современный центр водной терапии, не имеющий аналогов в Ленинградской области."Кроме того, во взаимодействии с региональным отделением Ленинградской области "Всероссийская организация родителей детей-инвалидов" в центр закуплено реабилитационное оборудование на сумму 1,7 миллиона рублей: аппарат "Экзобот 2", тренажер Гросса, функциональные ортопедические кресла для детей-инвалидов, иппотренажер, реабилитационный велосипед, аппарат магнитотерапевтический и сенсорно-динамический комплекс", — в свою очередь, уточнили в пресс-службе областной администрации.
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ленинградская область
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ленинградская область, тосненский район, общество, здоровье - общество, александр дрозденко
15:43 18.05.2022
 

В Ленобласти построят не имеющий аналогов центр водной терапии

© Фото : Правительство Ленинградской областиТосненский социально-реабилитационный детский центр "Дельфиненок"
Тосненский социально-реабилитационный детский центр Дельфиненок - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© Фото : Правительство Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая — РИА Новости. В Ленинградской области на базе Тосненского реабилитационного детского центра "Дельфиненок" построят не имеющего аналогов в регионе современный центр водной терапии, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время рабочей поездки в район.
По его словам, в Тосненском социально-реабилитационном центре "Дельфиненок" получают самые разные услуги дети-инвалиды, ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, нуждающиеся в социальном сопровождении семьи. За день к специалистам центра на занятия приходят порядка 50 детей.
Ленинградской области создана многоступенчатая поддержка инвалидов. Начиная с самого раннего этапа, когда мы помогаем восстановить и развить навыки детей, заканчивая сопровождаемым проживанием. В Тосненском районе также реализована эта модель", ― подчеркнул глава региона отметив, что в 2022 году учреждению предоставлена субсидия на общую сумму порядка 18 миллионов рублей.
Губернатор пояснил, что из них 2,6 миллиона были направлены на реализацию в центре программ "Заботливый сосед" для граждан пожилого возраста и инвалидов, "Домой без преград" для инвалидов, "Организация и предоставление услуг ранней помощи детям в возрасте от 0-3 лет", на доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, а также на профилактику асоциального поведения в детской среде.
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Дрозденко также добавил, что еще 13,5 миллиона рублей пойдет на развитие центра― на эти средства будет демонтирован недострой на его территории и на этом месте построен современный центр водной терапии, не имеющий аналогов в Ленинградской области.
"Кроме того, во взаимодействии с региональным отделением Ленинградской области "Всероссийская организация родителей детей-инвалидов" в центр закуплено реабилитационное оборудование на сумму 1,7 миллиона рублей: аппарат "Экзобот 2", тренажер Гросса, функциональные ортопедические кресла для детей-инвалидов, иппотренажер, реабилитационный велосипед, аппарат магнитотерапевтический и сенсорно-динамический комплекс", — в свою очередь, уточнили в пресс-службе областной администрации.
 
Ленинградская областьЛенинградская областьТосненский районОбществоЗдоровье - ОбществоАлександр Дрозденко
 
 
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